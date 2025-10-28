Så navigerar du marknaden för metankrediter – experter varnar

Klimat Metankrediter lyfts fram som en av de hetaste lösningarna på klimatkrisen – och företag som Google och Netflix investerar stort. Men bakom den snabbt växande marknaden döljer sig risker som kan göra dyra krediter värdelösa. Här är vad experterna tycker att du som köpare bör veta.

Så navigerar du marknaden för metankrediter – experter varnar
Foto: Adobe Stock

Intresset för metankrediter ökar snabbt – särskilt bland storföretag som Google, Netflix och Workday – men experter varnar för att alla projekt inte håller tillräckligt hög kvalitet, skriver Trellis. För köpare som vill bidra till klimatnytta genom koldioxidmarknader är det därför viktigt att förstå både möjligheterna och riskerna med dessa snabbt växande krediter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Bakgrunden till intresset är metanets kraftiga påverkan på klimatet. Enligt FN:s klimatpanel IPCC står metan för ungefär en tredjedel av den globala uppvärmningen som skett under de senaste hundra åren. Samtidigt är det en växthusgas som ofta är tekniskt relativt enkel att fånga in – exempelvis från källor som soptippar, övergivna oljebrunnar eller nedlagda gruvor. Det gör metanprojekt särskilt attraktiva för klimatkompensation, eftersom de kan leverera konkreta och mätbara utsläppsminskningar.

LoimUgXNNZ7btXQ9eypC/Z4AG65SuwMmIUHkpF885G4u6w147eJ02MI5pQQ4gCvsUmz5HczJB+3c1gu65Thf1DwlzIYoSZ7oUkFc4cLe0l4umkWaCIYmEHpmivoGqIB2k+x++yZmjC1HLXhUbwr83j+RE+AY4etw24etkRQPUP9CB7zTQOB9RYf+aB0eB8p/MWQkvtf5QazVyEgRMFjs96xr0Ko4loHuCOw6OJzDj/P3i3P7V1A8idvEVzC10oZ6115qoGJyln8+L1THaQJ0Qdxx3ZHOEg9+f/X7oe+MrAJbZCRfK9zahT1f2wzC+IrwghT29ignJljHWVRescHyRc/6Ty0vTDS47nPFow+HjYADq5r9OnbneCfzwyxpU83AKf5u3hGwBOnIKDE9nmAyQjuKqDm4BHCJjOIf0I9kW79ffIi7p7ycbuSZHWCxBKK+IGaGtFgOgD2SDNscqirY9NQBhFoc8efQAh62vqynVPuBUKxUddrPsXz+ElA8sc13e9nZwijPgMIevy4KrL2NKZagwtgxM8hKE07Sf4Q5TF8TRfHPOegUgTi86FUXr/+on0T/aZq2gXVeq6TzxRj9ARSwWdiX00Cop+i0oFmM5b1atvN/0jQ0uXkqvoijdygQxTwQhV+EF3LJwvhpE7blPEFKwyAwYLUlXQX+O9eALnz1yBSTotiLQgwEtgqwd8zg/1bzfcBxifB6/AEWVXRJxM9WgGrl/8QjlLiljFkpW81r8JFzFt6YVsSYb0s5LhyMwAYa7xvH0+dqGcxjBjrRf27Itat9dS5dLY/kIc6zzN2sVEsMvjghMlAep4lPy+tKcD2kITV+jNlfHZDEvucb4zdAouMm22E7G73nXzXD/WHJzj9DoT/6raOImPP/1SU5HXEvazwTSwhJqC5zT0sFnqa7DDDXeDbVR4ZstbvN/pkqfuDJXOasAPOGhR2kt3X6RaK86NLbVEMfYuINiZ3+ntva1tOdjdKyvpXqdLPOl1Qdycq5untSx7z4ERBt6f23DEy9KBy1HQ7bnuZr+KoNVi+EDVJ4njY+JXpuUDB/g0JddqnR/PHDW3y4MMPmIAjgTGed9jdP37noB1NRruiPyIRygaod9tcp6++sPnCv0m9WFcNblwfJB2KHR9a2A5bEfr2WdkNurWvtAYzCAiYeLxdaz/eiLJbTsCNZwaZwtHWFRQdQricJ+J6mREulp/FNwnLS3ngV3JAjqjNGELHx0yQSXYVIV3QtaJcACb+uU+VhRKnPYrQr89CB9zO6h2o7SCqrOJEJ3lXFmSSnZfcJPuiycSRRQ2A5HlY/sCb0SRMAl9o2O4CHh/rvIpjg7RFRi1XDj0vuIppFax7oU8KFaD6Pea4he8h935VglKBBc+0GdiqRdy4zBBetvsf9BkfjkXczQPn7VglsgH0w7cjNQ11DahwRK8sSaiMoO7Te7DZJ7k7hr6MHGrJ+Jm+sqIe4n+iQ7YobhAwWZx0L1p25pt9vDw5itnczh8Y6saUzMmf60sW6PqQWlTY1/ChlqqlboxImROCqEdtnvoypEH0MAtJwQGdrNZGWi1hYWXhyKpAgRdmmU1WugMRYn07NJeBQn00wkIaEN6+wx295Y3mCBPTQ8xn6H/JgBIpHn5Gm1WMIbvJwZdmVP/2xDfNhVoCGPA8kpucV9I6beQz4cFCeeVqy9V4MKG8ZCC5y/igvljnLwqSbElyDTK57CzBMfYUXwOnpWQ/z3fZIBCiqYD0trTpRTtU8nWiXB1B+L2VJFPX6qD0m2v2SSXBjlBYJkP/PbQn77VyijfdTNRn982eg2Y60V+H6j/aQykdvvjDgWIzU51YCtaG5M54IYkXx5blUSAQUbHpqwNHycDXp6Q6S6s07HNEpiFz6Ihtch4q0+FWEqJx76hhSd/bjB1MK8O++Mm+t7Dz1XZP8ByFLe0OLpkzevuamY0JqXsMh1H0zsQA/DUivvZkHv4lNQRs22XGf1BF17KivvC65cysIZPEvxr5vHWNmJIx1jv6iHRZXQ4Kk7eygHmmbj4Ioab9rBjOMFKryHcHsqVf/6fuzgDFxRGCv978zVb3WewoxzFzAKaxiuR03VIXIFoZGYVhfSt5iEfjzji9lpiGlvyx/fRhlMEStOltRRpNko9d9sHpiSAzpB9Hz6otcveimHqppwPnX9r3FHqWVNDuUGdzsm14IpOG/UTaW4KFobpN3g/p3fzJprzq5xQtPgZlJ/jwTZrPgqJJl9ujtuY+avGwWw37hRDhHQB3hi7bQwq36x55pHZPjn2kuJu7QyLBJIE2FL1rt+IwW0NYcWZXnBcN9My1Bv/gSetwRvWFVr51BoZGt1QB/rASYaoie2we7SUodNTDXhHnrsnFQkeTqz+456wnXsvtEbOgYuueENsswrnEGv3bj3hDtG68Kg50Zy/VFyfeBhNQF8Z+ZpVGXD7kwDFHi3+3ZOGAPJoC9cjXdi9YXNRsFqMck9P8Syszitzrefl+7Nq6/b1vcS5gwS3o1Gbb9dh6kIbREutmGxxldIGeQ48+XOA6pD9HUp6ZCCD+FLjUVbOcsNaMexNLjdeNclHcoYo6vRUttuhyuL4c8Z8DkqgwzmSWDtd+ZrQiiRJqY2NgH8wLxLegiU2Im7D10hBRN1Hq5sxaZxyIQtPnabDagLFE/58rbSUVcRx/TcPpnD9/ZE/F0zBUHu9tAatAGtdkWr2C6Ct0esrf+9DVPzk3Hxh5HAjQV6XK3inDfsUg8hF2DBnGAHWC5mfuuayaylUDyoqR0NGq+onc91Xect6yEIl3GaJ2hdX+6ykM/TgC7/idFfOvIBRieMCnyeZLfSyAGnZR/S5lisgmS2Nm/NfxMV87QrBq8gKawdlcF8nohhRWe9ngX9HOuoqRl+hFCE/iUXy3ZyjDjqOoXf1ewIALm1RJxi53pzChQm9sAmggSIbc0dIEPGrWsOPtat2ZF+j6F9WdTjypZrhDGALtkIBFEDvhMBh5XORZNirxkfPqF4+BepygLKykxGzK9OCLodRbWOcGxY33gUvCgnqZr4Qf67Luq9iepArfbuxuqzqgjhI07vsuOpkdaP5uBCD82XBZBVzoDvavbqReH2TVoaFrNsdvvXmIQkeDYsXClk80k8wxa0ThconNvaWb8gLO8rUFRnP7jXHPz2RMtkL2DsshYoL9K0Q4434ODkmHq71ie64e2bOcNBIyEGXYtI+yh9xJnlIeWN9HCnMiuwMLL7gNGq2288tWLy0b9WF/cOcNyrzDMBw9K7L/PG1rBnhcAb3vlq0HBpcCtFdaDzYKZ4bR1IO2/ZNjFdS5ZO++14+Sg+21iAyyc7nzYjlS8bZQ8YskbLKqSHn9VXyDnJpzLuQouBQQ0COp8WOZWtkjoqNR5uZOAQO3TCVY9WBUpGNkobZ1T7JE5NolvokAD1S4fMPRDk1y++eJNNmDtwGkphvA20nSsN5XGbPeqp6nkGkxlQCI4sypbVyLnkXtqk0BET+yKtgsCfkPNQN/PXxXNRJN4jCiDJFScCjELFMs27krF2XfhP3WUr6lJPHRoXf0ugjr0D8r7txiRbVw3CULZhPYcTRgJQouG3kUikrPCJCdum9kBQmRMYM+XpKQo1XY65Yap+WIAcSJZ+xZDWE6reYXY7PzF14YDzqDI9l8ukN+kif0erKDc9TvLxCmyT2LRfpazsxZECFbR1KzDZf1770txuj+5cYivCGQxSfcpPMAlT0Pgpx5m/TEcCMnYJhmhLTsnZOn10UBRs1t/UH+/8RUNF5G53nS+ibbAz/kQ2caBBnEUB1bpA9Dm3Qvb3rLUKLFm7JFV4S2Ct+WSH7l2mHB0QL8IQHIgl/89p+8SfyOAufrYGY9o/g1FE5mMU4RzHrQVT9KlUtUl1yCC2b4jQrMiS+fqB+471TKRNJuZHW+eXKjUu+gd/4u2SG8ayceYt/lkPvEY0kmujyFHEAaiMwIUOvcHQ2jSJy01ViYS4fQyv9Y9QOJ/iqqVSD4yiSuRc3/XPI//q8gTSR+xv1KfTHh60Y2ArmqltzETAkz54R60wTbD8Go8ILdFYvWTA5+0WI/VBXCXwL6BlCLCuUoBXx9RHt7XKCWZNpRPKysq1cfo/sI+hdmXy3uEa28qqvEEIa5JyNZ96YknxyT9NOl2JEUqJl0ihGSbCDOGskQaGBnxrfPrrOxQ1pJWe+LPGkSQivwwM9dIO4dZ1cb1EZznhE7yBVkW0WV3cSfWJrJhiTjwC77YCWm7Osb7b3qsM5cM7JCLzC0tvcCBddglBrhDopWpNN9vD7QVoNUOGztHgFh9gYmITbT7KxHWALsIoyQ+ecKmXss71dwWYdzCuZ6nY0b+IQ7ozP5DJGg/DzoKO2qytYOJCAMKW/yGLuO+FvCIDsAzvybU2hWV3f9FhcfhmIksWWhZ
Klimat
publicerad 28 oktober 2025
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
CIRKULARITET

Guide: Så produktifierar du avfall på rätt sätt

2 timmar sedan
Premium
Östersjön

Sverige överkört när EU höjer fiskekvoter

2 timmar sedan
Premium
Klimat

Så navigerar du marknaden för metankrediter – experter varnar

3 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Klimat

Så navigerar du marknaden för metankrediter – experter varnar

3 timmar sedan
Premium
Avfall

Så minskar du kostnaderna för nedskräpning – 4 tips från Håll Sverige rent

27 oktober
Premium
BIOLOGISK MÅNGFALD

Sverige pratar naturvård – britterna gör den lönsam

27 oktober
Premium
Textil

Duon som gör återbruk till affär – här är deras bästa tips för hållbar lönsamhet

24 oktober
Premium
Redovisning

Experten: Lär dig integrera barnens rättigheter i hållbarhetsredovisningen

21 oktober

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
CIRKULARITET

Guide: Så produktifierar du avfall på rätt sätt

2 timmar sedan
Premium
Östersjön

Sverige överkört när EU höjer fiskekvoter

2 timmar sedan
Premium
TRANSPORT

Klimatavtal för sjöfarten strandar: ”Det kunde gått värre”

20 oktober
Premium
EU-svepet

8 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

17 oktober
MILJÖSTRATEGIDAGARNA

Johan Kuylenstierna: ”Det finns inga stabila spelregler”

16 oktober
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september