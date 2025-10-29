Rapport: Så mycket ökar utsläppen från Sveriges rikaste

Klimat De rikaste svenskarna sticker ut i en ny rapport om konsumtionsutsläpp. Medan många minskar sina klimatavtryck går utvecklingen i en annan riktning för landets allra högst avlönade.

Rapport: Så mycket ökar utsläppen från Sveriges rikaste
Foto: Adobe Stock

Den rikaste promillen i Sverige står för kraftigt ökande utsläpp, enligt en ny rapport från Oxfam Sverige och Stockholm Environment Institute, SEI. I genomsnitt släpper denna grupp ut 198 ton koldioxid per person och år – vilket är 45 gånger mer än utsläppen från den fattigaste halvan av befolkningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Sedan 1990 har utsläppen från den rikaste 0,1 procenten ökat med 44 procent. Samtidigt har den fattigaste halvan av befolkningen minskat sina utsläpp med 31 procent, och Sveriges totala konsumtionsbaserade utsläpp har minskat med 20 procent. Minskningen har dock inte drivits av de rikaste, utan av låg- och medelinkomsttagare.

2PLY0Ui41LmPA3i19BUenhNbpsLwv1RyAmvgUafBpazsApgbU5K3jBw75dAMDFH5iRE0AWs2pjmibjxq7vSqViS2+n7JpC3IEYOgC9IspuyAEXsx6x9K+8mw0v7twngT2h7vsDr4YBKGytAlGn2+47J4WqeuTSCNRZh358uXY7KJSbNlPB8A3ZpZjaDNKPCzhzo00Q7QLlMVlxuR+CEt3bGJjdluPThwBvAwsypuKp/RITpA7Gs/puIDhCpHCPqa89aRU4mmPA0zQU9gJYOOQqZSioLcE20AzWDYzeOLyW27elBqBGT+t76vjm6v2R+X+uHn2mQ3oNEteKVS1l/105m9Ypg3KrIozSl1jicUygt0Z0KCUpCOlhsi9F5RwQOdEfhukfqpkE8TA78IQyygON54llCrNJSjIrJFJLV09ml1IP2B+3fZTc5dWqFv35ZjWGFNcMlxSSc/NiFlpVlvr9Dn8QZH2wromJPZg/LoyxU2VmPO5uIy4O44ZzzagI3eFAsbeTmn3bBFuZ4j0fVhQTolH/Ud1zNdrbDhwDr0Vi/ulnFn1ftgZyff5JnzqA4O7MPEvqppEnEocK+Du/PtKbCStF4lctlWG6NUHb00vz1mST35hBkMn2v8Xv11GBwlSiiG0G7TENwEgEtlIC+UNFREqIp6Hokr8RkPR4hYNCKrajhA+Y32S7SfGPcdksTZlyw6l1A3NPXLdkuXeOGMD8JSLKCQdzYCLVhT2qUlko8xeKhzOEbCt0CDavRch4YHFDkOUnxTCr/h1ghhJ8iQCLcjgqGKtVhxrBWXqJ2lIrBtPQ8AscIbqs7C2V1JvCdELe4MrbFVAXFhtP2sgDlVdOrRMmXKtv7sXP4LBCwvyO3zzClINgx1SBset3AFpi+HirTKtQk0e91edj0MiTjejKsXf2acF9isXnbjpoEgVfZSJbeiAkwoTomC5++efA710qX2pkuErLguY7OpavpO3Y9Ufbn3l0HTvnQRRuIztQA0MBOgTiQdm9s2gxZ3+1u9/3yv+gbjEtgroE9Q2knQqmHpd7pq0Yx5AmCsov4QicoVzY+bnpAFfD+yfBolPEHqaZMu63FPee/VV0/cN4sWN6yXtLFYtb26wZCVABW2DvfmrX9UNXM+SZa2jQRApT1QXyhGnLJ3UuXWfXpvSN08muIk7zxgICLYJ90QTneAwCJTULStkZXpu7jDnjSjW7alKezzm2CI2r5tNO/7Ex1HIfHUONadB9jhRUCpNo7YZ29UO0ZHbuOFbjjOUs2wQ+hvhJfJ/P9Mh2EwbOXvaFC7EYnIbOZ90c3ir0zz1nPVNOUwtjamJYwZB3HhR8eJCsCv4MXBShWUCtkngnfq4kr28CA4waHMLVTqmIzWCqpUS+zc7Veq408Koz8i/8B5FkQVpEFcpc3axmMRhQi79jX+YkGgaq8f8dZf2EJaUUiiNy9K0KVuUZXzAX7BrjZuLjGSKEbaVmZKY4np1zzT/DdrVP6VDKgpkbj/VwbwV1svhyTq4lWDkI7rMR+lOMR1/IFt9J2U3GJC7brBfh28GjGS3sFezPKUn/gmbV/MxwShQyPLHBtnj1NWGRYfxO+APpnK36JXr0U2VfyN9BTdiIVaRh3mlSglJ85HS9MUBk1lHMZJWj7wph+s5iW8yzrN06/HuAEIfqo89EbO2ijlANojav5IK+NcKoXPue9xy0LXVbzodsL1YbfPS3aze/mpL/FK4aAqe8BB2k+DyBXDXNluVPzYc692q8UahHOx1+E/TVjuxBysO5bUN3y3MTU1mhDrZgmncH6Xx9oLC+Os3dAZJUO341tsTMWjcu4WlSpJZUMXMAlTXKX3y6nm/Lyxi25pqp1QlGsl8Ciwt0mx50jl7WLROG6nEHchP2l9/DnhirNKVjcti8b4v63gZeit/KRyCG9A7kaE7o6G52Kw0KFL7bHlgl6pOayMkk0Lqt34nPd4iuVZexQBADsUmj55fl53GfGsNeYdpWMM6H2vlka98TCCZf2NZdSBqb1QAGyCwiX/ipFynWOvpcqvfJ8v4Bpmpp8ToBBYTOWPNHCiH2HYUrJB9QJ6ST4PS1fDegfovKX7fn48gQ3/er1EI9/UrRNQb6PhwJetfeRVZDqczhGPCcQcsJPZrZa8+zvv6QktY2jmE+TjYaKfYi/b/y4lsJMinjgOxltR0midFthaF9ZTAmBG0wQFiroeJSiXr/3b45TwS/SXDucmIf6m5CBnmbGhbI2HPu8tN/QOAP46JTCcSxuNJVVmvvj+8TTuL2WGVlISiNeL+/MXXl5vMDgVP4gKoEYIjv/K7AvxyYMW9esA+bHuNUt7F/fs++KByS1ytUhJK3kvZimye49iGBiHRGSs
Forskning Klimat
publicerad 29 oktober 2025
av Ellen Sundström

Senaste nytt

Premium
Politik

Miljömålsberedningen: Sverige klimatmål till 2030 blir kvar

36 minuter sedan
Premium
EU

Över 130 organisationer i öppet brev om bekämpningsmedel

18 timmar sedan
Premium
Omvärld

Bill Gates svänger i klimatfrågan – det vill han satsa på i stället

21 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Klimat

Så navigerar du marknaden för metankrediter – experter varnar

28 oktober
Premium
Avfall

Så minskar du kostnaderna för nedskräpning – 4 tips från Håll Sverige rent

27 oktober
Premium
BIOLOGISK MÅNGFALD

Sverige pratar naturvård – britterna gör den lönsam

27 oktober
Premium
Textil

Duon som gör återbruk till affär – här är deras bästa tips för hållbar lönsamhet

24 oktober
Premium
Redovisning

Experten: Lär dig integrera barnens rättigheter i hållbarhetsredovisningen

21 oktober

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Politik

Miljömålsberedningen: Sverige klimatmål till 2030 blir kvar

36 minuter sedan
POLICY

Cop30: Här är näringslivets krav på politiken

23 timmar sedan
Premium
CIRKULARITET

Guide: Så produktifierar du avfall på rätt sätt

28 oktober
Premium
Östersjön

Sverige överkört när EU höjer fiskekvoter

28 oktober
Premium
TRANSPORT

Klimatavtal för sjöfarten strandar: ”Det kunde gått värre”

20 oktober
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september