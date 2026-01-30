UNEP FI lanserar i år en särskild färdplan för banker med fokus på naturrelaterade risker och möjligheter. Den så kallade ”Nature Journey” ska ge finansiella aktörer ett praktiskt ramverk för att integrera natur i styrning, strategi, riskhantering och beslutsfattande. Initiativet är en del av UNEP FI:s arbete med att stötta sina över 550 medlemsorganisationer i att leva upp till målen i det globala Kunming–Montreal-biodiversitetsramverket.
UNEP FI lanserar naturfärdplan för banker under 2026
Dagens M&U UNEP FI lanserar en färdplan som ska ge banker praktiska verktyg för att integrera naturrelaterade risker och möjligheter i sin verksamhet.
Foto: Adobe Stock
Färdplanen kommer även att vara i linje med rekommendationerna från Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD, som redan har antagits av över 600 organisationer. Syftet är att göra natur till en etablerad del av finansiell praxis och bidra till att stänga det globala naturfinansieringsgapet. UNEP FI planerar dessutom fortsatt kapacitetshöjning, erfarenhetsutbyte och vägledning för att accelerera implementeringen inom finanssektorn under året.
