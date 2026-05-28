Verktyg: Så hittar du kritiska råmaterial i företagets avfallsströmmar

Cirkulär ekonomi Litium, kobolt och sällsynta jordartsmetaller kan redan finnas i företagets uttjänta batterier, elektronik eller byggavfall – men hur identifierar man värdena och avgör om återvinning är möjlig och lönsam? Ett nytt EU-verktyg hjälper nu företag, investerare och kommuner att kartlägga kritiska råmaterial i avfallsströmmar och fatta bättre beslut om återvinning, investeringar och cirkulära affärsmodeller.

Illustration: Futuram

Europa sitter redan på stora mängder litium, kobolt, sällsynta jordartsmetaller och andra kritiska råmaterial – men materialen finns gömda i elektronikskrot, batterier, fordon och rivningsmassor. Nu lanseras det nya verktyget SARA4UNFC, som ska hjälpa företag, investerare och myndigheter att avgöra vilka återvinningsprojekt som faktiskt är möjliga, lönsamma och hållbara.

Verktyget har utvecklats inom EU-projektet FutuRaM och bygger på FN klassificeringssystem UNFC, som tidigare främst använts för gruv- och energiprojekt. Nu anpassas modellen för första gången till återvinning och sekundära råmaterial.

Målet är att skapa ett gemensamt språk för att bedöma återvinningsprojekt och göra det enklare att fatta beslut om investeringar, tillstånd och strategiska satsningar inom cirkulär ekonomi.

Ska minska osäkerheten kring återvinning

En stor utmaning för återvinningsprojekt är att det ofta saknas tydliga metoder för att bedöma vilka material som faktiskt finns tillgängliga i olika avfallsströmmar och om de går att återvinna på ett ekonomiskt rimligt sätt.

SARA4UNFC är utvecklat för att hantera just den osäkerheten.

Via ett webbaserat analysverktyg kan användaren steg för steg bedöma ett projekt utifrån tre huvudområden:

  • Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet
  • Teknisk genomförbarhet
  • Säkerhet i data och materialmängder

Bedömningen bygger på ett antal så kallade kontrollfaktorer som väger in allt från lagstiftning och marknadsförutsättningar till teknikmognad, infrastruktur och tillgång till material.

Enligt FutuRaM ska verktyget kunna användas både i tidiga screeningfaser och i mer detaljerade förstudier inför investeringar.

Kan användas för batterier, elektronik och byggavfall

SARA4UNFC är utvecklat för flera olika typer av avfallsströmmar där kritiska råmaterial riskerar att gå förlorade. Det gäller bland annat:

  • Uttjänta batterier
  • Elektronikavfall
  • Fordon
  • Gruvavfall
  • Slagg och askor
  • Bygg- och rivningsavfall
  • Vindkraftverk

Tanken är att användare ska kunna jämföra olika återvinningslösningar och identifiera vilka projekt som har störst potential att skalas upp.

Verktyget kan exempelvis användas av kommuner som vill bedöma lokal återvinning av byggmaterial, av återvinningsföretag som vill analysera lönsamheten i batteriåtervinning eller av investerare som vill jämföra olika projekt inom kritiska råmaterial.

Så fungerar verktyget

SARA4UNFC är öppet tillgängligt via webben och innehåller både vägledning och praktiska analyssteg. Användaren definierar först vilken typ av material eller avfallsström som ska analyseras och går därefter igenom en strukturerad process i sju steg.

I processen bedöms bland annat:

  • Vilka material som finns i avfallet
  • Hur stor återvinningspotentialen är
  • Vilka tekniker som krävs
  • Vilka regulatoriska hinder som finns
  • Ekonomiska förutsättningar
  • Klimat- och hållbarhetsaspekter
  • Osäkerheter i dataunderlaget

Resultatet blir en klassificering som kan användas som beslutsunderlag för investeringar, tillståndsprocesser och strategisk planering.

Del av EU arbete med kritiska råmaterial

Bakgrunden till satsningen är EU växande oro över beroendet av importerade råmaterial från bland annat Kina, Chile och Turkiet. Kritiska råmaterial behövs i allt från elbilar och batterier till vindkraft och elektronik.

Enligt FutuRaM kan Europas avfallsströmmar till 2050 leverera mellan 4,1 och 5,7 miljoner ton kritiska råmaterial per år. Det skulle kunna täcka upp till 56 procent av Europas framtida behov.

Samtidigt visar projektet att stora mängder material i dag går förlorade eftersom avfall exporteras, hanteras utanför godkända system eller saknar fungerande återvinningslösningar.

Forskarna bakom projektet menar därför att bättre data, gemensamma klassificeringssystem och tydligare beslutsunderlag blir avgörande för att skala upp Europas återvinning av kritiska råmaterial.

Gå till Sara4UNFC

Avfall och återvinning Cirkulär ekonomi EU
publicerad 28 maj 2026
av Jon Röhne

