Leksands Knäckebröd inleder återvinning av det så kallade backingpapper som etiketter sitter på innan de fästs på förpackningar. Materialet, som tidigare alltid gått till förbränning, samlas nu in, skickas tillbaka till etikettleverantören Nordvalls och får nytt liv som isolering i nyproducerade byggnader.
Här får knäckebrödsetiketter nytt liv som isolering
ÅTERBRUK Silikonbelagt etikettpapper har länge varit svårt att återvinna. Nu lanserar Nordvalls ett nytt cirkulärt flöde – och Leksands Knäckebröd är bland de första att ansluta.
Foto: Pressbild.
Det silikonbelagda papperet har länge varit en restström utan goda återvinningsmöjligheter. Silikonet gör att materialet inte fungerar i vanlig pappersåtervinning, och därför hamnar majoriteten av volymerna från livsmedelsindustrin i förbränning. Med Nordvalls nya process öppnas nu ett första cirkulärt flöde – om än i liten skala.
