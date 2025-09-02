Under sina fem år som föreläsare i inkluderingsfrågor har Anna Blixt ofta mötts av personer som känner att de inte längre kan uttrycka sig, att man inte längre ”får säga vissa saker i det här jävla landet”.
Inkluderingsexperten: Så möter du ”det får man väl inte säga i det här jävla landet”-personer
Social hållbarhet Inkluderingsexperten och föreläsaren Anna Blixt möts ofta av personer som menar att man inte längre får säga vad man vill i Sverige. Här reder hon ut hur du bäst för en dialog om inkludering på din arbetsplats utan att någon känner sig överkörd.
Anna Blixt, föreläsare och inkluderingsexpert. Foto: Pressbild
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
– I och med sociala medier har alla plötsligt en röst. Det är inte bara de på TV eller de i tidningarna som hörs utan nu kan alla framföra kritik. Ifall någon skriver en artikel jag inte tycker om – kan jag säga det. Jag tror det är därför många har upplevelsen att man inte längre okritiserat kan säga vad som helst, berättar Anna Blixt.
L77AgC2p7DtoXIIqVi/Y8sLn8BABCM8QxFTcumvd5+/apzINdDTjBjkki4F8OQHeAQAVY6kQtZqAiwDnQV59EDa41Cwx/zL/ooiP5Ry4zI+WkUvcG5Zr9139ISIMmzA9LBSDjv9K2adu73qpa1tM5pj8sWyJcP0aRMoUjlHzokLWWPDh9EyPM66rybN2aNJwixZ6JS2QyLMwkbDsUVEUVMjMXqxKhm5a0eWGGD5uraYZ6qfuwITHRjOxNVdv406WWFi/RpMxhSLUz099lsF9gF3K7TaXoZTLMS7ZI5aDR0PrALgmERhVFr1CTjRovKguLAPKLkn4Y2AnM1BK8PI1hmKAQajcsiLyB+FdMrdsfZTyPBknVZg6qlId5stqGvjo4gLSrD04GAqPX/WVkiH1qENJgoGD2UB4fIV0QrOcBqhud4rZmNF2+svtDKIZk4uwphZlhjIzVDrGPCNcstwzpQV7bvLgfjhMfwmkez0f3Tent73DPMkkMTguEoip5rkzS8rxwrjN1hYHDdsZNOyrluLVMltAv5L7RBYvKIXKLn2KW0VQ+nfiVaOqtw2wYb63pg25JShdO2PPFNI7lFCsSRADAk3GyiE4HgRdvtdu/iXrO9sAmVZInHUR6MBJr/bhxaTcd/1V7+ENPu9/SIMK0FVd5mbxLN7vambr4XFjq2J4y6/v1AK2RmhKBL3JpJ0+8+PfouY/liKxP4Fsf+gAPDlnqewwyMAvIngDYcG3hyRHPSVWC/swvlRoT2QE7kdWNHLyAy9ZKifIPFnIXXjeDVBG6Dtr25WkHAXDRZZaNRIyKIaV4Xv2Xphxy2I3dr5sF7Tn1FQJGL3QFgEcJDIosieiHhOWl+n5S4AhexkRgENCIJ7A/95VjXCbT45jqckGivhIgF8/rnI4LZ2Yv7dQE5boPUSZgXmTFkILFLMeRBqQl8Qqz11CZV8/yYAqz6qhMFa8pkU/NtFc6xrtWlbxIkue/t42yo4s17SWnKeZfW2c3hUJvFf5CnyOpniW/Fh3/Zt1sDzhLWnrDzWrUxNp1/RaTlPuZNXmjIpeURTF8f7/M0yen3U9opKnIrOq8fpKjE0dqvShDzjfInZQ+aCY2bSrn+qesX1ym9H6R4PER/Ts9qQCkvmDOK8c9tpxUEniHOhR/7qaH6cwxHvLCCKN/6nP/8TAJvFfcQy78XSu75g1E44mKxkGfsnr69Wmedd228JTP+WUekucO2hN+3WBQDdvCXZ404q9b9YfDJuMwL7w2FcWsGo1sNsKG0p7vykS7jrm9akhQXP/nPrZPMqtZkobu9zxN3PrPrvGOc6a69LHYbMmQ/PlHmQXBKTrw2ljuZ+IZTV3KwQ9vZl0fyk0yAp3FIF07v+2351PanujUpqlLYYIqDpuuRBM1RMPcAI5njf+YQ1HpyvDXUY1yRxFRyT0i1+AAbq7rGfVz/B+6OcAE0yhXcNfb7Aihm4D3uZefXqcwyZLWXj8DFoKhv4p+sORKRJoKoRWPz70GZdZEn79xYQcOzOKG4pCB5gXFCQZF29EHjW0GOThvChW0jnzUqTzOBDIKAyFBFsL69/9uE3JaHjGpoRftImuflbLUlA/1CO+1dUh5LyZmy8kDCrmUCqGgEvYpkjlQr3MLMmDcPcmxxmQGxCX3nbQnTEkwQ5aW4lJ28LGNJPtpxp8rfoQcxbRqNPPwfT42sRDpLV1oVNIhnyrA++/g14GTkjCym0AYp3LFj6TUsVX6iEJuhm7ObIFKRr4fcVhlRTskfuysAsnqZ4dXqLwVP74Cg5v6YyEK1+O3yAeZTTWsUS9IvNrMf31/3eRByh831H6Qib1peZh/JRQXDiEMcgTFMVJC+WCmNpUlCfanS1S3WBaHOO/QLpHR+sG/So7s8Ordk3kd3y1D4wnVxV1ZibZMKps/dtqxJoLFd+Z6B1oTt8nifOhQq1zOolMDzv5SiRIE7/9ctJhavBybAPL+ljb6AZvO4plI1TEKqa7C5majxt/rOmmsYnh7hx0QH91XO9S31HG+xyIMSki9tOv2KQ/Vm72K97fA9D+iOh8bv0Z8ZQGDjn3ipdUNnTy/D+02cNy3LTgdGXp7IOrwNf9DCukKYJD12G1xlQwQRd7lNAUw2fZPGpYaZysSplab1BEm75nkpikuEa6VttJ5BwGlqWpldoCTWGkMgazpD0/K7jMvBJdbrVkX3DevTtnFa8iqbw3kMBetkfGMXSkN1y6p1FqK+agu03Mm4dkwUnRBeX8Ow+RpPJ5eHf9Ny2DmJrnkiNvAi/EEyB43dVkE2LujEBW66oYRLkq0jp62LdFsPAjJy2KMlp50Fqk9N60u4HqdX9Kw5AKFnmgIvoRLXSpZOG3vg2w2V8gPdPeGVxR/kAFUVGbjpHG/qmTLm6KAlObSkaso+168XAq0vU6qbw4fFovn88VWTzByYLComP0JBn1SB/RRZ4jEip/EmV1idZaFxm6c1UZnUTdUKTkKBFktkyawa71ecV9DhrKZgbyUqmsxHBAuZgpB8bhqpc7I+3fV+9Mi7ELDgjrBMnzflUu/pVXfrR77+zVKkgX5mjvb6zV7FBDD8vM4Q64VMRBnXxM4dPweTzxC2KoX+z/0+2nu/d9iCTDfyrzdSOFiyySiv9+2gIOZYG4fIe9NjPxU78NhlkJQNLTaMv0zsysRurNCFeq+p7k/SvK6J6vmZrZH8YewD2xfP6Up4qN0adg2FM86ZIEVUWtfKfSWyndYmHm4a/YSZO9Wk9hCQByftTHumiVcYj+mlq1bZq0iRtG/zxM3dFXT14W/c/3CIt8ToSGi3e+F+udF8mZ90VvmdiJ9i/ZUs6ivBAL+bczBsnNGD3uU65FBcfwPWw/vwL4eX3/7iDlrd7y7a9kTXYN8YfcPkK4kTCIu06/Av82mVtt4NaU5IWhm1GnaBrjkMla1hodpFNVyc4MZkrwm8O/jq3v4BK8oIOP0Jh7881VsClbP2H9n6Il6ICFZ0NPPYpFrFOMSwOw+E2Ef1MuOvqwMsJhM6JYyAQG4PjBRn0VMBzikyvPhCb5YJ+2GD4kbByWM/8ckYUu2+zl2sRpP1FzWPXIVvGx5BWIvaJ8QTCk4QwZIXWofNfCM8N13jQlpA+1yPGvl6R4O6bB8IHCBlY1EvwrB0iwE+DItptJ35OUmrabG+o83wqT4TbYKLcvEVm4B2UL5SJXj3rROrSCCZM6FAbgtNoJZyTCXRNP/yZEwYalCONpS3tE7I1+PonM90SoJT0MgfXGMFLZP1eBcRPC6TVywF0QkyX+Ngl8YlMM/yqRRijImYG5UKD8+r/grCt1VRU+eUlhsFJT839EDU1MAm0oc34m4TuSiqjweDeCLNNNlQmAjHtkD16HI5RxA95j5yWtoVZOR+7oNeZ7TsI73IwXdf1CKRh7dsjONOHcByaaE7LxBAxL3REt7jcS9QlaS4OoizRXX6UQzSN6b+yr7CuNrLeK/Looo93fOJGn5H72konLY3lSb7oCSaLdWOJgO89naEmedf9el95phx7lws7igRxy31i55ggceB6UwskyGc+AYkhRvwVIhbu/W5vwmneS8TVpmdT5qNy3R8pUBSOR1R1MOk3ocPQPG4YScWqvGOkR64KPEP9BaU339/Ohs/t/a9p8l7/LjUnkqD5Qw8P5ERz+hGzjb0BlDyrHzryzwZO5NmwlzUcdPGURByPLyT0hRYNUL3nxOdj1N0Krh+YVpz1CwF0/mMp+oOjFfk7M6FG1YZFuxn0QhoY6NAdQiDCgdrZAw191RKJFguXpRvAH6pp2FMcJd/LrAA==