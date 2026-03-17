Leovegas sist i hållbarhetsrankning – ”ingen uppmuntrande läsning”

Kommunikation Leovegas hamnar längst ner i årets Sustainable Brand Index och rankas enligt konsumenterna som det minst hållbara varumärket i Sverige. Spelbolaget hamnar på plats 429 i rankningen.

Foto: press/ Adobe Stock

När årets Sustainable Brand Index presenterades placerade sig spelbolaget Leovegas sist i rankningen över hur hållbara svenska varumärken uppfattas vara. Bolaget hamnar på plats 429 och är därmed längst ner i listan i årets mätning.

Rankningen bygger på svenska konsumenters uppfattning om företags hållbarhetsarbete och omfattar omkring 1 600 varumärken i ett trettiotal branscher.

Hos Leovegas tas resultatet emot med viss självkritik.

– Det var förstås ingen uppmuntrande läsning och vi får se över vad detta kan bero på. Som en av Sveriges största annonsörer är det sannolikt att många respondenter ser våra lättsamma och nöjesbetonade marknadsföringskampanjer och bildar sig en uppfattning om oss baserat på dessa, säger Rikard Rinaldo, kommunikationschef på Leovegas Group.

Enligt Leovegas kan konsumenternas uppfattning delvis hänga ihop med hur varumärket kommunicerar.

– Med vårt konsumentvarumärke har vi valt att lägga fullt fokus på vår produkt: underhållning för vuxna. Koncernens hållbarhetsarbete pågår samtidigt bakom kulisserna, säger Rikard Rinaldo.

Fokus på ansvarsfullt spel

Inom Leovegas Group lyfter man särskilt fram arbetet med ansvarsfullt spel som en central del av bolagets hållbarhetsarbete.

– Ansvarsfullt spel är ett mycket viktigt område för oss. Utöver att samarbeta med ett svenskt medicinskt universitet och finansiera akademisk forskning kring spelproblematik investerar vi i att ständigt utveckla och förbättra våra spelansvarsverktyg, säger Rikard Rinaldo.

Bolaget pekar också på sin interna företagskultur som en del av hållbarhetsarbetet.

– Som ett multikulturellt och internationellt techbolag med 75 nationaliteter är även DEI, det vill säga mångfald, rättvisa och inkludering, en grundbult i vår företagskultur, säger han.

Framåt arbetar företaget även med att utveckla sitt hållbarhetsarbete i takt med nya regelverk.

– Just nu arbetar vi också, liksom många andra bolag, aktivt med EU:s nya omfattande CSRD-direktiv och ESRS, säger Rikard Rinaldo.

publicerad 17 mars 2026
av Carolina Högling

