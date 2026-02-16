2030-sekretariatet förstärker organisationen genom att rekrytera Olivia Forsberg som projektledare för SEALS – Scandinavian Electrified Autonomous Logistics Scale-up. Hon kommer närmast från en lång internationell karriär inom bistånd, där hon arbetat som rådgivare och projektledare för FN, EU-myndigheter och civilsamhällesorganisationer.
Hon ska driva elektrifiering av tunga transporter
Karriär 2030-sekretariatet rekryterar internationellt erfaren biståndsprofil för att leda projektet Seals. Uppdraget: att snabba på omställningen av tunga vägtransporter till el och bana väg för autonoma lösningar i Skandinaviens viktigaste godskorridor.
Olivia Forsberg. Foto: 2030-sekretariatet
SEALS drivs tillsammans med danska String megaregion och Rådet for Grøn Omstilling samt norska Næringslivets Hovedorganisasjon. Projektet ska identifiera hur tung vägtransport snabbt och i stor skala kan elektrifieras, och hur autonoma transporter kan bidra till omställningen. Fokus ligger på godskorridoren Padborg–Köpenhamn–Göteborg–Oslo–Trondheim.
