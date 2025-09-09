Forskning: Pandemins munskydd sprider miljögifter – påverkar generationer framåt

Engångsmunskydd som användes i stor skala under covid-19-pandemin har blivit en allvarlig källa till miljöföroreningar. En ny studie från Coventry University visar att de plastbaserade skydden nu bryts ned och läcker både mikroplaster och hormonstörande kemikalier, med potentiella konsekvenser för människor, djur och ekosystem – i flera generationer framöver.