Konferens om fossilstopp på gång – detta står i fokus

Nikki Reisch, programdirektör för klimat och energi vid CIEL, framhåller i ett uttalande att det finns ett växande juridiskt tryck på stater att agera. Hon hänvisar till att Internationella domstolen, ICJ, tidigare har klargjort att länder har bindande skyldigheter att begränsa de främsta orsakerna till klimatförändringar, däribland produktion och användning av fossila bränslen. Samtidigt pekar Nikki Reisch på att rättsliga mekanismer som investeringsskydd, där företag kan stämma stater, riskerar att försvåra en snabb omställning.

Lili Fuhr, programdirektör för fossil ekonomi vid samma organisation, lyfter i en kommentar hur den aktuella konflikten i Mellanöstern också påverkar globala marknader. Hon betonar att beroendet av fossila bränslen inte bara påverkar energisektorn utan även livsmedelssystem, bland annat genom fossilbaserade gödningsmedel som bidrar till ökade kostnader och prisvolatilitet. Enligt Lili Fuhr visar detta behovet av en mer stabil och hållbar energibas.

Ett centralt fokus för konferensen är möjligheten att på sikt förhandla fram ett internationellt avtal, ett så kallat ”Fossil Fuel Treaty”. Tanken är att ett sådant avtal ska skapa gemensamma ramar och incitament för länder att fasa ut fossila bränslen i linje med både vetenskapliga rekommendationer och juridiska åtaganden. Förespråkare menar att ett särskilt forum för dessa frågor kan komplettera de befintliga klimatförhandlingarna inom FN-systemet.

Utöver detta väntas diskussioner om konkreta åtgärder, såsom att stoppa ny olje- och gasutvinning, särskilt i havs- och kustområden, samt att begränsa expansionen av petrokemiska produkter som plast och ammoniak, vilka driver fortsatt efterfrågan på fossila råvaror. Experter lyfter också behovet av att prioritera beprövade lösningar och att vara försiktiga med tekniker som koldioxidinfångning, klimatkompensation och geoengineering om de riskerar att fördröja utsläppsminskningar.

En återkommande fråga är hur omställningen ska genomföras på ett rättvist sätt. Enligt konferensens fokus behöver åtgärderna utgå från mänskliga rättigheter, inkludera de samhällen som påverkas mest av klimatförändringar och säkerställa att historiskt stora utsläppsländer tar ett större ansvar. Samtidigt betonas vikten av att styra om offentliga investeringar och subventioner från fossilberoende verksamheter till hållbara alternativ för att möjliggöra en långsiktig och stabil omställning.