Hon ska driva elektrifiering av tunga transporter

2030-sekretariatet förstärker organisationen genom att rekrytera Olivia Forsberg som projektledare för SEALS – Scandinavian Electrified Autonomous Logistics Scale-up. Hon kommer närmast från en lång internationell karriär inom bistånd, där hon arbetat som rådgivare och projektledare för FN, EU-myndigheter och civilsamhällesorganisationer.