Nytt metodstöd ska bidra till att minska hemlösheten

Social Hållbarhet Social Hållbarhet Ett nytt metodstöd från Boverket och Socialstyrelsen visar hur socialtjänstens kunskap kan integreras i kommunens bostadsförsörjning och fysiska planering. För aktörer inom bygg och fastighet innebär det både nya samverkansytor och konkreta möjligheter att sänka trösklarna till bostadsmarknaden.

Ida Steinbeck Nilsson. Foto: Boverket/ Adobe Stock

Hemlöshet beskrivs ofta som en social fråga. Men enligt Boverket är den också nära kopplad till hur bostadsmarknaden fungerar – och hur kommuner planerar, fördelar och ställer krav i samhällsbyggandet.

– Det är svårt att säga vad som är den allra största utmaningen. Det är en stor fråga med olika infallsvinklar. Men ur Boverkets perspektiv hör vi från kommuner att utbudet på bostadsmarknaden inte alltid matchar de behov som finns. Det kan till exempel handla om brist på prisrimliga bostäder, säger Ida Steineck Nilsson, utredare på Boverket.

Hållbart Samhällsbyggande Mänskliga rättigheter social hållbarhet
publicerad 19 februari 2026
av Jon Röhne

