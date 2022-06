Johan Kuylenstierna om nya toppjobbet

Grattis till nya jobbet!

– Tack!

Vad var det som lockade med Formas?

– Det är många saker. Jag har jobbat i 30 år med klimat, vattenfrågor och miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, alltid i gränslandet forskning-policy. Jag tycker att Formasuppdraget sammanfattar det jag tycker är intressant och viktigt. Kärnområdena, gröna näringar och stadsutveckling, är stora och viktiga för både klimatomställningen och den utmanande internationella utvecklingen vi ser just nu.

Vilken roll spelar en forskningsfinansiär som Formas för en hållbar utveckling?

– Jag tycker att Formas och andra forskningsfinansiärer har en väldigt viktig roll. De har ett tydligt mandat att vara med och bidra till den kunskapsutveckling som behövs i samhället genom de utlysningar och samarbeten man har, och genom att lyfta områden där vi behöver mer kunskap än vad vi har idag.

Du har några månader kvar tills du börjar på Formas – hur tänker du förbereda dig?

– För mig kommer det att handla väldigt mycket om att läsa in mig. Jag har ju en del andra uppdrag också som jag behöver avsluta. Jag behöver läsa in mig på vad Formas gör idag, hur svensk forskningspolitik ser ut, förstå forskningslandskapet i vidare bemärkelse. Det är också mitt första myndighetschefsuppdrag, så jag måste sätta mig in i svensk statsförvaltning – ja, jag har mycket att läsa på!

Det blir ingen lugn sommar för dig?

– Haha, nej! Och med tanke på hur världsläget ser ut så ser jag ingen smekmånad framför mig, jag måste komma igång snabbt!

Vad ser du mest fram emot?

– Jag ser fram emot möjligheten att få jobba i den här spännande skärningen med de här frågorna som jag verkligen brinner för. Det är frågor som är oerhört spännande! Jag ser också fram emot att gå tillbaka och jobba i en forskningsinriktad organisation, att fortsätta med närheten till akademi, politik och policy. Det tycker jag är spännande.

Kommer du att sitta kvar som ordförande i Klimatpolitiska rådet?

– Nej, det går inte att förena med den här tjänsten. Jag kommer att ha sista mötet med rådet 5 september och sedan så kommer jag att lämna ordförande skapet dagen efter.

Johan Kuylenstierna tillträder som generaldirektör för Formas 6 september.