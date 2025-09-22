Nu har Climate Week i New York startat med över 1 000 programpunkter. Under parollen ”Power on” samlas beslutsfattare, företag, forskare, civilsamhälle och aktivister 21-28 september. Temat uppmanar att gå från ord till handling och fungerar som en temperaturmätare inför Cop30 i Belém, Brasilien.
Klimatveckan i New York startar
Klimat Klimatveckan i New York har startat. Företag, forskare, politiker och civilsamhället laddar upp inför Cop30, under en vecka med över 1 000 programpunkter. Programmet rör bland annat klimaträttvisa och gröna jobb.
Foto: Adobe Stock.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Samtidigt som den federala politiken i USA prioriterar fossila bränslen och minskat stöd till klimatforskning, visar nya siffror att 87 procent av amerikanska företag har behållit eller ökat sina investeringar i hållbarhet under 2025, enligt analysföretaget EcoVadis. Detta tyder på att näringslivet fortsätter att se strategiskt värde i hållbarhetsarbete – även under politisk motvind.
a2vvNfnmGj2998BQ2bToyTALDXZep9RRFhNZ5GeBreXp2+qa4nzSbIyDqmwX9adlEfXmqpHR+T+iL1UeJYOpmhrgs3+iSLAO54zwXYaoDsUWrxQ1qlXILtoGotnL6l63hPk51/zcuFMO/pZMChc1Oiq/WbmeEdVmKUgjmCBCunTgygg7OJpykfJx6gEznr4abOesI06l8GeJNcIROtG4VjMKLwtYAGpVy4aI96HWC6h7qlgcDPOszjIBVRMa8SIlhH4nbYS7CotXBGt7hu/ig7FSvxityKJ194VxKKil9kLVafnVnM6dmiQuMwzv6KhwNLhr0HKsEWRenznVtOcrkyi55b94bQoS8z1KwJ78WkG+L28bfG5gkzwOdFpazwh0AEYWyFTaXvhgjJYSHNDK32/lyQpusvvXIB0QKtCNcEJQtS6ixCzLdz+I0bGjSu8uSqcX8s+OMZAtfDlWc40hUpXnOOn/iuAVzHgmq0oA0hrUUqarbayzZ2wtwkAr1K231u1nx0jZ7Ua0K99JCvur1Cjz/4AVSnIquSl47hoIujQcAeAK2CJJCHNEAOkukjQJrN5vp6ub/Gfb4RDY+9yvhgjzXWC/bv1K4iJ3QeOQJHaIHz1NeMaRremRMnuyTGPMExDaDU4oH3bTaCQJVgabr5lRAHqO5EStj+ESDHYaJKdIqR3CvH8CJyW7hw6VcweN5NSvvIVm3oNy+h/IkWb8vTcW+cwW+m8ccm7+Bi4V/SHxdkIednhbDRZFdC2wU0Bu8qcw/lWLh0H8leHqBjtNkYu70DBjYtgU27+wkm6j6SiFDd3j4CXb11wqKaveJ2NIuwYGjbojfj/BfGgLsZsQI4Mxg0VqLkKMEDzpUPd7K3R0eLGZbQ2B6tVuQKJVUoYSsgMX0nCyKm9uEceL91qw9sQn0U/qRho5i/Qdq73uC8jHW111NPmdUjj5xVGLWHwBts+qFHRJhOe37CqFmSuA8j+aAgMFNmIA6nENroeKw1dAynR7UHgbuV8apknnuz7R2v+IBZzYrSk7Mk5glGuxoC2jjAJ0VWKJ35k62PJUyACKVgqA8xFPzh2EOHruqQED+fJ3kCq6KGJ47gTG/z0l36q6i57nKQIkQapkvCOL2R7wZUHTh+cbcERWXxOixIf2tdkBfACdEvXkrGJb6Ej8bBweLkls8tQ6DrGv8CtCN7p0VEKDJcGpoK8p/WnIXV1m53n0+0lXHIO2KBNABfkNERUDjNV+vYkN7v4bn5bHoJa5afOPOZe4Zi+E6oxuLR7/QxYF07lqZJpVqSiw+wF0rtJ3xUeZ0u+3VYQ/NuvGIaSqLCabKOhSKLSsir8PY1i1luOWq7c8NUJB1pQe1tWxFoL0U3kawWUNjH0Tj4QbPUnf6zCAa93DnbW/u+ePBNooHTRWh+YdFtfsEvFQnNV/ODq9PGsHvbEWGk7H+o+LFlx5ovabO9ikdPHBz0OSx9Xd+uANAvawGItROKvIGUBinhnaHUUwYFsu2991Z0oLe6CBjbWUJ8Osf7rf+LeWB9bABAxQKNZRrY5PVLhC4gr6MfQNS+i25snvPjjBA/DuNhTjFce4q8kimP2c2m+YRMbpOfx4st5V+qAfL7tGeatNzW4I1VJ04u9pziV0fixNDDR5iGpDqE1HIaoMjuqGos1qBtR73T+gPEcugQq7VfSPFaVNqmZskFQ5HzYREPNbRJ2eEMg3to8eGrBMrboDtSnwu2+FCVM3IxkLUoOyQBQbaUA65ytnbN6itG+jftZSmke8ghgIprbR7m7yQG2JdnKzY5mhgb1CWI0SGUiH7NkmbroEW9DHmnEKVymCPAI1TFbl87UeqEF2efzya+kAoffN4rdbc7ou5OjejdBzqGHXatzZa5jxd4Lqcx6rhpvcdJbDKt64wjNR7+/qUKdFlJU4MdjKmABgsV5OGCnApTLTC8iHTRhoCskflsWmmWyI7WfC1j4SVBMlXlmZn/tXQVuhKvLMhwNHGW3AkmoEikTZ7hso0FC8+4i3ChYDofxNjPKrxVRAokxbh2SO7aTohS5MOvH5FlZOwXwy2CF33j0lhCvzxTWzAKsTTMH9thGjX39JuxP4CLGJbbFI4pSFFs0jVArLuqTQTpzM+dSZu74m7/YYF80Lx5ii7p3gGpJG/eiRhUHBAh1gvY38lgquGIE96Rq+Kssym/C8lm46LcdDiI/HKHVX0wtwVqVuLbX888AqnMKBlA5HfTAi/ZSJWnW4BWk/H0NYupcqb6m1b9IARWqY9qa//hu9Gw2Q2aKGdK8DSo/sYWEZcFCshtwMiD1PXPk0u8TEoOypgqdeKWUGKA5oFSIMhrP0KZvMFRAeqwevuBdRjveGGke1WM8TeQjdUVIyLlIWEm7Xe9DnXrYke61U7hxXUkqBNkTn7PIrc3TSRXU0N4i6CYI58tuiv0spe3Sw+N8qOQYfVZvS0HdyUSivibU92SVkx8M0vRz0T4ma0fwFDSMCNVjQdJ2D/1N0XUyRnfo942u5ApG14Eq/4Am4Dswd6eEqZX+XRJXq4DoqF5FtoFTlzuNEy0ewA8jkX4DQ1Arocgy+k7kF7gOk+VV2tXgOvk3yPYgcbi4rtS+H/3BfKvcy++hzxRqpxMxpuU+LlpAK0DpcZV2LV1TY481yWGv4fbtPnrgei1tdpD4bP/pvX6CQRuehHkuLG+C7AJAWXzRSvgtBHc50FmwVSpZUMRjr0Ki6QNBgCVaG6sQ6WwpjDp3C4rlzDrUAB9Y1jA1GeFqCwt0puqGsaC9zgGK4f5DwF+P+h41alx183YxX++mie6HeUtYqWVLFAmPr