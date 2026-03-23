Den svenska primärproduktionen är fortsatt starkt beroende av fossil energi, särskilt inom jordbruk och fiske. Enligt en rapport från Agrodrive använder jordbruket cirka 5 791 GWh energi per år, där drivmedel till arbetsmaskiner dominerar. Trots ökad användning av biodrivmedel väntas beroendet av fossil diesel bestå under de kommande åren.
Svensk primärproduktion fortsatt beroende av fossil energi
Jordbruk och fiske i Sverige är starkt beroende av fossil energi trots ökad användning av biodrivmedel, visar en rapport från Agrodrive.
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Rapporten visar att uppvärmning av djurstallar och växthus är en annan betydande energipost, där bioenergi ökat men fossila bränslen fortfarande används. Samtidigt är den indirekta energianvändningen stor, särskilt kopplad till produktion av mineralgödsel, foder och transporter.
Fiskesektorn beskrivs som nästan helt beroende av fossila bränslen, med stora variationer i energianvändning beroende på fiskemetod. Bränsleförbrukningen har dessutom ökat trots färre fartyg och fiskedagar, vilket påverkar lönsamheten negativt. Rapporten pekar på att tekniken för en omställning till fossilfri produktion i stor utsträckning redan finns, men att politiska beslut, investeringar och ekonomiska incitament blir avgörande.