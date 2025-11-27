DNA från gamla luftprover avslöjar klimatets påverkan

Forskare vid Lunds universitet har visat att nordliga mossors sporspridning nu sker flera veckor tidigare än för 35 år sedan. Genom att analysera DNA från luftprover insamlade av Försvarsmakten sedan 1960-talet har forskarna kunnat kartlägga förändringar i mossornas fenologi – deras biologiska kalender – som ett resultat av klimatförändringar.