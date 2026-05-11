Rapport: Utsläppsminskningar går för långsamt i svensk tillverkningsindustri

Mellan 2008 och 2022 minskade de produktionsbaserade utsläppen med omkring 31 procent. För att nå nettonoll 2040 behöver den årliga minskningstakten nästan fördubblas. De värdekedjebaserade utsläppen har minskat med omkring 37 procent under samma period, men även där krävs snabbare minskningar.

Rapporten visar att den största klimatpåverkan inte sker i företagens egna verksamheter, utan i värdekedjan och vid produktion av inköpt energi. Dessa utsläpp är omkring 20 gånger större än utsläppen från den egna verksamheten, och drygt 80 procent av dem uppstår utanför Sverige.

Rapporten pekar på flera sätt för företagen att påverka utsläppen. Det handlar bland annat om materialval, produktdesign, krav på leverantörer, effektivare produktionsprocesser, elektrifiering och cirkulär design som kan minska behovet av nyproduktion.