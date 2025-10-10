SBTI öppnar snabbremiss om utsläppsmål för jordbruk och markanvändning

Bakgrunden är att utsläpp från markanvändning och jordbruk utgör en stor del av klimatpåverkan för många företag, särskilt i livsmedels- och konsumtionssektorn. Samtidigt är många beroende av naturbaserade lösningar för att minska eller kompensera sina utsläpp. SBTI, som är världens största organisation för validering av företags klimatmål, har hittills godkänt mål från över 9 000 företag.