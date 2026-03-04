Hård forskarkritik mot EU:s gröna industripolitik

En ny bok, ”The Green Entrepreneurial State? Exploring the Pitfalls of Green Deals” analyserar EU:s gröna giv och pekar på flera strukturella problem i den gröna industripolitiken. Boken är en antologi där totalt arton forskare medverkar, bland dem Magnus Henrekson, Christian Sandström och Mikael Stenkula. Författarna menar att politiken i den gröna given i hög grad bygger på att staten pekar ut vissa tekniker och projekt som ska prioriteras.