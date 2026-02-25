Guide: Så får du hållbar finansiering

Ekonomi Kapitalet har blivit grönare – men också mer krävande. För att få finansiering räcker inte höga ambitioner. Affärsplan, riskhantering och uppföljning avgör. Här är guiden till hur banker och investerare resonerar.

Guide: Så får du hållbar finansiering
Foto: Adobe Stock

Ambitionen att ställa om saknas sällan. I både näringsliv och offentlig sektor är hållbarhetsmålen ofta tydligt formulerade. Den verkliga knäckfrågan är i stället hur omställningen ska finansieras – och vilka krav banker, investerare och kapitalägare faktiskt ställer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Gröna obligationer, hållbarhetslänkade lån, bankfinansiering och pensionskapital har gått från nisch till norm. Samtidigt har kraven skärpts. I dag räcker det inte att ett projekt är grönt på pappret – kapitalet efterfrågar tydlig affärslogik, mätbara mål och förmåga att leverera över tid.

m8zl79aKUSy391ZQyzkshznoayORil/Amp1eyZ7/mTV5xwf9EzrlUE0AghWTHR1ZGFAy+HQpuHqTOFCr8kbK3/JMXjOYp4zUjkJ8d6Of7H8CHIM4uukd+W3NcEmwsFlJuTVR10TuVMYKWfLSIlK2NqZtp0BvN2torgYh1z1PjxIidGPgtnA9RAszflmu2/0/Fc5ac/4mPMXwFDbBXQLy15DZ+E7qqCV+a7g1EvKWn/cet60su+bND1aWfCeyDRN4rRuzC1Lc7YZjNifNPR/Qe+WIxNb1YRLmp6Z1q+TOCndkJMOBYl7CB4s+o0NccujpL2WttOPzcoi0dd8lxcIlPMvc+8m6Q5CUI0+bP5HRNOGyAhXBggyKJx3333KT1UcbWU0Gr8NzaRXc6koc8ttIKA1qi/JncC/FW+STtHpueeb1rif84ZE/blPYN4NBwsot+rVKDV7vkz2IDzbiewCvccPnTeKZaEEPFbaD/HMsXZug87+eD1IzEHAJ5omrFjkZyz4UxCpFDxekopr4hAjbBiOy5HANPAaguAIXqvYX4X33xR38zXL8i+PVGnNQ5CNnmsiJNAgyvVa3tTwZFIwmYNoJ0yuS+s/JC7SggefPFVKnWWJ75CZ4gePIpZnfSvEPd5Z7zE/hs6wK3AzuOQ8W49Xbad2760d8W0F602osGCE7S4SD0Uol+hpnJQTd1k9/pST1fsTqZMS8IBYTV+fq4Px/JsM0vo6lQ8WjY2js1UcxZSfwBzT7ykN05VO2itXcMQAlwMO1nPIIMP0ire2T3w75YP8IJu2bDabKpgaL2WGTtqyYEO5/52Ewpyx7AwifAR9OkqOs13bnBHL01K2MkFlMhSqf5YDWJgsS8Nz2IrBBnkOmYqYOMmRCAMI0FBNbArCBILHnUrWC2HzEJ2M18Yx2BB2yaPf0B1WWRLfq2ZQBr37f6Bwta1TBqmwXfS9K6ViOtrIrraOP7tO2+EyAKGlF2ujEa0djgcRsf0XB4Nrl7fjjV7z44YexuXYjvrwAJzx1VTno0pH8MhwpHR/l2lm5oDspJdge8n1RNCDNT2wrs1n9E+RoSeEd98Gs4HR8fVkyuUHihilFYdZEyryIZmrZ8YWyNonhC0CgJ1tGeLfdlK1CutFVwzJONRJ/QmW0qOoRycMPs0zGi2Slp4QGvqVpeJvI5nC8ECORViGCXWjDn++iu4BeQuHIyxNIYllF+ZJ7DEh6AfSxwhEWrjyNPsn2RErxHHq/0mtAL0mvJyWAhh+9DL3Qbq4ICu/Lzc7DFYYsy+TyRTTyZTdKLgXfsQosTqVxzUpDaTmZD5Yar6xvbXykFW3Sy38TGTHLfcegpC8LPrNc38ENMp3e7WUscB82jEWR1zHKSH+UugJseTDmOeqIp5cNNzvu5gm4NemUP75xP1BZEz/ADkXIhqhRSbcS9w1MpfImZr5ZusZO699kms9rJ1qjxosCbKaBNbZBP/1l/uO07TvVJ9PsuSpZl0nA/xtBKJSS+rueWwGZnfqnAwpqTXlz0hhAKwcRNP6pu88z9k9j4hBo6RqO+JGAien2+5XsVl8494q1m12ENHHsfqkWx1ZeLGTEYH+6PzrRIt5U2TDoQwNNzrmKH2FPLAMN9lVuErygYh12Sx3yj391Fvni5qlem9Xo7glXWsRBdyTREagelMuD5tFX5HSz6ZfV6hOlaGfhrSpKwARSVZrHIlcs2/L9UZ/olP1S8mSc0sAOTbBX436my/pbDCOj+CQdJO7H2bhRMcMafrHAaA2x/D9UtvztKpn9J+vUbJqxHEUBiaCbs4w2n+uLSTLVxw0lT3wyER3pwgN5UGu0kTMO8CjRgtchV2igpwus8qXe8A1u1anqZwpMMC6mDzGjp1Vop8l1ig9iWwSAffcIZypHgrSmOwXrj/XSoIrQe3o6FbLlK3sPuwiwmTgD51JCmrsoZIjyAC22ntDyEWm4tq12uq59w1/DIVZtMJu2Vk1mdM2x1vpl2hOQjGb0TLb/nbuVzlA8GDXXN/nX8yK1BCxXdzMxuDQvGtmnQ7yrjLebSmwUMjDmWCLVIr5AvUCT4oKaMzH2dcaHecQqRYx/MGgV5+p73wqv4u75JulgTB2apkhkft/BmSKIGePcecblvkwS25+DdATMS8oVaUc1plaaK2G+DkJg8lZ28YXyl8a5uMNEeK031967G7YgnPxZ8nWrahwubAdlj+wWezo46mH9+ZKdap41u4hGwXR6PGwrQv6068mGMx8d2URl/Bj0lBZ6wOYQnloYqGQTdm6HjGc85VS42hZZtqRebYyXhj9OL2qyLkHAsGGIp4PW30ASgRKBKCwFE57jxYEd+mcYCMhBGl5lktAPCylCb8/SHsM7AVT+7iF6j1MWA56Y3MQedN+24eeVsA9oYJzKkzFulFvlr3aqK/ExF0G9BPhnL5tSdUdMslZeusj9icPT4DcBIzb29/cvbD1K2+t7rbO8IP8FiGDO+OLmIQhwOUgwoEdKESD5EOvGmUyaNnPpZqXxgQMygRZq7pmWnezu6KfckXWtbbKXsozLUUvTDzDLdE5t43SjmHKKsuLM2YdJLZhtjj9bu1+5FaDEYPN7yltAPDOpPz6NXSTsTeMAQmn2NyIUvO0Gqdu/O/UtdgFOb2AedrKu+mssLfJU41TOD84ZkHUAU99ElcZLIwbznS4W5bWCBl5EWtNt+Q3PRCgW4XOGytecJugH/XeAfMz0NfJRlr+Xb1WfVQ7wOnsKObwcGhSvDj5ThWkdI4VAR8nHtT+k1QZb95Lb+bbBLEz67+0aUJFybQVqpAo9dXGoTGwQRq93IgOfBwQTIUv5yxK3/mOrYWH+Mtwl0dp2Na1CuUEc90mhTdTQNwn0yDV9o6FgbrI6B49lWT0/dv2mHFK9bCLhQdqjXiTleEvDgAGm2nvz59t5u0h071ipVEbh19pS48RqpYgFKislL2C0UvxYS54BWcR6mAo0YYP3dcMoZ1SNQv6K2dVX/m1xda+pLsYrlL18G+iHUhuTLc3JYRRLqHELYkcw+AXQjRDueTDXP0GSjLkrrZgop0FwVyaYFQzFFqdsFDxEdtfcxzLZsUBAJKwR92GGpbh8Px/QMuEpwLnbJQpE1gRX5rL55QzCzAJwlWorPQCOrZ+VwYTSk0axbp93lkd57kGpf39+gdO4l9v22z6251xM7E9HEvZaF8bOuAQ+eGmbGpChcbm4EcgtyZPSYJHmAKIFMoUo6sRDdPXeOlWNZMEMwWleDh8AaZh03oJhemDrdFVqgeMOQU4GmK1fdKHHU6Y8Akp59T4FFpmZDKm4lIGbpaCteoi4xhPlJj3nBlkrub8LCuXRXZmqaHPt5NvPrVHRCVUgN9L0Qoaj2dStajsUh6jZ6jsRfv3nAXA+miqv+izWSUS+ouJk2+VJAjvL0je6qgTPfblEwuCLyx8e0e+NBxi+JSOnSK1ezqFNjvFeq/+RvyIxCCc7t9bi8Xz7ZouPwegQdGb5egXVWN4rTgphZ81Shmsvlot2AylTdG2w75f+w0dUOLkMeRqyl5elkklaHviEWDFrRppygxO00/PLIbdnwEcJ2j7d9wbuJbPUbzLX7+qFOUkk1S7bpzM2Y/p0QyWsTjdj1Y1rB4JvUAr58/tQnSCqHUuhQ4BSO9gY4Q1V2jy3LfSWU8VhZgvWt1SqLZLU5jHoEgsQV1znQLedOxPhNfhgi2M1ayMJCEkn/6xuWs+fCOElCATktzOHOXgvT5tVN7KaQjK36Weh0/5zleVfJHLwF3mIRi8vvkkFlqULE8Lls4Y/cDwBqWXSpx7UPziu554M6ZWJBVml467hat75VJxWs0IAThWjyUNMybz+hLwVYLOVmayWse9jlluT5v/FHsK4MNg7o8uydId7ycDGP5YG+ViRHhTZRUvAam1cxt6tjYHJ0PtcMwelWv3i/1LYaFQ9dqNSabDwIYbz3KKEpiu8V04eOrazO8+nYl9jqdSHoijMDyBreFKef0b6QD/fED5eoaBO/4MbgKfmEEF8DhgkTICA3pJoqWOdU2OhG57j+qVnKIEbJ2YE3Xx0rGwlQaoz3R2ijqe9NDbKmXZ419aE2Vq9tqI0CbsESXqttz9p7zOXVsV4jPSm/tmW1Y+zb5RqNS9tMhjuoX9jlm05EiFk3c7BsDTnZzVwL0w4tbYwiYvLrauzfrK1zpnwni9VqOQqSO93skm2vQzfsbxJJlY7DKzUJuuERBH6X3waZp4TQDWl4P65EZ6MZ8Lo5LZUWJm6/ah28ztfz1jp9+dFnR3c3kEBJWsnPYYKjH+lLe7FUNU/1p8yoA7LmLCZsnNWQYBw3+t5ZuHyUlqEyWnT8eNEW4Y5XmPaMM0WRgiA2qmoXnooTlicxUAw+v5ZbDPBjGr3Lecv1GB934EaI2va0IIvWqQB8epxPqstIsqgXTIuo12Q4Ll56ZOBkQNKAR5lbrEtLL4RheaHopKTm48IWAi26R4SlCZuyV2OZhUMaNXEwh1/4P+W7mDE4YKjptnq7UL7wS9KX+ERUdaf/6zS9e0M1+mC/tIzfJW+plBxLQdRgC6YbAWo51bnfY5ePBAzgmnA+oUqCfub+Osm0LPAjzcH6YkWsqcIFgLYp6P7/HU/0K/xYVH9fiXGLthpffAYcE+82GT7vGvtOsgtqgZIG6oDbGgY+uZ7dtP8JYx4q6OzBjBrVejw/UYTAxvwf0WiCUc5CiN6+KsdV+OYvnuXBh9lNl4T/3wPJpMivo/h5Fl3sR2iQuyZA7H/9veW+X6p23lP5qdvFzw3m9bij7VuybFf3i8n6a9Obu4mxNyQKiRaUWgF6jZAhi/NxYpG0ZaSZhPp1dtSt9Nw6xedkfYbax8n6wmCNqt/tpRHuq7pHp8BRJs6h1NFjcfEe7T140Cf9CYHSAK2GFsfdA/a6flAJyue33sDMYX2dBrdPyPoOsbIY0S2qwCY4rn8hRHfado0tabxv7LfR+LIFaI3oywhB893dWD2JeVkR7i6wZttS755im4X7TanfpiMBqa3FDUyAXbHxJODvRoGr88h5e/3a+hrIF0ci7BfMSYCiNItiN7JwzG3joXP+O8gubJAyCNT3SHIqm1ckWdQLp5gRSYIb4HLMZF9NEFVLCE1WePUacvQVDdJbXoPNFkcfqa/Xf7X54CFTj0fTtoKFvlkB2HJepTAQmSNwFMMeEcZSW/I27zza5AyOxNYr0fp1bji93eDtJ5Fbb0YVvTOcH8hEhTr5zHxgllHAPlnzxbR+4WxnQ1RU2qzILn9CqtgatP3X8SvX8XIyzYLFvavpRqBLKynVIfiaHGKU8tBLfbKSOUyb0EZePmC+HQZFstLNFa8aJzRzEqfoBS3qTiJFg0Qf9ji+Zz51nEb7N5z3blY1oF4OQpR+gZU9waQQn310vnOOVi4mAh91nUweFCXmEwPHD+3YxByC39XBaZBZfs2s7g9KK/p2mbWI+4t56pH+8dQZKhbKynxOGMUyv/6xfh0BfUzR2nFJFsBczNVPuV9kVCJ/dMnjGV0C//4UKoEpIzYBPAYpC8lfzNd7dDhKl7eVeTFgbah3aND9hAsnTsAgotkbMA+cpaEwwYSmyqVDTCSlJ8cRQ1PeFgVferl5VhoVt7T7N1fwp8Aj2lYN80zShrjO1TEw5/Mqwp+9hLZE8+pMoSV+V9unzl2m4BpQz+zIwrtIxSPz/tfp97gAwV9pAOYZKP/d5VP1OgD94BVmKh8xbnpwcnrKfTDc05WSDn4yUHEEwHtIzXPiKsFh4GOySliTqGgJVFnVNWrLldozxt0rpSs/MJhC/grOBm/5MYUIGqo4U3b/G9KbnISuqGtE6ILearRcs840HWGcjA/Is5YYqDah173mn+pE6AxMtvgmy12mUOsoG0QvehyAp9ui5f5HHQRKYMPAhwOmHGZ5jwEQOyQUQSoiBDZigqZ1Xpw/YtRngapdavYU/PW3o28XADKiuiKkBZy8X4FCljdazsSct6PG1T3s3vedeQAorbMo7mGLE/7CJMS8lrCqZBAMJb/l92I6RyYUyMC48JCH74nhO66o1D9nCheXr8nQkwo3eMr9v9rojMKgnagyqKBIQ3VeC84/eAaflpHB69wwmNR7vSkff8omcC+2klhWpES/2AahWhnoFI8TrJTPaYH2rARzna56TwS28+nqhf5hA2rlvylu5xAlNP750KIjaZMBLgS5cQPhiwbMm8vU52ri7LjFxjE/o9VfoYvfTFOnFbGvJ6Uh9YXanm0lbbj8OXkty0UjTXBSnDb8t9GheexoqLXWZBF+dopgU3YzeBClAHiTMHWW7FeGwsELsHxaENZPtZ1SaMhMgTG2tc3j8VOmG5YQSLUtmEPq44i2Za86g3gPhQ2AyII4gtO62SbPF0ffa8VUO4LjmdVnpnfEmqffvJuRmYEnTTfsX/bIXNsiikPJC9yp5yw6QkZSgEdXdlTm6Slc0cVfxKHw40IKrYubXL7Fy22xkUb6OO4Z5aKA+/KQq4KnVil+bA8crZfIVozhvsjVVqRlsEuyXCQ+SGcEC4e1w2ZlMb9ZSUbmIu31CL54QPNBsBnQv+DFYeJQq/78uxd8ANOX8RAhsZ94dqKTBGnXXIuqGbF9R/g88NI6hWSQmi2xIIYu/cuGtSDrr+gweCpmCeuhZe0JIcI3sv0MFYBZy7EzIE6ZDRXP1d5ZL7M72+BvU0da/mlz7wXMHNtKxhDdMR2aOC+YHQlS/kbY7iDxqivFRZ2Ml16k1kKgNeHqGe1N9q8F1EBafpnkmLeZRbU7KLkGTS8CAEy7fNNWRBSPULfdrg9a8N2PB1IG8okE1felpi5eSe4zwNske7CtGx6RIz+ogengkkF9JGHHyqcYDsUINCEZ2LkBv/UoMuNn33dC70xVVAkFQcOMkP61sQI9tlBVPn1a3RcOUPlv6e3e7MBLtCfGwTSdqgdQeRzLchgYXKsrnCxUfW4OLovXHfBUXAoNY6bfPZFTRWtU/2Pe1AwFYhcaaMf4vvCsC5X06g5vCYZ6vdmN/hzJSg3OLY9/INF0YTbsyxiW2p0aC65/5k4JeMl6drXZDoszBtOANThrovm73lkLxS/ecKLb/o3s1OpVvV+2tH/cDmOV8E15EniOSb1kUGK46CV5QTVnCF9ncQehkl/VG2IK7PVuWWj/ZQqh52BjswzYt5JHnm2is/umXZmhhr2euOyRSUJn9dSmcZUYK/HJPtCoYtWWksp5uTGm6QlwOqkaNAxD6SbIwGtmbbj5quBsG1Rv3DSa/pU5mJzqM2a8jJnp2XC0QQlJDuHl4vTd7cxBgWFZc97CBZKd0HXQnUP5KMyFCo6WEAt3ZLgYOkLRxhetMf8wwIi6wERpIKjG5CANjbslGNeffmYMvc8Z55nHsOk0vXVTVTmfYarqpVLpebIo4zUNVLX6DJQ29kHgFKF15Iky5IWBnHxjoNSGGCwNVjFJk9Z0Jr+l/kjA49GPTMEgIGHFvhDfimC0Dz+Wu0ZnzhlKWLXL/vau9mVdduUbnEcZ+87IwYvz3UzRKBbQmVSQp2myx/k0XEVaQxqD6P6EpCaYvW6mw19IsAWZWH185N9tQw1rVMtHRNe8kkWkidd0CPaulJ1BT/qFTJlUie388PDD20aQTPHW0d6J+e/lIcybVxATfQiBGJILPgdGCoAHKV+V2YjdJjt0wKmj2Iy/9UWzqO6BI82CbGTrPXyR8usXEXhtTngJbEAyBEtX+W1HBipeaknnWMJ49qveybNlnyEUPLdEtZ+gRRLAhId3b3HG8O38gZOV9WJqbvOl6Ma37iy7qjpwxKdGfAS45jyXY8eFHsNjCZxUTw7WXCffLfxiy2tpABTahck8WKVFOybCu/smU1fqG1Dyzi3ra6yyUgI0qV1KLYyjvlAu7abBKSpgIS7dr3geQtGimlNnPQuxHELfZA7T6qFofOOL7pXASlHwiBnkn3WvEuMLuPNlHd6uLUcJSrbHMDyfE8pPe69/kUMbFNQ+8CG2nwA5joL3RJ8bhXHW4lkB1VCIH+NNVoCaKQ+utM5y1fVhujnIgrYojjb0pD6YROL/Dr1MWSerFMLMCEb5zjvpLTKwkFKd5lKux3Y8eYGyxbUAXLLK/5UVnO/VEZVT2SPrFVqCvgwBMLnPoKvxciECwYoZ97eonXL73aIzIHG2uT1Uz4OaAWh+o9Fu87rs6+saUgGwEOwavrzcm1t//We8zaOnB2OX9ugV2KsWoFM9xljEAiJFG5CcBIPv0pqg5rD2bBlvx/aBzLTNWTsbqwvtdqz/TctITirBSRLfgcJGJNi1lWR0XQreFvY2c60ZjA8Frr2rLocNeGbI+lniiINbBlXb3Rm/mve8c+D/GnXr+SdgmuEoV9B6zoLWAWEQ0lpVWQ6lxGWB6IWDUZF2RvzUI72CBKiwlNUoAG1qGYMFuWdEn/9cHb4HL/GyrUSjTF5lrqkVjq9sQqvvWvAzaKaWmSOoRDvqgfxHvw0fMQPDdX+6jfJHx5UIoHd4yQamQKSyraY58VuHJg+9HNPn5Q2vwfumDMYW7sLktWILvdSt2Zook0S6Ktcw79xZ5dwl/2u4ZrciAN9w7ChHXUVyDAYIoImszP/V6rn4x3MUywPIhLnFGB8KWYR3dALDaN6YTCT5QuX6zrmqVGFAncx7MieWBa+NjyjuogIDuAhCInaeiRzuXdYd5XJ9ZZXpXDvqW9frl6WTJ7nEsEi+LgXqudVkkPW5zoiJW0w+TmGIxYWdnznFfmwE7AR7zy0mrSNXCQOe1ir555fVRDrzBnn7kmGz794AmU42YYfm34reh+6wp5I48O9qghuy1dkPVoqWlUFtv4LvbZJZgPZm8g903IBFtnHljPG21CYbnplMl96nuR9kdxlah+U8k8xb74Jmu7I59EdyZ0WVHapLEnEhmIlOu4qSF59VOYNy1CG1L6rbpWg77GJlZRBDUaNA0PR9rgKKC2MG6Llg/5Eigd1/QukqxJfhNa7VDqim5+3VLk/7BAFwdrCXfTZMoX08JfwMJg34s4JJ+Vfwv6Rl3lc1zfl9JUnFxvMQDhlP9a8dUyvaql5zAbefjy0O31vE26CKG3lMNDp98rIpWHIxqJMCBvNwSOLajlZ1wNPuZeFPHtXrgxYGJPFjeOodBZkA8C9/1dJUc2wIC1A0p+XuPdWoeFjIOoav4J0l1dEqYcrEUYww1ZdY1bbwt8jr1brOA1LdQxQ+qDUFHjmJ6bAy5marNmMCJyeqwoT9C9sPuxsYy5MyRNhQ/GM3laj9Kv3QzShcAJ5LoBzuCGfJGe9WY4ZjZeQpvV2Qyhsfkmno89CxYxDm3ENs5EckODG8BfjxyIDsNInAuAcm33wgKJ8qJawo9ArPJHp7HHFp5tfhKokt/ZOjGgigtEF8hBjew5romw9oLS0S3GMSmP0ArXxnmWBaFltwo4Wy+K6RFOdvCvrFiDruRrpF80Tvxt9gXoxGJ9lu2hDIn4oZYYdw/1zDlUr6riP1GwhDScE9SpV4Qx820QjBTiNmmd5olQ4qsO5JJH8YnidshtWOdSqXzez381U9XsfcDSJOFd/jx253pnvp838fK39xIcdOBkilFN0TQgfDDm4y682qi14mtLiAmorAwxYRDBRhNztNYktWcV/eTjJVXu82mvWBvSnAqxpfwRMObYQzadMBWAnMzvKDzCfx2Ro4Ck0HwkHJFvnYmTvL+6dehxG3Q6KVV5yagvSmP5UqANBmLmWiOJII1TGwT4f/AYaA3tdE/V5CeSgc7y0Jz4BFfF8q5pTL1KXDvJBjl0J+ApaWTHBQeCJeWV5CRpeMeyGzeqfkZKrmTqb++9Itva8XyJ5YEJ1IgjJ4HJ37okbf8QQbDeypzTw+X+t/pnS/Q28A1StM8JCr5YofOjODjPnmx+U/XeUcBZfjP6vFyo0WQbFOLrgvFOoyDcpPA4ydIkwQxQ1NToXIf1Rhw1mUKnrxsJh8wXdxgSUhb9IG8qzQBGG2NPY7vT2L66/vYKPTcFUrVg0Feppgr0dBcf0YDgkm9AUVinVnG/Yg1ntkmjaAggUEnCUootwzLX0piQatYYtl+F1az815EoH3P9bzzVOCjfYEdqecl1LknDrIh4TBC5twhLnIn1aK5WIftDff7CYFeBrv6A/petbSF+95qnyRASLjRRUdUhBuR69k10T0kENI9tTrX1ji0oZ/ZSK2KXhAzYQY9goBBYOOXb8ntSihO74GE4Bsqnqt0bveTljkButYg49Y6sxxiLMUggy3/feUoEaM4c1DhUndYqsg1Ayk0MX8qxmhWVtLQQeCLiwgCu4kcrPj0Gai7wGyb/p6Zwv7w322WZprFbZ9o/rAJXXzsdpqp5bfxeqmNDtY1IUMBydgXD2q8XzCoMyO1Uljf+0OdcT7VIpjTBrdcHgHpooRKpDBd3BqkKU6gWkDQ4rjSdkTrR6g08aTZOr9ps1ouDBjUKeYGW/6TnwohzUad78x64S6vBuoJ4OTR/65c57S1XHwk37tAA0FmTrviFxkzT2qsnpR8DNe8jDyi7idKmyfVvAoVw61DFEvXfxl3IuQwOeA+kEuU2wvCbr/5a4otM/DM2tFnS14lgvR1NxnppOv3B2pDX11PsX6YN6qPDzMfR1UMkq46sVJteMMpagU9j08or2FFSH7dEG371gC21jdr6RnKINV1QuvzEySkbZTU7zeMPZov/+w4weBXyh7S4/UT7L0/Rg5vEuLvk8SRsThltf2N4YjW0vRuzPU/nnbHMQkcfXs68s9MVDQ7Xi5YhU73jTA0xH/kOmaIEfDtJ1QzHXRxwZiVfwwda/1ZI/bRc6mhpceppF8VKzFEEdVs0IsIZjPBJ6YVks7oYpeitDiku7qYE9mAlSreDv+6y3iUPcweN0Q3h9DPU0XelMkxA18cgrTiR7rys2VPZKWskmR1C03m7grMZCbET76e8mCtWJnE2V7nYEJxd9cwCFKHE6eXh/QdIPcq6srrAuDp8eXqUvsFYHOCBa2ncueFilSa+Scq2patQE2sF29HcWHPX0Rl9ITJfAFJq3YMc/lxjEu+k7oudhRtSz/6q6BC/+41uwH2CYdLuU3eUvGHzqVw0c1Zxccf2/iBd1H/OaZ8/Pdk97oIaqBldFc1Wf6/rSqUrYeoL1WYm6cWFs8P1+kLLELmUugukUVd31zRYprZD/GuVczqSYSexH8bioUGbR2nG3KZZiMRMpE6PXTAkd/u1z60Jhn8Cm3YwXEhc9fDVhiLZNsHycvJ0n39jetWmYrJ+Pl7Ll63odfUttwZe+jwZdyxzQa2Rh8WDC0N0wpnF+IiTVaqfWIZ7jprhmzSRCXDbOPWOCvEAc+KC76uUbRFRGSmRhEip2yrx1YwCokd7nKN/7UDDJMk36cvmEATA8QnbwozXW1dd4oXXZnVOEKoNgaM2hokJ4/F4YcNNTWwRMOzR9g+rr/kgs4IkgJJiLNEK7Ulr8WRFA9U7OK9KwOBZsTbqul8Ri/FEmldHMXWRX+0qunfM8KHx5k8O0MxIB3Nccy+ss9po+p3luejxfq+H2tFu8gLUD8mk78M2NcH92EOS1tI5v0eGDiTNTwx0lRj95W6a0wxDcH+a6zOc3301GWERdJKRGOVGXqpCjiebhIBZpA9HgsbWiBb64iB3Hkf4pFQcbIZt0iIJkObUz+BK9rTujKc3nKXPxADt58OaqBPyM18wa3CrlJOvlEQB388pHVdgpIH9LWNuPlmBoZBkToMzadWDuqKcumm+sJdr5SZ9rtQVJRxBjcHU8kQKTWFoNniHPVTHCevxQ1grB2sIbqc/XZ+Uexi+d9p+F8Y+ki0fyG8CfZKfsWFZ6+mO0sCqLZ+FdEBhGcHCr11V+dSvY/8MLxS93tiV7lKW0BtDgTGikMdbBYHliOd6IOB/14+4OVwu7C6Vb8ZG9gzOYHqwhGoDC707M+Uesrq4JbPeZJYMub0KPxSJs6An3Zl6x7T7r39PQmd5lgamurqtGFt7Wa7QIErs8DUARgELQeILpRKvn57W+sq7DeVc4+6GVh/rU1mYf5xVO+/PAx2uB6lJtC8ofl7sA3HdJhtIHf5+nr+3DtYHHvG7rX1h7bfCK9togPOE5+0LsaiUBqV/OGQOYePGJRVLlk5xTqFgxCPiAaRTS2DVUn5KkgwgYOYEL3I387s87cidZ4TgEVdXq0G9qYXUh7xZ0HeoEM3+H0e95q+PZ6NicHuncu7DZG8AENDR1a5OwgdSv8ELky5Z8qruV1L8jrC0C6KjDmLnpEtXHzbSR+1RmO7/OebSjw4lNsQgH7xzixOeze9Ocq1p15lZdvYNHd6QE8kQh6hqd9vLC+UbecViflDYEJ9WBNrZwfOD9PTwgkh5JlDKA8bQDAEDRFu3FkMBvIL8wRBCQMKO0w1nLgtknYSl5DLdMumvPIxQ0EBrb9tBlbQA/c7VzH2lwtmxdyDipYENDrM2DgBgNZ4M60qs1vlrDYPDq/ukbZbLvX63BoMQvTGKDN5BuUcbD0KyL40bBX9dgs0jD3JYcofGE2yMY1KPI1Bd6x4f53Q+XL+dJYbiDc1GKsP6h+S5BuGojqobEjsWRqT9Y2j97ymwGAfECE0hQvzY1Dzo1yM1TrpS9HUw+OXqFUi9Nd9qsgRgGiSZPkPYb1fnL/aGZpNxLFNXIGS8s9tag3mr9toe26gTgguhmlhAAvp37bbPED4J1MYUjvpBTYU05raEZ7FJLcTdI2sGECTOfsxFLB5pwWg0z0yCmpRNh/6HILoENhBK2aYGrBZtpcgDcQM4pxPxpmPu5VD9fqDchKZ+E3x6bzamSI4iPbVC7vgm8P8Ul3K0wYIsXjqXkEARlVW4j1uXcVONt7QzT8C5o/SEIQMU24dDUgfCnxgmj6C43vIwDyX7DH1cVSrWAqhalwu1uCMK6DpQMnZ9wa9x72ZRb0TXaWjg+o8am8Nn/9xikE9iudXo2ESNJ2XZYWBfB7vc842zzMtv82aaRmgEJfPTYY3Npw3SadGZDt2JkodO9W+DZtLqcgrrKanyu+pMBxUciaiZRuwZo1367/D5TDGPkZ5/4h2Y0sFpzSPwXClm9R6EizaCIT9WGf2/aSPSMSMUXjAvIEvPJZL3pwq3pHFqv2w7dHGKk+34ymsP7b5mMUaq6XCCHEZ/a9JH2+mCFcauIuaQoWiA9LockOPrE9pAyIRw8Mr4ac5XkfBzcpX1Cge3Gh1K5qftTE38yL+xkvbJGavpDtpLMo6O3LcJAdVsZVVMdJvy0mXkPbK7gsZqCDt/aAIEW86U3BzhmRj193/jxHvS1aUkeApEF/MP9jhG2ST3Kp0xfh8pp0k9IfcoEyrvQ6KgOBNk9EtLYVm5gD2BHF94AoRscSiTlUUTwCwxUqC6Bsp4DcMzW+porB9wxTcA668hxsWfUi3z8EzJnSZbE7glqpxqOLMr2n7xKrbdLdL+nA6+lQpuVqAz52PkaSCA5Kr2c1zr+prTbhIlKEJOsIHYKVc8PTDP12pupWH5tNmBXm/RVeb7UsmdZ4A1pUbkAFbx4NXnM9Jin3ee2o9Vx1YEkwCdLIzwnBWw6BypFpgwN5M2Tx/P9h0GTRhlUOHwsVoDJwHzRREqktktMEvIiFczxGSaHsd6s4HwKSLV/XXtgNPG+0iFf7YmMx6kiwgcvxoWkmMRp0tLuj0T5VIvWTTncS+l4IINYD5LZvfs+B+jUQTkR+LRg5+fVenJHgwVEfZBVtY1ODwbs1Ox5JSth0arQ676fg/EO7cYbF+cquf/s1KiRu1FUIJ+HInL+KsbjhQ2jYsF9xDzGFoL888VdIpnfGKRLkeZSm01fK4GzdjQtGXtIrcmHZyLkbYmqYqFZyV/88ox6Q1jNrV2vVUPAgYkMlkm6RiYfvq1gzi1lEXZJkR7HojT+IvzP9wApe/gVR8WIJaL5lyr4zwGNB78dzpOpMDT1vvjv35b2oxdkY1S9iZlnB+uWYBgHYE2VUYxysObYmz8/z+VYCiAAmriYkBXoQGCLMEPWFPlLOMI/tStRYopgK2PDTar74cs79hhvmqaA4WSgfW/lPA6j29aJEEp25Etu3fbDpy6/gfPkGCKddDqy7xpA5dlLQeBkr9KxYjS6NshDzBUdc+591SQGGIamN6hwUwxjhV+b46eZGkrqacVIaU0Cp/+GdXLYwil6OwtGJXVhyBcDDm5q+zWfwdzcve/CUBGFLrLkwUFocqRSm38YhXFhoAHWOW1zjACIhfnq3gOaLQ58IEr6mLzMr4b8Ch77vM0FNRzy3yNf6yLQN7hXhsF7iswOde8P6n4t1ztJcG+F8eM4kyQVJIHRY+gAZGc8Ah+POckj7A7S9dP2X2BoZuyiCxwD25G6DKdoefkGNnL3lIUMSJnA3luyhfIGVFLLN5vZKwxE6h7XduChVwvmVs/iWwxzYFDDjMLsS1LGLPKuM2RJ1+WfL9dIuy7pdtCzkAo=
publicerad 25 februari 2026
av Elliot Klint
elliot.k@techtidningen.se

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

EU-länder godkänner försvagade hållbarhetskrav för företag

1 minut sedan
Premium
Dagens M&U

10 000 företag har vetenskapligt validerade klimatmål

1 minut sedan
Premium
Dagens M&U

Vätgassatsning kan öka vattenstress i Europa

5 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Karriär

Hållbarhetsjobb utan att gå sönder: Experternas råd för en hållbar arbetsvardag

17 februari
Premium
Krediter

Så granskar du koldioxidkrediter – innan de blir greenwashing

9 februari
Premium
Hållbarhetsarbete

Ungas engagemang möter näringslivet i nytt hållbarhetsprojekt

4 februari
Premium
EU

CBAM är här – så undviker du dyra överraskningar

3 februari
Premium
Klimat

Så kan kommunalt restmaterial gå från avfall till resurs

30 januari

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU-svepet

10 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

20 februari
Premium
EU

EU:s klimatmål för 2040 klubbat – så tycker de svenska parlamentarikerna

10 februari
Premium
Politik

Genomgång: Här är regeringens nya strategi för biologisk mångfald

10 februari
Premium
EU-svepet

9 nyheter på veckans EU-agenda

6 februari
Premium
Hållbara finanser

Minimal skillnad mellan ”gröna” och konventionella fonder

28 januari
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Dagens M&U

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Karriär

Hon ska driva elektrifiering av tunga transporter

16 februari
Premium
Karriär

Så får du nytt jobb som hållbarhetsproffs

16 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 7: Så blir 2026

2 januari