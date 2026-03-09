Nästan alla företags klimatlöften riskerar att vara greenwashing

Studien, ”Red flags in green promises: a framework for identifying greenwashing risk in corporate climate pledges”, har analyserat företagens klimatlöften med hjälp av data från bland annat CDP, Net zero tracker och organisationen Influencemap.

Forskarna har identifierat sju faktorer som kan tyda på greenwashing i klimatlöften. Bland annat handlar det om att företag saknar delmål, inte har någon konkret plan för hur utsläppen ska minska, eller att viktiga delar av utsläppen inte inkluderas i målen.

Den vanligaste bristen är att företag utelämnar så kallade scope 3-utsläpp. Dessa utsläpp utgör ofta den största delen av ett företags klimatpåverkan. Trots det saknas de i omkring 70 procent av klimatmålen.

Studien visar också att många företag saknar konkreta planer för hur klimatmålen ska uppnås. Nästan var femte företag har inget genomförandeprogram alls, och ungefär lika många saknar delmål som visar hur utsläppen ska minska på kort sikt.

I vissa fall finns även en tydlig motsättning mellan klimatlöften och företagens politiska agerande. En del företag bedriver lobbying som motverkar skärpta klimatregler, samtidigt som de kommunicerar ambitiösa klimatmål.

Många företag förlitar sig på klimatkompensation

En annan vanlig strategi är att förlita sig på klimatkompensation, till exempel genom att köpa koldioxidkrediter. Enligt studien gäller det för cirka 40 procent av företagen. Problemet är att sådana projekt inte alltid leder till faktiska eller långsiktiga utsläppsminskningar.

Riskerna för greenwashing finns i alla delar av världen och i de flesta branscher, enligt studien. Fossilbränsleindustrin och gruvsektorn sticker dock ut med särskilt höga nivåer.

Forskarna bakom studien menar att resultaten visar på en tydlig diskrepans mellan företagens klimatlöften och deras faktiska klimatåtgärder. De pekar också på behovet av tydligare standarder och starkare tillsyn för att öka trovärdigheten i företags klimatmål.