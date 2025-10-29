Den rikaste promillen i Sverige står för kraftigt ökande utsläpp, enligt en ny rapport från Oxfam Sverige och Stockholm Environment Institute, SEI. I genomsnitt släpper denna grupp ut 198 ton koldioxid per person och år – vilket är 45 gånger mer än utsläppen från den fattigaste halvan av befolkningen.
Rapport: Så mycket ökar utsläppen från Sveriges rikaste
Klimat De rikaste svenskarna sticker ut i en ny rapport om konsumtionsutsläpp. Medan många minskar sina klimatavtryck går utvecklingen i en annan riktning för landets allra högst avlönade.
Foto: Adobe Stock
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Sedan 1990 har utsläppen från den rikaste 0,1 procenten ökat med 44 procent. Samtidigt har den fattigaste halvan av befolkningen minskat sina utsläpp med 31 procent, och Sveriges totala konsumtionsbaserade utsläpp har minskat med 20 procent. Minskningen har dock inte drivits av de rikaste, utan av låg- och medelinkomsttagare.
2PLY0Ui41LmPA3i19BUenhNbpsLwv1RyAmvgUafBpazsApgbU5K3jBw75dAMDFH5iRE0AWs2pjmibjxq7vSqViS2+n7JpC3IEYOgC9IspuyAEXsx6x9K+8mw0v7twngT2h7vsDr4YBKGytAlGn2+47J4WqeuTSCNRZh358uXY7KJSbNlPB8A3ZpZjaDNKPCzhzo00Q7QLlMVlxuR+CEt3bGJjdluPThwBvAwsypuKp/RITpA7Gs/puIDhCpHCPqa89aRU4mmPA0zQU9gJYOOQqZSioLcE20AzWDYzeOLyW27elBqBGT+t76vjm6v2R+X+uHn2mQ3oNEteKVS1l/105m9Ypg3KrIozSl1jicUygt0Z0KCUpCOlhsi9F5RwQOdEfhukfqpkE8TA78IQyygON54llCrNJSjIrJFJLV09ml1IP2B+3fZTc5dWqFv35ZjWGFNcMlxSSc/NiFlpVlvr9Dn8QZH2wromJPZg/LoyxU2VmPO5uIy4O44ZzzagI3eFAsbeTmn3bBFuZ4j0fVhQTolH/Ud1zNdrbDhwDr0Vi/ulnFn1ftgZyff5JnzqA4O7MPEvqppEnEocK+Du/PtKbCStF4lctlWG6NUHb00vz1mST35hBkMn2v8Xv11GBwlSiiG0G7TENwEgEtlIC+UNFREqIp6Hokr8RkPR4hYNCKrajhA+Y32S7SfGPcdksTZlyw6l1A3NPXLdkuXeOGMD8JSLKCQdzYCLVhT2qUlko8xeKhzOEbCt0CDavRch4YHFDkOUnxTCr/h1ghhJ8iQCLcjgqGKtVhxrBWXqJ2lIrBtPQ8AscIbqs7C2V1JvCdELe4MrbFVAXFhtP2sgDlVdOrRMmXKtv7sXP4LBCwvyO3zzClINgx1SBset3AFpi+HirTKtQk0e91edj0MiTjejKsXf2acF9isXnbjpoEgVfZSJbeiAkwoTomC5++efA710qX2pkuErLguY7OpavpO3Y9Ufbn3l0HTvnQRRuIztQA0MBOgTiQdm9s2gxZ3+1u9/3yv+gbjEtgroE9Q2knQqmHpd7pq0Yx5AmCsov4QicoVzY+bnpAFfD+yfBolPEHqaZMu63FPee/VV0/cN4sWN6yXtLFYtb26wZCVABW2DvfmrX9UNXM+SZa2jQRApT1QXyhGnLJ3UuXWfXpvSN08muIk7zxgICLYJ90QTneAwCJTULStkZXpu7jDnjSjW7alKezzm2CI2r5tNO/7Ex1HIfHUONadB9jhRUCpNo7YZ29UO0ZHbuOFbjjOUs2wQ+hvhJfJ/P9Mh2EwbOXvaFC7EYnIbOZ90c3ir0zz1nPVNOUwtjamJYwZB3HhR8eJCsCv4MXBShWUCtkngnfq4kr28CA4waHMLVTqmIzWCqpUS+zc7Veq408Koz8i/8B5FkQVpEFcpc3axmMRhQi79jX+YkGgaq8f8dZf2EJaUUiiNy9K0KVuUZXzAX7BrjZuLjGSKEbaVmZKY4np1zzT/DdrVP6VDKgpkbj/VwbwV1svhyTq4lWDkI7rMR+lOMR1/IFt9J2U3GJC7brBfh28GjGS3sFezPKUn/gmbV/MxwShQyPLHBtnj1NWGRYfxO+APpnK36JXr0U2VfyN9BTdiIVaRh3mlSglJ85HS9MUBk1lHMZJWj7wph+s5iW8yzrN06/HuAEIfqo89EbO2ijlANojav5IK+NcKoXPue9xy0LXVbzodsL1YbfPS3aze/mpL/FK4aAqe8BB2k+DyBXDXNluVPzYc692q8UahHOx1+E/TVjuxBysO5bUN3y3MTU1mhDrZgmncH6Xx9oLC+Os3dAZJUO341tsTMWjcu4WlSpJZUMXMAlTXKX3y6nm/Lyxi25pqp1QlGsl8Ciwt0mx50jl7WLROG6nEHchP2l9/DnhirNKVjcti8b4v63gZeit/KRyCG9A7kaE7o6G52Kw0KFL7bHlgl6pOayMkk0Lqt34nPd4iuVZexQBADsUmj55fl53GfGsNeYdpWMM6H2vlka98TCCZf2NZdSBqb1QAGyCwiX/ipFynWOvpcqvfJ8v4Bpmpp8ToBBYTOWPNHCiH2HYUrJB9QJ6ST4PS1fDegfovKX7fn48gQ3/er1EI9/UrRNQb6PhwJetfeRVZDqczhGPCcQcsJPZrZa8+zvv6QktY2jmE+TjYaKfYi/b/y4lsJMinjgOxltR0midFthaF9ZTAmBG0wQFiroeJSiXr/3b45TwS/SXDucmIf6m5CBnmbGhbI2HPu8tN/QOAP46JTCcSxuNJVVmvvj+8TTuL2WGVlISiNeL+/MXXl5vMDgVP4gKoEYIjv/K7AvxyYMW9esA+bHuNUt7F/fs++KByS1ytUhJK3kvZimye49iGBiHRGSs