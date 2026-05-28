Verktyg: Så hittar du kritiska råmaterial i företagets avfallsströmmar

Verktyget har utvecklats inom EU-projektet FutuRaM och bygger på FN klassificeringssystem UNFC, som tidigare främst använts för gruv- och energiprojekt. Nu anpassas modellen för första gången till återvinning och sekundära råmaterial.

Målet är att skapa ett gemensamt språk för att bedöma återvinningsprojekt och göra det enklare att fatta beslut om investeringar, tillstånd och strategiska satsningar inom cirkulär ekonomi.

Ska minska osäkerheten kring återvinning

En stor utmaning för återvinningsprojekt är att det ofta saknas tydliga metoder för att bedöma vilka material som faktiskt finns tillgängliga i olika avfallsströmmar och om de går att återvinna på ett ekonomiskt rimligt sätt.

SARA4UNFC är utvecklat för att hantera just den osäkerheten.

Via ett webbaserat analysverktyg kan användaren steg för steg bedöma ett projekt utifrån tre huvudområden:

Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet

Teknisk genomförbarhet

Säkerhet i data och materialmängder

Bedömningen bygger på ett antal så kallade kontrollfaktorer som väger in allt från lagstiftning och marknadsförutsättningar till teknikmognad, infrastruktur och tillgång till material.

Enligt FutuRaM ska verktyget kunna användas både i tidiga screeningfaser och i mer detaljerade förstudier inför investeringar.

Kan användas för batterier, elektronik och byggavfall

SARA4UNFC är utvecklat för flera olika typer av avfallsströmmar där kritiska råmaterial riskerar att gå förlorade. Det gäller bland annat:

Uttjänta batterier

Elektronikavfall

Fordon

Gruvavfall

Slagg och askor

Bygg- och rivningsavfall

Vindkraftverk

Tanken är att användare ska kunna jämföra olika återvinningslösningar och identifiera vilka projekt som har störst potential att skalas upp.

Verktyget kan exempelvis användas av kommuner som vill bedöma lokal återvinning av byggmaterial, av återvinningsföretag som vill analysera lönsamheten i batteriåtervinning eller av investerare som vill jämföra olika projekt inom kritiska råmaterial.

Så fungerar verktyget

SARA4UNFC är öppet tillgängligt via webben och innehåller både vägledning och praktiska analyssteg. Användaren definierar först vilken typ av material eller avfallsström som ska analyseras och går därefter igenom en strukturerad process i sju steg.

I processen bedöms bland annat:

Vilka material som finns i avfallet

Hur stor återvinningspotentialen är

Vilka tekniker som krävs

Vilka regulatoriska hinder som finns

Ekonomiska förutsättningar

Klimat- och hållbarhetsaspekter

Osäkerheter i dataunderlaget

Resultatet blir en klassificering som kan användas som beslutsunderlag för investeringar, tillståndsprocesser och strategisk planering.

Del av EU arbete med kritiska råmaterial

Bakgrunden till satsningen är EU växande oro över beroendet av importerade råmaterial från bland annat Kina, Chile och Turkiet. Kritiska råmaterial behövs i allt från elbilar och batterier till vindkraft och elektronik.

Enligt FutuRaM kan Europas avfallsströmmar till 2050 leverera mellan 4,1 och 5,7 miljoner ton kritiska råmaterial per år. Det skulle kunna täcka upp till 56 procent av Europas framtida behov.

Samtidigt visar projektet att stora mängder material i dag går förlorade eftersom avfall exporteras, hanteras utanför godkända system eller saknar fungerande återvinningslösningar.

Forskarna bakom projektet menar därför att bättre data, gemensamma klassificeringssystem och tydligare beslutsunderlag blir avgörande för att skala upp Europas återvinning av kritiska råmaterial.

