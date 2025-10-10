Science Based Targets initiative, SBTI, har öppnat en 30 dagar lång remiss för att ta in synpunkter på uppdaterade kriterier för klimatmål kopplade till utsläpp från skogsbruk, jordbruk och markanvändning – så kallade FLAG-utsläpp. Enligt organisationen krävs ”akuta revideringar” för att riktlinjerna ska vara genomförbara men samtidigt behålla sin klimatambition och överensstämmelse med internationella ramverk.
SBTI öppnar snabbremiss om utsläppsmål för jordbruk och markanvändning
Miljö Science Based Targets initiative har öppnat en snabb remiss om nya klimatkrav för jordbruk och markanvändning. Förslagen kan påverka hur företag sätter sina klimatmål framöver.
Bakgrunden är att utsläpp från markanvändning och jordbruk utgör en stor del av klimatpåverkan för många företag, särskilt i livsmedels- och konsumtionssektorn. Samtidigt är många beroende av naturbaserade lösningar för att minska eller kompensera sina utsläpp. SBTI, som är världens största organisation för validering av företags klimatmål, har hittills godkänt mål från över 9 000 företag.
