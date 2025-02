Jakop Dalunde om nya rollen på Hagainitiativet: ”When the going gets tough…”

– Jag har ägnat nästan två decennier åt partipolitik och lagstiftning och kände för ett och ett halvt år sedan att jag ville göra något annat. Jag ville komma närmare den gröna omställningen på riktigt, att jobba med de företag som gör det faktiska arbetet, säger han till Miljö & Utveckling.

Stärkt fokus på EU-frågor

Jakop Dalunde efterträder Nina Ekelund, som nu istället kliver in i rollen som ordförande. Jakop Dalunde kommer att leda Hagainitiativets internationella arbete, med särskilt fokus på EU-politiken. Samtidigt kommer Nina Ekelund i sin nya roll som ordförande att arbeta mer med den nationella politiken.

– Vi vet att de här frågorna hänger ihop. Den svenska regeringen är högst involverad i EU-politiken, men det blir ändå en uppdelning där Jakop fokuserar på de europeiska frågorna och jag på det nationella, säger Nina Ekelund.

Hon säger också att Jakop Dalundes erfarenhet från två mandatperioder i Europaparlamentet gör att Hagainitiativet nu stärker kompetensen kring EU-frågor på ett sätt som medlemsföretagen ser som mycket värdefullt.

– Så sent som i dag satt vi i ett möte där Jakop kunde säga att han själv varit med och förhandlat fram den lagstiftning som företagen nu arbetar med. Det ger helt andra insikter och ett helt annat värde för företagen, säger Nina Ekelund.

Företagen behöver en stark röst

Jakop Dalunde kliver in i sin nya roll i en tid där hållbarhetsarbetet i näringslivet står inför stora utmaningar. I USA syns en tydlig backlash mot klimat- och hållbarhetsinitiativ, och även i Europa pågår en dragkamp kring hur den framtida klimatpolitiken ska utformas.

– When the going gets tough, the tough get going, säger Jakop Dalunde skämtsamt och understryker vikten av att svenska företag fortsätter att driva på den gröna omställningen.

Han menar att företagen behöver en stark röst i den europeiska politiken, särskilt i en tid där vissa aktörer försöker bromsa upp utvecklingen.

– Det finns en del europeiska branschorganisationer som inte alltid omfamnar den gröna omställningen. Därför känns det jätteroligt att få arbeta med de företag som ser omställningen som en möjlighet och vill vara en drivkraft i den, säger han.

När det gäller krav på förenkligar av EU:s regelverk och den kommande så kallade omnibus-lagen säger Jakop Dalunde att det är viktigt att företagen ser hållbarhetsrapporteringen som ett verktyg för att förstå sin egen verksamhet och göra den bättre.

– Visst finns det en del dubbelrapportering som kan förenklas, men vi får inte tappa bort själva avsikten – att stärka hållbarhetsarbetet och skapa bättre information för både företagen och lagstiftarna.