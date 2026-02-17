Sju specialistbolag från Sverige, Nederländerna och Storbritannien går samman i gruppen Myllium. För hållbarhetskonsultbranschen innebär det en ny aktör med som utlovar en kapacitet att ta större och mer komplexa uppdrag – samtidigt som de ingående bolagen fortsätter under egna varumärken.
Nytt internationellt konsultnätverk samlar 400 naturexperter
Biologisk mångfald Ett nytt internationellt samarbete inom natur, biologisk mångfald och hållbar utveckling ser dagens ljus. Sju specialistbolag från Sverige, Nederländerna och Storbritannien går samman i gruppen Myllium.
Foto: Adobe Stock
Bakom satsningen står de svenska bolagen Ecogain, Calluna, EnviroPlanning och Örnborg Kyrkander samt brittiska Tyler Grange och The Ecology Co-op och Nederländska Altenburg & Wymenga. Tillsammans samlar gruppen cirka 400 experter inom ekologi, landskapsplanering, miljöjuridik och strategisk rådgivning.
