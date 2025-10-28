Så navigerar du marknaden för metankrediter – experter varnar

Bakgrunden till intresset är metanets kraftiga påverkan på klimatet. Enligt FN:s klimatpanel IPCC står metan för ungefär en tredjedel av den globala uppvärmningen som skett under de senaste hundra åren. Samtidigt är det en växthusgas som ofta är tekniskt relativt enkel att fånga in – exempelvis från källor som soptippar, övergivna oljebrunnar eller nedlagda gruvor. Det gör metanprojekt särskilt attraktiva för klimatkompensation, eftersom de kan leverera konkreta och mätbara utsläppsminskningar.