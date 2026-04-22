Klimatförändringar leder redan till dödsfall och allvarliga hälsoproblem i Europa, enligt en ny rapport från Lancet Countdown Europe. Rapporten hävdar att riskerna väntas öka kraftigt, med fler värmerelaterade dödsfall, sämre arbetsförhållanden, ökad livsmedelsosäkerhet och större spridning av infektionssjukdomar.
Rapport: Klimatförändringar orsakar redan dödsfall i Europa
Forskning En ny rapport visar att klimatförändringar redan orsakar dödsfall och allvarliga hälsoproblem i Europa, med ökad spridning av sjukdomar och längre pollensäsong.
Enligt rapporten har varningar för extrem värme ökat med 318 procent jämfört med 1990-talet, och värmerelaterad dödlighet nådde cirka 62 000 dödsfall i Europa under 2024. Särskilt utsatta är äldre, spädbarn, kroniskt sjuka och personer som arbetar utomhus.
Rapporten menar också att klimatförändringar ökar spridningen av sjukdomar. Risken för denguefeber har nästan fyrdubblats sedan perioden 1980–2010, och områden där vibriobakterier kan spridas har blivit vanligare, även i delar av södra Europa. Dessutom har pollensäsongen blivit en till två veckor längre än på 1990-talet.
Vidare hävdas att Europas beroende av fossila bränslen förvärrar situationen. Statliga subventioner till fossila bränslen uppgick till 444 miljarder euro under 2023, vilket enligt rapporten är mer än tre gånger så mycket som 2016. Detta kopplas till ökade energikostnader och geopolitisk osäkerhet.