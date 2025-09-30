Så kan hållbarhetsproffs förebygga utbrändhet

Karriär Jonathan Angel, tidigare elitidrottare och hållbarhetskonsult, vill stötta människor som arbetar för en bättre värld. Genom sitt nya ledarskapsprogram Rootspace vill han skapa utrymme för samtal om självledarskap och välmående – utmaningar som han menar är påtagliga inom hållbarhetsbranschen.

Så kan hållbarhetsproffs förebygga utbrändhet
Jonathan Angel. Foto: Privat.

Jonathan Angel, tidigare hållbarhetskonsult och elitidrottare, har nyligen lanserat ledarskapsprogrammet Rootspace som kombinerar coaching, praktiska verktyg och gemensam reflektion för att stärka individers förmåga att leda sig själva och andra genom förändring.

Han säger att programmet inte bara är till för folk som jobbar med hållbarhet, utan som i allmänhet som jobbar för en bättre värld.

Karriär Kommunikation
publicerad 30 september 2025
av Ellen Sundström

