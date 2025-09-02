Inkluderingsexperten: Så möter du ”det får man väl inte säga i det här jävla landet”-personer

Social hållbarhet Inkluderingsexperten och föreläsaren Anna Blixt möts ofta av personer som menar att man inte längre får säga vad man vill i Sverige. Här reder hon ut hur du bäst för en dialog om inkludering på din arbetsplats utan att någon känner sig överkörd.

Inkluderingsexperten: Så möter du ”det får man väl inte säga i det här jävla landet”-personer
Anna Blixt, föreläsare och inkluderingsexpert. Foto: Pressbild

Under sina fem år som föreläsare i inkluderingsfrågor har Anna Blixt ofta mötts av personer som känner att de inte längre kan uttrycka sig, att man inte längre ”får säga vissa saker i det här jävla landet”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– I och med sociala medier har alla plötsligt en röst. Det är inte bara de på TV eller de i tidningarna som hörs utan nu kan alla framföra kritik. Ifall någon skriver en artikel jag inte tycker om – kan jag säga det. Jag tror det är därför många har upplevelsen att man inte längre okritiserat kan säga vad som helst, berättar Anna Blixt.

L77AgC2p7DtoXIIqVi/Y8sLn8BABCM8QxFTcumvd5+/apzINdDTjBjkki4F8OQHeAQAVY6kQtZqAiwDnQV59EDa41Cwx/zL/ooiP5Ry4zI+WkUvcG5Zr9139ISIMmzA9LBSDjv9K2adu73qpa1tM5pj8sWyJcP0aRMoUjlHzokLWWPDh9EyPM66rybN2aNJwixZ6JS2QyLMwkbDsUVEUVMjMXqxKhm5a0eWGGD5uraYZ6qfuwITHRjOxNVdv406WWFi/RpMxhSLUz099lsF9gF3K7TaXoZTLMS7ZI5aDR0PrALgmERhVFr1CTjRovKguLAPKLkn4Y2AnM1BK8PI1hmKAQajcsiLyB+FdMrdsfZTyPBknVZg6qlId5stqGvjo4gLSrD04GAqPX/WVkiH1qENJgoGD2UB4fIV0QrOcBqhud4rZmNF2+svtDKIZk4uwphZlhjIzVDrGPCNcstwzpQV7bvLgfjhMfwmkez0f3Tent73DPMkkMTguEoip5rkzS8rxwrjN1hYHDdsZNOyrluLVMltAv5L7RBYvKIXKLn2KW0VQ+nfiVaOqtw2wYb63pg25JShdO2PPFNI7lFCsSRADAk3GyiE4HgRdvtdu/iXrO9sAmVZInHUR6MBJr/bhxaTcd/1V7+ENPu9/SIMK0FVd5mbxLN7vambr4XFjq2J4y6/v1AK2RmhKBL3JpJ0+8+PfouY/liKxP4Fsf+gAPDlnqewwyMAvIngDYcG3hyRHPSVWC/swvlRoT2QE7kdWNHLyAy9ZKifIPFnIXXjeDVBG6Dtr25WkHAXDRZZaNRIyKIaV4Xv2Xphxy2I3dr5sF7Tn1FQJGL3QFgEcJDIosieiHhOWl+n5S4AhexkRgENCIJ7A/95VjXCbT45jqckGivhIgF8/rnI4LZ2Yv7dQE5boPUSZgXmTFkILFLMeRBqQl8Qqz11CZV8/yYAqz6qhMFa8pkU/NtFc6xrtWlbxIkue/t42yo4s17SWnKeZfW2c3hUJvFf5CnyOpniW/Fh3/Zt1sDzhLWnrDzWrUxNp1/RaTlPuZNXmjIpeURTF8f7/M0yen3U9opKnIrOq8fpKjE0dqvShDzjfInZQ+aCY2bSrn+qesX1ym9H6R4PER/Ts9qQCkvmDOK8c9tpxUEniHOhR/7qaH6cwxHvLCCKN/6nP/8TAJvFfcQy78XSu75g1E44mKxkGfsnr69Wmedd228JTP+WUekucO2hN+3WBQDdvCXZ404q9b9YfDJuMwL7w2FcWsGo1sNsKG0p7vykS7jrm9akhQXP/nPrZPMqtZkobu9zxN3PrPrvGOc6a69LHYbMmQ/PlHmQXBKTrw2ljuZ+IZTV3KwQ9vZl0fyk0yAp3FIF07v+2351PanujUpqlLYYIqDpuuRBM1RMPcAI5njf+YQ1HpyvDXUY1yRxFRyT0i1+AAbq7rGfVz/B+6OcAE0yhXcNfb7Aihm4D3uZefXqcwyZLWXj8DFoKhv4p+sORKRJoKoRWPz70GZdZEn79xYQcOzOKG4pCB5gXFCQZF29EHjW0GOThvChW0jnzUqTzOBDIKAyFBFsL69/9uE3JaHjGpoRftImuflbLUlA/1CO+1dUh5LyZmy8kDCrmUCqGgEvYpkjlQr3MLMmDcPcmxxmQGxCX3nbQnTEkwQ5aW4lJ28LGNJPtpxp8rfoQcxbRqNPPwfT42sRDpLV1oVNIhnyrA++/g14GTkjCym0AYp3LFj6TUsVX6iEJuhm7ObIFKRr4fcVhlRTskfuysAsnqZ4dXqLwVP74Cg5v6YyEK1+O3yAeZTTWsUS9IvNrMf31/3eRByh831H6Qib1peZh/JRQXDiEMcgTFMVJC+WCmNpUlCfanS1S3WBaHOO/QLpHR+sG/So7s8Ordk3kd3y1D4wnVxV1ZibZMKps/dtqxJoLFd+Z6B1oTt8nifOhQq1zOolMDzv5SiRIE7/9ctJhavBybAPL+ljb6AZvO4plI1TEKqa7C5majxt/rOmmsYnh7hx0QH91XO9S31HG+xyIMSki9tOv2KQ/Vm72K97fA9D+iOh8bv0Z8ZQGDjn3ipdUNnTy/D+02cNy3LTgdGXp7IOrwNf9DCukKYJD12G1xlQwQRd7lNAUw2fZPGpYaZysSplab1BEm75nkpikuEa6VttJ5BwGlqWpldoCTWGkMgazpD0/K7jMvBJdbrVkX3DevTtnFa8iqbw3kMBetkfGMXSkN1y6p1FqK+agu03Mm4dkwUnRBeX8Ow+RpPJ5eHf9Ny2DmJrnkiNvAi/EEyB43dVkE2LujEBW66oYRLkq0jp62LdFsPAjJy2KMlp50Fqk9N60u4HqdX9Kw5AKFnmgIvoRLXSpZOG3vg2w2V8gPdPeGVxR/kAFUVGbjpHG/qmTLm6KAlObSkaso+168XAq0vU6qbw4fFovn88VWTzByYLComP0JBn1SB/RRZ4jEip/EmV1idZaFxm6c1UZnUTdUKTkKBFktkyawa71ecV9DhrKZgbyUqmsxHBAuZgpB8bhqpc7I+3fV+9Mi7ELDgjrBMnzflUu/pVXfrR77+zVKkgX5mjvb6zV7FBDD8vM4Q64VMRBnXxM4dPweTzxC2KoX+z/0+2nu/d9iCTDfyrzdSOFiyySiv9+2gIOZYG4fIe9NjPxU78NhlkJQNLTaMv0zsysRurNCFeq+p7k/SvK6J6vmZrZH8YewD2xfP6Up4qN0adg2FM86ZIEVUWtfKfSWyndYmHm4a/YSZO9Wk9hCQByftTHumiVcYj+mlq1bZq0iRtG/zxM3dFXT14W/c/3CIt8ToSGi3e+F+udF8mZ90VvmdiJ9i/ZUs6ivBAL+bczBsnNGD3uU65FBcfwPWw/vwL4eX3/7iDlrd7y7a9kTXYN8YfcPkK4kTCIu06/Av82mVtt4NaU5IWhm1GnaBrjkMla1hodpFNVyc4MZkrwm8O/jq3v4BK8oIOP0Jh7881VsClbP2H9n6Il6ICFZ0NPPYpFrFOMSwOw+E2Ef1MuOvqwMsJhM6JYyAQG4PjBRn0VMBzikyvPhCb5YJ+2GD4kbByWM/8ckYUu2+zl2sRpP1FzWPXIVvGx5BWIvaJ8QTCk4QwZIXWofNfCM8N13jQlpA+1yPGvl6R4O6bB8IHCBlY1EvwrB0iwE+DItptJ35OUmrabG+o83wqT4TbYKLcvEVm4B2UL5SJXj3rROrSCCZM6FAbgtNoJZyTCXRNP/yZEwYalCONpS3tE7I1+PonM90SoJT0MgfXGMFLZP1eBcRPC6TVywF0QkyX+Ngl8YlMM/yqRRijImYG5UKD8+r/grCt1VRU+eUlhsFJT839EDU1MAm0oc34m4TuSiqjweDeCLNNNlQmAjHtkD16HI5RxA95j5yWtoVZOR+7oNeZ7TsI73IwXdf1CKRh7dsjONOHcByaaE7LxBAxL3REt7jcS9QlaS4OoizRXX6UQzSN6b+yr7CuNrLeK/Looo93fOJGn5H72konLY3lSb7oCSaLdWOJgO89naEmedf9el95phx7lws7igRxy31i55ggceB6UwskyGc+AYkhRvwVIhbu/W5vwmneS8TVpmdT5qNy3R8pUBSOR1R1MOk3ocPQPG4YScWqvGOkR64KPEP9BaU339/Ohs/t/a9p8l7/LjUnkqD5Qw8P5ERz+hGzjb0BlDyrHzryzwZO5NmwlzUcdPGURByPLyT0hRYNUL3nxOdj1N0Krh+YVpz1CwF0/mMp+oOjFfk7M6FG1YZFuxn0QhoY6NAdQiDCgdrZAw191RKJFguXpRvAH6pp2FMcJd/LrAA==
publicerad 2 september 2025
av Agnes Alvang

Senaste nytt

KARRIÄR

Ledarskiften på SEI – Åsa Persson går till KTH

3 timmar sedan
KLIMAT

Modejätte tar sikte på Scope 3 – köper kolkrediter för flygfrakter

3 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

200 CSRD-rapporter analyserade – här är lärdomarna

4 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsredovisning

200 CSRD-rapporter analyserade – här är lärdomarna

4 timmar sedan
Premium
Trenden

Trenden: Inköpschefer tar över klimatansvaret i företagen

22 timmar sedan
Premium
Upphandling

Verktyg: 6 tips för hållbar upphandling av städtjänster

28 augusti
Premium
OFFENTLIG SEKTOR

Hållbar turism i praktiken – lärdomar från Köpenhamn

26 augusti
Premium
Avfall

Turismskräp växande problem för kommunerna – här är expertens bästa strategier

19 augusti

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

29 augusti
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti
Premium
EU-svepet

6 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

22 augusti
Premium
Juridik

Remissgenomgång: Stort stöd för skärpt miljöstraffrätt – men olika syn på sanktionsnivåer

19 augusti
Premium
KOMMUNIKATION

Tre annonser fälls – ”hållbar”, ”fossilfri” och ”grönast” vilseledde konsumenter

14 augusti
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
KARRIÄR

Ledarskiften på SEI – Åsa Persson går till KTH

3 timmar sedan
Premium
KARRIÄR

Trend: Inköpschefen tar över hållbarhetsmakten

1 september
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti
Premium
Karriär

Han blir hållbarhetsansvarig på Stena Fastigheter

25 augusti
SOMMARTANKAR

Karl-Johan Wall: ”Mer fokus, mindre byråkrati”

14 augusti

Det senaste

KARRIÄR

Ledarskiften på SEI – Åsa Persson går till KTH

3 timmar sedan
KLIMAT

Modejätte tar sikte på Scope 3 – köper kolkrediter för flygfrakter

3 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

200 CSRD-rapporter analyserade – här är lärdomarna

4 timmar sedan
Premium
Social hållbarhet

Inkluderingsexperten: Så möter du ”det får man väl inte säga i det här jävla landet”-personer

5 timmar sedan
Premium
Trenden

Trenden: Inköpschefer tar över klimatansvaret i företagen

22 timmar sedan
EKONOMI

FN-stödd bankallians i kris – pausar efter tunga avhopp

23 timmar sedan
Premium
KARRIÄR

Trend: Inköpschefen tar över hållbarhetsmakten

1 september
Premium
SOCIAL HÅLLBARHET

Storföretag blundar för arbetsvillkor i leverantörsledet

1 september
KARRIÄR

Ledarskiften på SEI – Åsa Persson går till KTH

3 timmar sedan
KLIMAT

Modejätte tar sikte på Scope 3 – köper kolkrediter för flygfrakter

3 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

200 CSRD-rapporter analyserade – här är lärdomarna

4 timmar sedan
Premium
Social hållbarhet

Inkluderingsexperten: Så möter du ”det får man väl inte säga i det här jävla landet”-personer

5 timmar sedan
Premium
Trenden

Trenden: Inköpschefer tar över klimatansvaret i företagen

22 timmar sedan
EKONOMI

FN-stödd bankallians i kris – pausar efter tunga avhopp

23 timmar sedan
Premium
KARRIÄR

Trend: Inköpschefen tar över hållbarhetsmakten

1 september
Premium
SOCIAL HÅLLBARHET

Storföretag blundar för arbetsvillkor i leverantörsledet

1 september