Nästan alla företags klimatlöften riskerar att vara greenwashing

Kommunikation Många företag presenterar klimatmål och nettonollåtaganden. Men bakom löftena saknas ofta viktiga utsläpp, konkreta planer eller tydliga delmål. Det visar en ny internationell studie.

Nästan alla företags klimatlöften riskerar att vara greenwashing
Foto: Adobe Stock

En ny internationell studie som analyserat över 3500 företag visar att risk för greenwashing är mycket utbredd. Studien visar att 96 procent av de företag som har någon form av klimatlöfte uppvisar minst en indikator på att löftet kan vara missvisande eller otillräckligt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Studien, ”Red flags in green promises: a framework for identifying greenwashing risk in corporate climate pledges”, har analyserat företagens klimatlöften med hjälp av data från bland annat CDP, Net zero tracker och organisationen Influencemap.

Forskarna har identifierat sju faktorer som kan tyda på greenwashing i klimatlöften. Bland annat handlar det om att företag saknar delmål, inte har någon konkret plan för hur utsläppen ska minska, eller att viktiga delar av utsläppen inte inkluderas i målen.

Den vanligaste bristen är att företag utelämnar så kallade scope 3-utsläpp. Dessa utsläpp utgör ofta den största delen av ett företags klimatpåverkan. Trots det saknas de i omkring 70 procent av klimatmålen.

Studien visar också att många företag saknar konkreta planer för hur klimatmålen ska uppnås. Nästan var femte företag har inget genomförandeprogram alls, och ungefär lika många saknar delmål som visar hur utsläppen ska minska på kort sikt.

I vissa fall finns även en tydlig motsättning mellan klimatlöften och företagens politiska agerande. En del företag bedriver lobbying som motverkar skärpta klimatregler, samtidigt som de kommunicerar ambitiösa klimatmål.

Många företag förlitar sig på klimatkompensation

En annan vanlig strategi är att förlita sig på klimatkompensation, till exempel genom att köpa koldioxidkrediter. Enligt studien gäller det för cirka 40 procent av företagen. Problemet är att sådana projekt inte alltid leder till faktiska eller långsiktiga utsläppsminskningar.

Riskerna för greenwashing finns i alla delar av världen och i de flesta branscher, enligt studien. Fossilbränsleindustrin och gruvsektorn sticker dock ut med särskilt höga nivåer.

Forskarna bakom studien menar att resultaten visar på en tydlig diskrepans mellan företagens klimatlöften och deras faktiska klimatåtgärder. De pekar också på behovet av tydligare standarder och starkare tillsyn för att öka trovärdigheten i företags klimatmål.

Kommunikation
publicerad 9 mars 2026
av Carolina Högling

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

EU överväger åtgärder för att sänka industrins energikostnader

19 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Studie: Den globala uppvärmningen accelererar

19 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

EBRD siktar på 150 miljarder euro i grön finansiering till 2030

19 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsarbete

Så kan odling stärka lokal resiliens

5 mars
Premium
Teknik

Så använder Växjö AI för att spåra utsläpp

2 mars
Premium
Karriär

Hållbarhetsjobb utan att gå sönder: Experternas råd för en hållbar arbetsvardag

17 februari
Premium
Krediter

Så granskar du koldioxidkrediter – innan de blir greenwashing

9 februari
Premium
Hållbarhetsarbete

Ungas engagemang möter näringslivet i nytt hållbarhetsprojekt

4 februari

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Politik

Myndigheter föreslår nationell plan med 201 åtgärder för naturen

27 februari
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

27 februari
Premium
EU-svepet

10 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

20 februari
Premium
EU

EU:s klimatmål för 2040 klubbat – så tycker de svenska parlamentarikerna

10 februari
Premium
Politik

Genomgång: Här är regeringens nya strategi för biologisk mångfald

10 februari
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Dagens M&U

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Karriär

Hon ska driva elektrifiering av tunga transporter

16 februari
Premium
Karriär

Så får du nytt jobb som hållbarhetsproffs

16 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 7: Så blir 2026

2 januari