DNA från gamla luftprover avslöjar klimatets påverkan

Dagens M&U Nordliga mosors sporspridning sker tidigare än för 35 år sedan. Det visar en ny studie baserad på Försvarsmaktens insamlade luftprover.

DNA från gamla luftprover avslöjar klimatets påverkan
Foto: Adobe Stock.

Forskare vid Lunds universitet har visat att nordliga mossors sporspridning nu sker flera veckor tidigare än för 35 år sedan. Genom att analysera DNA från luftprover insamlade av Försvarsmakten sedan 1960-talet har forskarna kunnat kartlägga förändringar i mossornas fenologi – deras biologiska kalender – som ett resultat av klimatförändringar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Studien, publicerad i Journal of Ecology, omfattar 16 olika mossarter och visar att sporspridningen i genomsnitt börjar fyra veckor tidigare och kulminerar sex veckor tidigare än 1990. Forskarna menar att detta är ett tydligt tecken på hur snabbt ekosystemen i norra Europa reagerar på ett varmare klimat.

m6HvuZOSykLnmLyFpqbcMF092SRd11g0tJPjGqxqPjARt6LnQ5U4pu2lL7trT0aOD4Kt7Zj6MEVNsi91XMyiKGNlnSaL2HhGVFJPC+Qd2mbJ1/dWs0EkvzRyeZ0fyP4ReDpFgNOpGeQIis1gE8n1FoBSog6BtT2Tqyw8a1m4juyO/sc1DmM/wsjoAPSbFLY+7MXjJXl2HqUP57KR4YPa7jkM5t03cONLCC9Zfy67RBc8UHJR0CfQDe+1dfedHG0if7+DSku66mirQVlahaj8EJJWgQaQI78nn1oCd88s6vuFRZlBTpImYVUXyMV6o7U76b0kwob7oA7vDlyhO5OPTmd3OonzPPQusiTiHjDCynYusBMlgpkcheWBsSc3ZefrrBKaagf1gBGFfNhrIXxvh1jnBZLbTFFD/S9qLaM/ZOkI+Y1uI0aCSl949JMV1EVZDKQBbopNL3+JIeofV5GdTsF1pKf/9KTuRGkrmsoaNysON/MYKazOoG531BGB6Nr2a9X7knUdQtfb8I39VG9d4gdKA6wpwnatqdbrxHNla22K1AC+JtYBsgSoOUZAVLDtMbH8McOmFC3EOI29WgYwwpOOS4kAI5UPBsq7rlqsmjfqlhkqpU/WmuCP5A1YPiUmiZpsxOZXLP+xeMR3+wMR1lTeT34j6M+3eBqZ9mRIlNXpeahx5UbtWHGCr4Z2qmPpL8C9vCPCJ1wO2aeUHHTL3oJzlIHxYqMHyKkc8E+YCgPf1OpcWMNgzfWG3PWtoB2avrDKLrs8egXXe0cN2qpmJjGGqJV4sesDjoPw3y361eqmRNz6Lae5hmxIHfPG31++zBlaLCXMPq8mA3jXDtF2K2/AZp1MsJApha7/6oyOnV0xcENFLejSYuC1Cp0H2rrfdKKFDQg1Ul0J/JsZeTf0xJ6+pKuw0U+f1AfSM5ElizmFfvyYIuhGp8K+Hvtb3SYNRk2yRMT3bAPBAD3smE0Txnc9sjo+hr85mKOEgl2PkKK24RvlkiI+ffhnxoZoPdEGKF76P3lJRg4/DJvZLihll1+OIEC9IY3rhMx/rJehe59ydsmDzw8QnQfwUe+BR21oX0tVQJFEQ+kk2tx1VIOpKAbQMRynLt0k2PejcYtoOeQCUl5KK7KYyjE/S2nAimvwFg4i5w9VfBRHzXNG7qKoRgeNcGb78M11NDTRINLO0/kJ5ZpYAqov5PRJTZDL/wIiOts5bbBrJyfl9AaAxV4fShO5dAkDlPiszVXo0bV9qe+uix0wfIZ0j6E0yIFX/ZFGGIvyqoPDUONGjSmLPCA5zi44m5URYdPIdriAp+Kq+aQgjN/JuZzoCi7gOxJOZV6+WOxtHT55gtiqr60H5U8QX66sWBc8mEOMgLACtX6xVrLsji48IiFE0XiOmhP3nnTasHQ8wpXsC9nwFZwjwrmk58pWCSmdH05f22yRGh+RHIvkNVprMUS70SJVKdLfZg7ymsV033AlmjvrXzfVspvaPcJLMpS8S+ltfjR+JSzP9ciGzwv+PTlcu4FDFGpM/bI+EHpNXmda/8zNreOWKISFJfReQVTX/R8D7QB1Oz8A/aTsMMqO1GAMVAOnKUu880GGVdXjnIHhgiUOcAVAC2K7mFDQUF150X9XlPHyaMkosku+eZOdW1/8pUjHxi87fY3fWVfJHyv3gf3KT5CnvdLJZDD/UFr65CPXlXyZ/K9mm4kkfyIPvbJLLrm+d4aTX29CphSX4sB7jS9ZKizNMpjs0j+19fNfsJw3F2xleQjom17tl1ov7bf6ax8iXl9fCtx91wUHfUpRuU3uZgXqeVudfliFDLjc2npAU1WGsXHpz7yPuUIaOrqMj49pcp8/0TEjRorF2ZsIfV9OENJHx59ffw==
Forskning Klimat Luft
publicerad 27 november 2025
av Ebba Kulneff

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

DNA från gamla luftprover avslöjar klimatets påverkan

21 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Återbruk växer – men modets överproduktion bromsar hållbarhet

33 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Svensk energi- och transportsektor uppmanar regeringen att ansluta till EU:s Early Movers Alliance

39 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Hållbarhet

Hon vann Hållbart Ledarskap 2025: ”Så jobbar vi med hållbarhet”

23 timmar sedan
Premium
Textil

Helene Behrenfeldt: ”Så bygger vi ett fungerande kretslopp för textilier”

20 november
Premium
VERKTYG

Guide: 5 modeller som förenklar klimatanpassningen

13 november
Premium
TEMA: UPPHANDLING

Överprövningsspöket – myt och verklighet i hållbara upphandlingar

4 november
Premium
REDOVISNING

VSME i praktiken – Danmark visar hur

4 november

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU

EU presenterar ny strategi – ska accelerera Europas bioekonomiska omställning

4 timmar sedan
Premium
JURIDIK

Vägen klarnar för solcellsägare – MÖD markerar gränsen för ”olägenhet”

26 november
Premium
Cop30

Kritiken mot Cop30-avtalet: ”Svagaste resultatet på flera år”

24 november
Premium
COP30

Cop30 klart: fossilfrågan ströks i sista stund

24 november
Premium
EU-svepet

8 nyheter på veckans EU-agenda

21 november
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september

Det senaste

Premium
Dagens M&U

DNA från gamla luftprover avslöjar klimatets påverkan

21 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Återbruk växer – men modets överproduktion bromsar hållbarhet

33 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Svensk energi- och transportsektor uppmanar regeringen att ansluta till EU:s Early Movers Alliance

39 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Sällsynta jordartsmetaller kan återvinnas ur gruvavloppsvatten

49 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Klimatförändringar spås bli största orsaken till naturförlust senast 2050

1 timme sedan
Premium
EU

EU presenterar ny strategi – ska accelerera Europas bioekonomiska omställning

4 timmar sedan
Premium
EU

EU-parlamentet har röstat ja – skjuter upp EUDR: ”Mycket kritiska”

5 timmar sedan
Premium
Hållbarhet

Hon vann Hållbart Ledarskap 2025: ”Så jobbar vi med hållbarhet”

23 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

DNA från gamla luftprover avslöjar klimatets påverkan

21 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Återbruk växer – men modets överproduktion bromsar hållbarhet

33 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Svensk energi- och transportsektor uppmanar regeringen att ansluta till EU:s Early Movers Alliance

39 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Sällsynta jordartsmetaller kan återvinnas ur gruvavloppsvatten

49 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Klimatförändringar spås bli största orsaken till naturförlust senast 2050

1 timme sedan
Premium
EU

EU presenterar ny strategi – ska accelerera Europas bioekonomiska omställning

4 timmar sedan
Premium
EU

EU-parlamentet har röstat ja – skjuter upp EUDR: ”Mycket kritiska”

5 timmar sedan
Premium
Hållbarhet

Hon vann Hållbart Ledarskap 2025: ”Så jobbar vi med hållbarhet”

23 timmar sedan