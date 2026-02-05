Malmö stad förstärker klimatbudgeten för 2026 med totalt 50 miljoner kronor. Enligt kommunen är det den största samlade satsningen hittills på strategiska klimat- och miljöinsatser.
Malmö rekordsatsar på klimatet – här är åtgärderna
Klimat Kommunen gör sin hittills största riktade satsning på klimat- och miljöarbete. Totalt 50 miljoner kronor ska gå till åtgärder som ska minska utsläpp på kort sikt och samtidigt bygga upp stadens energisystem och interna omställning.
Pengarna fördelas på tre huvudspår: minskad territoriell klimatpåverkan, en nettonollorganisation samt ett mer konkurrenskraftigt energisystem.
