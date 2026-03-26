Ny uppdatering av Iso 14001 – det här måste du ha koll på

I början av mars föll klubban för Iso 14001:2026. Informationen om uppdateringen har varit sparsam under arbetets gång, där ingen DIS publicerats på grund av att uppdateringen först var tänkt att bli en mindre ändring.

I december publicerade Iso däremot en pdf med information om det nya miljöledningssystemet. Innehållet i pdf:en speglar också i mångt och mycket uppdateringen vars innehåll nu gjorts offentligt.

– Den största förändringen i sig är inte nya krav utan att standarden gjorts mycket mer pedagogisk och användbar, säger Sarah Sim, standardiseringschef på Sis och fortsätter:

– Övergripande handlar det om att ge organisationer en bättre bild av vad som är relevant för just dem och inte. Vi har gjort det tydligare genom att vara mer konkreta, ge exempel och tydliggöra, exempelvis så att det blir lättare att identifiera vilka miljöfrågor som är relevanta för den egna verksamheten

Hon menar också att ledningssystemet blivit mer stringent och att de fört in ett tydligare ”livscykelperspektiv”.

– Det innebär ett större ansvar för hur tjänster, produkter och aktiviteter påverkar miljön. Det tillkommer också ett krav: en klausul kopplat till förändringsledning som också ger exempel på orsaker som skulle kunna föranleda att man behöver förändra sitt miljöledningssystem.

Tre moment som förändras

Ann-Sofie Gustafsson, vd på Samcert, berättar vad hon ser som de största förändringarna i och med uppdateringen:

– Man gör ett omtag och pekar på de globala miljöfrågorna där ledningen nu måste förstå det miljömässiga sammanhanget för organisationen.

Hon vill framför allt peka på två delar som förändras i och med uppdateringen: riskanalys för klimatresiliens och kartläggning av miljöpåverkande processer samt en ny del att ha koll på: biologisk mångfald

Det är dessa tre moment som Gustafsson menar är de fundamentala delarna i uppdateringen.

– Angående klimatresiliens har det förut räckt med att redovisa att organisationen skulle påverkas av exempelvis översvämningar eller temperaturförändringar. Nu ska det gå mer på djupet, hur påverkas organisationen och hur ska organisationen hantera förändringen.

Att identifiera och kartlägga miljöpåverkande processer kommer få utökade krav gällande att genomföra faktabaserade analyser av organisationens hela miljömässiga sammanhang där en större vikt läggs vid ledningens ansvar.

En nykomling i standarden är att företagets påverkan på biologisk mångfald ska analyseras.

– Denna punkt är helt ny och som biolog är jag glad att den är med. Det går ut på att organisationen ska gå igenom hur de eventuellt påverkar ekosystem genom hela värdekedjan. Ifall man exempelvis ska köpa in trä så bör man ha koll på hur avverkningen av träden gått till. Men det kan också vara direkta konsekvenser, släpper vi ut farliga ämnen som skadar ekosystemet? Eller skrämmer våra transporter bort djurlivet?

Så stor blir omställningen

I och med uppdateringen lyfts också ”möjligheter” fram, enligt Gustafsson. Till exempel hur företag genom skötsel av grönytor, anläggning av ängar för pollinerare eller restaurering av våtmarker kan bidra positivt till biologisk mångfald.

Standarden kommer publiceras i början av april enligt Iso:s hemsida och sedan väntar en övergångsperiod på cirka tre år.

Hur stor omställning kommer uppdateringen innebära för användarna?

– Förändringarna är inte försumbara däremot upplever jag att vissa experter utrycker sig som att det här vore en axelryckning. Företag som är proaktiva kommer få stöd i standarden att göra bättre analyser på ledningsnivå men det är som sagt en hel del nytt analysjobb. På så vis får man med ledningen på tåget också, säger Ann-Sofie Gustafsson.

Sarah Sim, standardiseringschef på Iso:

– Min bedömning är att det blir enklare och tydligare, att det blir ännu lättare att jobba med miljöledning. Vilket också kommer bidra till att fler organisationer kommer att kunna arbeta effektivt med de här frågorna.