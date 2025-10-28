Intresset för metankrediter ökar snabbt – särskilt bland storföretag som Google, Netflix och Workday – men experter varnar för att alla projekt inte håller tillräckligt hög kvalitet, skriver Trellis. För köpare som vill bidra till klimatnytta genom koldioxidmarknader är det därför viktigt att förstå både möjligheterna och riskerna med dessa snabbt växande krediter.
Så navigerar du marknaden för metankrediter – experter varnar
Klimat Metankrediter lyfts fram som en av de hetaste lösningarna på klimatkrisen – och företag som Google och Netflix investerar stort. Men bakom den snabbt växande marknaden döljer sig risker som kan göra dyra krediter värdelösa. Här är vad experterna tycker att du som köpare bör veta.
Bakgrunden till intresset är metanets kraftiga påverkan på klimatet. Enligt FN:s klimatpanel IPCC står metan för ungefär en tredjedel av den globala uppvärmningen som skett under de senaste hundra åren. Samtidigt är det en växthusgas som ofta är tekniskt relativt enkel att fånga in – exempelvis från källor som soptippar, övergivna oljebrunnar eller nedlagda gruvor. Det gör metanprojekt särskilt attraktiva för klimatkompensation, eftersom de kan leverera konkreta och mätbara utsläppsminskningar.