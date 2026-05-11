Utsläppen från den svenska diskreta tillverkningsindustrin minskar inte tillräckligt snabbt för att nå nettonoll 2040, enligt rapporten ”Manufacturing outlook 2026” från innovationsprogrammet Net Zero Industry. Rapporten visar att både utsläppen från företagens egna verksamheter och utsläppen i värdekedjan har minskat sedan 2008, men att takten behöver öka betydligt.
Rapport: Utsläppsminskningar går för långsamt i svensk tillverkningsindustri
Dagens M&U Utsläppen från svensk tillverkningsindustri minskar inte tillräckligt snabbt för att nå nettonoll 2040, enligt en ny rapport som visar att den årliga minskningstakten behöver nästan fördubblas.
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Mellan 2008 och 2022 minskade de produktionsbaserade utsläppen med omkring 31 procent. För att nå nettonoll 2040 behöver den årliga minskningstakten nästan fördubblas. De värdekedjebaserade utsläppen har minskat med omkring 37 procent under samma period, men även där krävs snabbare minskningar.
Rapporten visar att den största klimatpåverkan inte sker i företagens egna verksamheter, utan i värdekedjan och vid produktion av inköpt energi. Dessa utsläpp är omkring 20 gånger större än utsläppen från den egna verksamheten, och drygt 80 procent av dem uppstår utanför Sverige.
Rapporten pekar på flera sätt för företagen att påverka utsläppen. Det handlar bland annat om materialval, produktdesign, krav på leverantörer, effektivare produktionsprocesser, elektrifiering och cirkulär design som kan minska behovet av nyproduktion.