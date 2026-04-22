Rapport: Klimatförändringar orsakar redan dödsfall i Europa

Rapporten menar också att klimatförändringar ökar spridningen av sjukdomar. Risken för denguefeber har nästan fyrdubblats sedan perioden 1980–2010, och områden där vibriobakterier kan spridas har blivit vanligare, även i delar av södra Europa. Dessutom har pollensäsongen blivit en till två veckor längre än på 1990-talet.

Vidare hävdas att Europas beroende av fossila bränslen förvärrar situationen. Statliga subventioner till fossila bränslen uppgick till 444 miljarder euro under 2023, vilket enligt rapporten är mer än tre gånger så mycket som 2016. Detta kopplas till ökade energikostnader och geopolitisk osäkerhet.