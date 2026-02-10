Internationella Handelskammaren, ICC, har lanserat ICC Ecoterms on Circular Economy, ett nytt globalt referensverk med syftet att etablera ett gemensamt språk för centrala begrepp inom cirkulär ekonomi. Ramverket innehåller 16 affärsnära och standardiserade definitioner, utformade för att minska risken för missförstånd i leverantörsled, kommersiella avtal och regelverkstolkning.
Nytt ramverk för cirkulär ekonomi – 16 begrepp att hålla koll på
Cirkulär ekonomi Internationella Handelskammaren har lanserat ett nytt globalt ramverk med gemensamma definitioner för cirkulär ekonomi. Syftet är att underlätta för företag att navigera i en snabbt växande och komplex regelmiljö.
Foto: Adobe Stock
Initiativet är särskilt relevant för svenska företag som verkar i internationella värdekedjor och står inför ökade krav på hållbarhetsrapportering, miljödokumentation och efterlevnad av EU-lagstiftning. Genom att använda gemensamma definitioner kan företag säkerställa tydligare intern och extern kommunikation, minska affärsrisker och bidra till en mer enhetlig tillämpning av cirkulära principer över bransch- och landsgränser.
