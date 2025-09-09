Engångsmunskydd som användes i stor skala under covid-19-pandemin har blivit en allvarlig källa till miljöföroreningar. En ny studie från Coventry University visar att de plastbaserade skydden nu bryts ned och läcker både mikroplaster och hormonstörande kemikalier, med potentiella konsekvenser för människor, djur och ekosystem – i flera generationer framöver.
Forskning: Pandemins munskydd sprider miljögifter – påverkar generationer framåt
Mikroplast Under covid-19-pandemin användes miljarder engångsmunskydd världen över. Nu visar ny forskning att dessa masker sprider mikroplaster och hormonstörande kemikalier i miljön – med möjliga konsekvenser för både hälsa och ekosystem.
Foto: Adobe Stock
Forskningen fokuserade på hur olika typer av munskydd beter sig när de hamnar i vatten. Forskarna placerade nya masker i stillastående, renat vatten i 24 timmar. Därefter analyserades vattnet för att se vad som läckt ut från maskerna.
