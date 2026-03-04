Hård forskarkritik mot EU:s gröna industripolitik

En ny forskningsantologi pekar på strukturella brister i EU:s gröna giv och menar att missionsorienterad industripolitik ofta riskerar att snedvrida konkurrensen och ge begränsad klimatnytta.

Hård forskarkritik mot EU:s gröna industripolitik
Foto: Adobe Stock

En ny bok, ”The Green Entrepreneurial State? Exploring the Pitfalls of Green Deals” analyserar EU:s gröna giv och pekar på flera strukturella problem i den gröna industripolitiken. Boken är en antologi där totalt arton forskare medverkar, bland dem Magnus Henrekson, Christian Sandström och Mikael Stenkula. Författarna menar att politiken i den gröna given i hög grad bygger på att staten pekar ut vissa tekniker och projekt som ska prioriteras.

Någonting är fel

I boken argumenterar forskarna för att det man kallar missionsorienterad industripolitik ofta fungerar sämre än planerat. Klimat- och energisystem beskrivs som komplexa och svåra att styra genom politiskt beslutade färdplaner. Enligt författarna riskerar politiska prioriteringar också att påverkas av särintressen och symbolpolitik.

publicerad 4 mars 2026
av Jon Röhne
import-jon.r@miljo-utveckling.se

