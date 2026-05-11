Rapport: Utsläppsminskningar går för långsamt i svensk tillverkningsindustri

Dagens M&U Utsläppen från svensk tillverkningsindustri minskar inte tillräckligt snabbt för att nå nettonoll 2040, enligt en ny rapport som visar att den årliga minskningstakten behöver nästan fördubblas.

Rapport: Utsläppsminskningar går för långsamt i svensk tillverkningsindustri
Foto: Adobe Stock

Utsläppen från den svenska diskreta tillverkningsindustrin minskar inte tillräckligt snabbt för att nå nettonoll 2040, enligt rapporten ”Manufacturing outlook 2026” från innovationsprogrammet Net Zero Industry. Rapporten visar att både utsläppen från företagens egna verksamheter och utsläppen i värdekedjan har minskat sedan 2008, men att takten behöver öka betydligt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Mellan 2008 och 2022 minskade de produktionsbaserade utsläppen med omkring 31 procent. För att nå nettonoll 2040 behöver den årliga minskningstakten nästan fördubblas. De värdekedjebaserade utsläppen har minskat med omkring 37 procent under samma period, men även där krävs snabbare minskningar.

Rapporten visar att den största klimatpåverkan inte sker i företagens egna verksamheter, utan i värdekedjan och vid produktion av inköpt energi. Dessa utsläpp är omkring 20 gånger större än utsläppen från den egna verksamheten, och drygt 80 procent av dem uppstår utanför Sverige.

Rapporten pekar på flera sätt för företagen att påverka utsläppen. Det handlar bland annat om materialval, produktdesign, krav på leverantörer, effektivare produktionsprocesser, elektrifiering och cirkulär design som kan minska behovet av nyproduktion.

publicerad 11 maj 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Klimatanpassning

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Norge pausar stöd till Unep

20 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Majoritet planerar inte att ändra sitt resande – trots klimatoro

15 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Klimatanpassning

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

2 timmar sedan
Bästa hållbarhetsprestation

Så skyddar Stockholmshem husen mot skyfall: ”En kamp mot klockan”

6 maj
Premium
EU

Ny vägledning: så ska företag stoppa svinnet av osålda varor

30 mars
Premium
Verktyg

Ny kalkylator ska räkna hem klimatinvesteringarna

24 mars
Premium
Hållbarhetsarbete

Nya Sverigechefen på Position Green: Så gör du hållbarhet till affärsnytta

19 mars

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Analys

EU-dom om fågeldirektivet: Förebyggande åtgärder kan räcka för att tillåta projekt

2 timmar sedan
Premium
 

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

8 maj
Premium
Miljöprövning

C:s motattack om miljöprövningen: ”Regeringen missar kärnan”

30 april
Premium
Tillståndsprocesser

Genomgång: Så tycker remissinstanserna om snabbare industriprövning

28 april
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

17 april
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsarbete

Mindre snack – mer hållbarhetsjobb i skymundan

7 maj
Premium
Karriär

Nya reklamombudsmannen: Så undviker du att bli fälld för greenwashing

29 april
Premium
karriär

Hon blir ny vd för Drivkraft Sverige

23 april
Premium
Karriär

Ny ordförande för Miljömålsrådet – så vill Lena Erixon utveckla arbetet

21 april
Premium
Karriär

Nu blir hon ordinarie vd för Mistra

16 april

Det senaste

Premium
Klimatanpassning

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Norge pausar stöd till Unep

20 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Majoritet planerar inte att ändra sitt resande – trots klimatoro

15 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

GFA lanserar färdplan för cirkulär textilindustri i EU

4 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

400 bolags utsläpp hamnar på Wikipedia – med stöd av Al Gore-grundad klimatkoalition

2 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Agora och RAP planerar sammanslagning

11 minuter sedan
Premium
Vägledning

Ny vägledning: Så kan städer sätta mål för naturen

1 timme sedan
Premium
Analys

EU-dom om fågeldirektivet: Förebyggande åtgärder kan räcka för att tillåta projekt

2 timmar sedan
Premium
Klimatanpassning

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Norge pausar stöd till Unep

20 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Majoritet planerar inte att ändra sitt resande – trots klimatoro

15 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

GFA lanserar färdplan för cirkulär textilindustri i EU

4 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

400 bolags utsläpp hamnar på Wikipedia – med stöd av Al Gore-grundad klimatkoalition

2 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Agora och RAP planerar sammanslagning

11 minuter sedan
Premium
Vägledning

Ny vägledning: Så kan städer sätta mål för naturen

1 timme sedan
Premium
Analys

EU-dom om fågeldirektivet: Förebyggande åtgärder kan räcka för att tillåta projekt

2 timmar sedan