Forskare vid Lunds universitet har visat att nordliga mossors sporspridning nu sker flera veckor tidigare än för 35 år sedan. Genom att analysera DNA från luftprover insamlade av Försvarsmakten sedan 1960-talet har forskarna kunnat kartlägga förändringar i mossornas fenologi – deras biologiska kalender – som ett resultat av klimatförändringar.
DNA från gamla luftprover avslöjar klimatets påverkan
Dagens M&U Nordliga mosors sporspridning sker tidigare än för 35 år sedan. Det visar en ny studie baserad på Försvarsmaktens insamlade luftprover.
Foto: Adobe Stock.
Studien, publicerad i Journal of Ecology, omfattar 16 olika mossarter och visar att sporspridningen i genomsnitt börjar fyra veckor tidigare och kulminerar sex veckor tidigare än 1990. Forskarna menar att detta är ett tydligt tecken på hur snabbt ekosystemen i norra Europa reagerar på ett varmare klimat.
