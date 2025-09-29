Scandic uppmärksammar den internationella matsvinnsdagen den 29 september genom att skänka bort frukostar via samarbetspartnern Too Good To Go på samtliga hotell i Sverige. Initiativet är en del av hotellkedjans långsiktiga arbete för att minska matsvinnet, en fråga som fått en alltmer central roll i branschens hållbarhetsarbete.
Expertens 7 tips: Så minskar du matsvinnet
Att minska matsvinnet är en av de största hållbarhetsutmaningarna i hotell- och restaurangbranschen. Nu delar Scandics mat- och dryckeschef med sig av sina erfarenheter kring matsvinn – och sina sju handfasta tips på hur man kan jobba framåt.
Foto: Scandic Sverige
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
– Vi har jobbat med matsvinn under väldigt lång tid, vi har mätt och vägt och allting. Men initiativet, det handlar ju om att vi vill uppmärksamma internationella matsvinnsdagen. Och sätta fokus på matsvinnet. Det är därför det här är en fråga som är väldigt högt upp på vår agenda och i vårt hållbarhetsarbete generellt, säger Thomas Fankl, direktör för mat och dryck på Scandic Sverige.
cjvy8BoecY0x7jlrCB6aHwtijzRy+kIz8ZQXCrZcNwOaibo7tMMtzN7/cDSav9S8fjRY/H3ofhs9G3ZbGGqwNFyZhg5aFxfGhXr4gKJALQpmlbi1Mjth4NNzJDfg8mnk6J6xf0YB1qRh+TVQVC2VhL+7M6/5tgafdy23/dc9eszS5LwIXqknk9kDBqGl2AWTFgQ3IJeXvAv3LGq/lKtqEX6eBePYSlMIZ3fl1cDY/b5L1AC2A85YRiCp8+y37mCfVmVrq2tsucuupRnAt0VOU3AZRVTWniMRa8cglWk9NFwzq0wLE23bBEig3/KB/RBLhH7qnPjSfGorfSjkbOW5iTuFbW64S+ojbDzINdzwunCBfOrv1kmeBGkpjzwCbl1zdpSEKhUMweYQXYcuooicD2rA1D/scqOOFoZSTMltTDTpe+dfhRuAWkNww+LD37OpFArhBidFSfQGEgYU3Alq4ydPD8aggJLoFe3uMpujQ5nIPODIPvnGrLE38pnXmu5y8xTkCQnigfdFRk8E0xXr8F3oROIb41JscfpEQRe/fPqHO0C+AHgOz+EVLbN5YxiajxW/d8KvUmI8k62jZnfooRwtjBup4CUvEuPuSaOpXQNier+sv5lxRpAGIkPboDxT3ZyzCSJHf4unJzgHBW7mHb/SrByVJJhO6h1AFtFQPd/0jGN8WoFRTjGOXH0YrqhF8X0RHDYvoZVmzOnRrtIS5JHyj3aYk+QeFfiVSMATrd9trY0U1Ni7a45j6xXpPYWeafjnuEDZcfH+ZCy7uN5yb0GobM1JmO09ThvF27PO88M8k1vJr2J3OqwQalRH+kIb7K2Hp6GPUitIat+ykZnPhFjkj3qaQ3iS0+DTsfjCfBWgNBrk5mPETMBV8i3FVaP4p/90YSGNQjV5vpCVEM7BVn3SU8eJKFyGatOG7IFSKWKGCbmukBddqgGLrF0aX57ecNdtB583ju2q7o/Y6vmgrY7JMwueQMcAFAcK7jixnmB/mWzB43BALhDuM0IhC9qlnztbcYg//9cSmc7HJ+xE3UjiyqgIDddBR4fRFqG3HF4V4WPIoCqhaxFoHbLpiaFmq/r8iA8s2sf2idquFXIhHcTuyfFNzPF35IwFKuO9a5sZ9AWCKl86lJ7q9yWI3c8ceoabhn3K627rJIQ7EHuFY/LskLH2mtWTbVZZHvZHCixLC4v2T8UAnbcqJQMfeaet/q4IPu8nOFNznrO4b4JMR+tr5DQxtQ6JXEO8n7ILY3DCwggAPZft0VVnPO3KFDZAL4Q+zwQkyG1iVKvIBzP8ESGBqdxx6rutxdXrmrUnXNPcK9s/B97HruIRepTAgmU9A6zZRUPn9V6BrZysLM4KqznNUf6cNOcDind+c/PVHJh5gQGX4I3YMBwCU9hzj3WPdnsL+x+p0h8wEdYwR0/Pkn4ExuPM0DhNVDeux63CgaNyApD39kE1eJCLzXw7zEH+4IcFDMJh2JdjGVHsn7TJ+yx5p+M+2XwifSGW3FsjLmKQfBrycZTL4QH/u9mEsfn/8Q0rzyEfRlXQ4hCV6KbmDbKSkKphUQcZGFWIcQ8Tg7kXTZ3jQ+DqeGUy6BWOzfDzFKYxlxT0AkpIMaoAld8aYsKi2VyKkr0IPPkoMC6RtANwmkhBePqDr6dcTDPPC/lfwyJo7JlkO09lY32ZPaKWMRBgQ/fn4f8Q71I4Urt0mL8T8xIjt1icx7arB3LaOZdl/0WJuV8pVhP2BuTTY5FCZ5izNThq6a6WH9RPD15FFFDA8MOHyKbX3fl1CHIJmU+hlJ0Gp2N3Qkg+PdVh0zJegN5eluZJdMOPbOrx2Jdf4+ArnXo5FUWzLSDfPwcj37ZoxZk7CDYUGcyDOZZ68fuPKEEJlUzHLfl7c0VYADT2BQjmi5Y8XakQTq8TSLbonJAIQhW0xelWvzGCBYu4Ctu2TMy4E8UHKnRaFlpl5He+Pu3yUxgGucSfsBmxTujpMYsc02axegzxb0sXMrqn09jHFoxC/jbOh+ezXjNSEVIe1AuseCUpdzNw6EXrW+wmyoCjdYgjs50GoOJfwWoVpAvJoig3bcz1b1BKg5+GAWGZEw1ArM4waavEP0AmtRebnEoeBzFgQuxLaLzcu7yyd6ei15rN+zmQbHKmFlMsvtax7OEvaUoAmz+k6qpmdMr2N0fU7IX2591XrHsupc3yIqOj7AcosVbvRSnTi2cSq/bUNJvvOq7uKrm9owM8Dk2i+4tY3IDpIVW1c5zWjL/HjpTPTiB6ZYtzoc8Rj6e8qpBnXnJ+EZ7fkuOPCImUS9X4YcwoRAAJ+AMFOgRDUdPKMcnuAf5MXV6NnNvjWIko/yhixCYDEtjwpxroeSBjXu0X8y0qSi1ofGxjMc8oSp7FZxsnW2M0eXgQaPNlcA3D5uoMW+ns5K2FRNgZaRuUsWlzAcneCwpxV6XGXt8c9WGBR1JsJAiT1WEPJuiLsCwgFD8acEGRaO1aHv+fDwaQmp8o/+Itl0WFFL/Wcv1wvYKVCHPOntOSbB0BxaePRe6HQFuHoy7DqVONlS+PnBKAd+GQcSRqBZgZs/8oWCPbmPVxIjruOyhzkGE5J0Y+e1K3su3OqowtcUtI4xVvnYHh1Va+1fByuWmdOBppJSGQKrm4IcEJ806lkRNjK9FChzU7KG1OMWzEpywmS09jnedx18fKbDGT50/MLiXSddQDeDp2975zEJY4NUMt0w0yNtnmPYsfmrTeyam0Lv32cWs/O/EAmU+3E+PPzi4rMgBohp2OP0HqEdtalQWsKlnluwQ1r9qP4/rv+rAp4oUr8POVLkXjTRfBUsKoS74BDDx6PyinT0arcsBDBIOSCyF/7CgsL/bNMFCb9KHH0QO9nD/+HvBtiDNLRBAQESZrIBhp2U5ltHL4s9qtH/y/Jca/uKzKdJE30X2n+/0nVIi1kfo2e9pBjm/BKbANRN6Q6+g/QwUU6IKadqIf/XLdIqci2vRo8otyE/Q2KBA2d00EfL4/TwgEUywDJddf1WSv+CZQv0HqcKsWjfZQV9dHmZTuoDLGfR7fUMvC0hCSjeQmbEKRoblPdTLHlR3ZvF2FMyrHBXGMofy1V9csgivTrZK0qMzqWPTgLVy+mkAqsjUfq1E/dXR0SrET1c7MYMoI27ibAQ8++VbJi/FZtmEFzSlAuwbInKXE6/SFpzcOAHKyi6HPxVzFnMDvlSzmC5PeTFe0fNaUyOfJpQC4PzondorUpk64G/HrBnE4X+gnXt2mL4YaSPC43eLPYeTAjpp7oQ7ymxBZK2ZUgjtBhUzYyzhn2Rbr8OzQYj8+d+BvLaTBSa0UebpvJvA5Wpgf1LLmxZhiwUG0bmy0L00oprodPa0fuclZ+cJe0QS3TiixtNRCcS2dQOQM7yCPqe/jjXM+dBtzwIT7aWKjs00yAHRFN4BWi6EiA1+l5WcErOGgI7slJro1zpt0Pklwro72RHg8IxT/2pbEROg5nwont3TXT+w/CxGJrLUatSE9mT3fA8eR8EcU7Qhmz/qOw1RGAyGdjuFLpYok5IithaSOt2Cow/e6UDwM1k5s1zeIpR+ysMSn0sCcwnWomGZK4tX96ufI/PzlLjlozUrKzXa7gl9BBacExzmzfizYPTFGos4Pe/fKJsSJbWaWGuc3d9/pqlDwNMxGBvE5Hq7nPG2Hq+NYwPcCJZFHxIXWEPZgwfcrJLxYW1fKwrKpT98Y0gkWQM0DUONooDjE+SkLIzjan5b5GWuQ6wsmT2DbItbSA1K7aQIZgW87+LapoLivdnYOKAfQ4VC1NYFvnHDT4Xb5lPoyAiaKLTnMJugdWfeckSNZseKNcr1ZbOMVHaAHnFczakOJxJjthhBJpH3U4e0skm+Ljo5wh9GJ0YvThDHUou/Ji8tb0uuvbhSCvRAhfahXHttTPT6iyVJWSIypBkOEt550wnvtUsF4LvGWvgP8rx9zpiDFi/Tu4bmZKXDlCKs4RBXpadX0/VyJD8Yfczg3hFaOm1liXzVe3WY+Lth6q0CNTs3eT1LuwN8Nc/liytFvNgkdGgDP9XwsZbkxjPQ5LzpbNXUV4TRaXcx0Gb/oScQhqFWtl2bRTvlU9GhcERGWEF+82f5BxJ08UW4mtyPKno0ymF7N0UbSScVKbpTT724ethQdhHJ1HSststTMO5KdR7X5vhuFKqtOqaG2ch1JWKB098kxx6rXLwt6tHk4hM3b37oZ6yy6wlejiPrGhwnJnPhNRdpetPkvi8Sq5HTQhh+8iR/znluNgRbJTltVp4kfl2SWc06cPAVAfUKOHc8j8jZ3qfVKgKSHt0lcCLndjAxdVTy01X1RJPQS624Gch3kH+UZP5a3cr20Q2dq/MKOygc60uzKhT2WZNCE7F9d6TRBGjVM+FRudEENLtZSwKu41dICX4QDiavforMsI35FDRwjHBOD/sq0AWXmVegAJtmt0JgtiQuBccNCfrcwLRE1PZxiYYcH1Ir42/VL2sGRZ7qNxupEwUZATU7c8joaCndG9cad/yUOkwQciKlGsXPo2b8edgRVq9M8pZRXcTmNfbLkC3ukdwusgochMPSujwwxVv9lnyhF/fAvAXsLZe3d1/2A4jpxak1jnlYabJ4P5vxX4wZeMShWQ8NtX9X6QoOZNnZCIHvPLKnWW7EtmztHbeYxXq+qnUk1ur4ddVDuQUbNmiYu8+xHoFp5N11XeX3hSTnLG3Fyzc2iPb98XSlfcC5CP+SVoaVfF7jAjYGRsyeSBFL2dcRTT461cmEkEHvB6JXDjbQrm9wFikiteKvc0StVKSFzReEelsosZcXMQxXkEIIQazKev2Lse/S0Uo9UCYD8AV7FpoeSImA5njdPmhjv/vBbGw9/TiVxA6oqe0VzzuywAUXWXLIrcgajKECN8512blryl8A8asD5v7FII5ZqcSpgfWWH0gO6siUUg7+l7F8OB9SdRcm/bSI4+7c7ePnmLgxkFqJAKBfNwlbl9iHUedZJUrjPbKxioGFLWPeGl2HD2QGeYdNa2RFwogdHX1Rb0xA+OxYbNmMXMmkfOhnbDKvofqM7c6BAvtjYNGvudXlJ5BJGbLuC6nTFp2D7cxg9ow3Ym+4X79IT7OAdvPoUqggcg374Uh0daP3wPZxfQuw3q0Tk/678KzsQRmRf5x1nUcflMi1cFtBy8lZjwy+XYNJs9G/w/ni9emGgTBfb5uVtzrgM4FVbhcWe0UfZCER+kY63VPGR7nvOiOfzl1sIg37OOgRTQ3YMuthbr1U9yaTkGgZHuzt3v+sJNlJRb8aZKzSz2iRWH9O3Kkc5pFZjAM26Tr+VQa4GBEY/M2Npz2zGl4md611i6eBXNN/vBHhCWn4fWUhZLD631Mvpj4yrZ9b6+CX4+5it0U2MADk7zvoOtX+M+crkA5PLmwAjHDk4XM6JJzEwejBQ1esXpH8Ini0lQmgC86FLDNZOyKZ6RbrDKcV1n2+khenFD6jRSjoeO+YuZa0jk3lw/adFXd6QUpbcLq7M0jhudkLqUEtJc7IevCYVwdQVbTySZoKchbcM4rFVCva448i4LUZibSjz2EK7OjAxOtp8Dx9oM39S6NA6Xl3wXRSbp/0e/gK5AYuMXZ4Hlq8XI5S+oBLsWGNh0Kpf/Qcuap8Wgec5nAQcQ0OeqYtAVj+BNef3F3U38OobwYJekJMOiDEMnHdbK+73XfZ8pHremZBHTBhR+sljdpEGfFwmgBUBxG2tQ+B5jxHOevGekTVxFY1j0q8EkVq1+O8PUMvL52auT3HXTid7nrAELYAnYIaGjlRR+iBREFQ1AMM4KKeRUMaETuFLqFQH/ajhhlQbionK+zbYnL1POxQsJ7EUbOXYRbI1f7fpWVvv4xvu873VRll1JEsGEPwVqbQd/pKl55yu5+lmiCDKd1+Q5QBuaPa9J+GUVnLl66bqVgnZDl+33uQwMFRPY0ZDMA4HRUuJd0iR7iuzaMCTr9HJX3m7khEkGUGvbmrq813jmaWPhx0pmPNp22ra5yUQ8qBAAM19FGJNR1JMV+5ncqJm0RGvbxY6vUbZP8sMW+PbCvpNQRZUUT9DKHUtEPsBdsEaj2GMTVJBdO8i5a3czWoZxnF2Ak/lf7cSJy0JN5zYu6t1ScbTkIM/XjtymgAxO4XQ0FNbvASVlehzmYQGfXeo5P+XPYI/I2QDYCGG7ZcnLK6tq4NNqNjrR+8EVFKcaUFam+eS6XOFXroE+VOw7+iA3s2bIxybmudld6tt+FjBUPMXQbj7eA3xwEkERiLmcGCOpU9bfrrd2wg3PVYaKxDQufILO4Evn36QlZUvtzaX4nsXK/z3VXSuM956xeiocfVVOZxmj6ssUaFcpzTRBR5T+ZsHvc1zPXj6ZXLG82OxXfD9u6dN4XPTwmcvEowxuWW6QKzynR7XY1M3acAAAcMC71+MMqJzpUOOlhR4QvG/B3OJVRGnOI5EUtqN6X6+47r+AGhK95hpoLbh3bMwfqieBsTK5vS/U1CHro5NsqcBYU6r9x8gGlfLAtANE9DdDEXGabe0Ft1gz1eqll4ujj+NTY6WtoxMhP5Ap+26XmTKNfROevuJ/rAFr4aU/x9noHr7yfQ3UdBhPD+iG74d5r0jwCrm3D47TshUTOU4aeSVrtzoX0H4o0LX8qRwlSKe9UfDHuXGRB3Q7rTjj2OCDJHWpiFkY1o/ZS2EvSjLNPHmD8qflwhjVOHDmcDMC081g9EnspGWhMUstgmGJWlMPDskbh4BhX+LYDVv42oOUtUEjyNXCkD84vSzlzOFVNIR+l2ONt2SCa6DxeXf8LbLaQIUEKSHARk/tNpRSu6AXGBEqKFddcanQbaBR1Z9zmsOWhfDFv2Z00QSyxIEraQjcySFPT946uXwXgNrInWSWoL8fIVKrffIXiMrPiNJOfcLDHENup1Ffbzap7nyn3SaGsLe54kZpvOGS/TtOHOMcoYYgDJZ0zJiQfXyWaMcD82SLIhbH6h7AocZvcHplUcc2HcVUgu4NP8qvwgjYa+fBQ4EJDQJye8gVXqoSRXIKB5RgNg/aNxCto97MAcbpjKlq5L7JoEYcC4b7DoMN5Wl96Vy2DFSE9jxioYThjWuM86Rw6uk+G5Nu3YXSIyzP1OWo2LUDgs46SgHonZPyc3/KmqWaQKOFjTfIYmYiOFWpzGx/2Aoh0ROpH187nrv1hQkXM1EUrQ96OLWLqUiQb4Vfay+TVd2F+jbijgnf+5gnqcVroh+tiP2Mmwa5zQCoqcLx/8jd+usoihf/Hz0dKcXIgjR1KpNFeSpc5PKtvA22KZ5UR505ufARHjzV2v0fBTZHRyvTyEsW1aGYANLpSJzJikyCeh+SZGwCvTKcDwfcy6vTfiU2qEdf+jGkFxHA1i4Ff9zZ/CCNwHPFjeOBJwR6HxV2KwUlS2oFYmSeRq1oD3TGjLiSAHAKRkroF8IzDc7FzllbMyOf01aO2/UjFCdIX0ct1sGZHOOEmjlM4HQ3PBh+p5p8bzPyG5XOkJMa7hQHPK8I2Jw0WAK0IA2LoVHRp8sLTxczWzsNaBSa1CjS47b36syP6y+wTOaSj1FQaEBbS2yvmOHGG2cbarOte2opjun8meHC6Kx8AI/evc/+1GdT1mRS4rqfRmvxWVPDQ4zk3zZKyNsdbOVZWfqHGk+SzNQ9vARqw73xF/BkPSXxvJrLsS6bgj9wmJiJ6UgzCL0Msu6oXaGOA6OZ0mmeADzYmeEdk5VWFkjMVsMp6spgBYaHw/RcMFK2Y32pqbfNbhIthdGOQQyARzo0G9UKjXTn3llgYkjMzYCclhvhUEnEeyZH/JVeaUH/Fg61jR7FFn9RaMSEujlc76btuWoTwIZEiLEe9W0z/QLBs+gh/QUaHsrUPZuXJGILLXp/LOmvF8OFb7itdmSRtQUrupcER6Ki+nSYBAD8KwifuG718a3XagfUOgiBtt3F1AA