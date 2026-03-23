Svensk primärproduktion fortsatt beroende av fossil energi

Rapporten visar att uppvärmning av djurstallar och växthus är en annan betydande energipost, där bioenergi ökat men fossila bränslen fortfarande används. Samtidigt är den indirekta energianvändningen stor, särskilt kopplad till produktion av mineralgödsel, foder och transporter.

Fiskesektorn beskrivs som nästan helt beroende av fossila bränslen, med stora variationer i energianvändning beroende på fiskemetod. Bränsleförbrukningen har dessutom ökat trots färre fartyg och fiskedagar, vilket påverkar lönsamheten negativt. Rapporten pekar på att tekniken för en omställning till fossilfri produktion i stor utsträckning redan finns, men att politiska beslut, investeringar och ekonomiska incitament blir avgörande.