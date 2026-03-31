Guide: Så tillämpar du EU:s nya förpackningsregler

En av de mest avgörande frågorna gäller hur företag ska klassificeras i värdekedjan. Vägledningen förtydligar när ett företag ska betraktas som producent eller tillverkare, vilket i sin tur avgör vilket ansvar som följer enligt regelverket. För företag innebär det att en genomgång av roller och ansvar i leveranskedjan blir en nödvändig utgångspunkt för att säkerställa korrekt efterlevnad.

Samtidigt klargörs vad som faktiskt räknas som förpackning enligt förordningen. Det gäller särskilt produkter i gränslandet, där felaktiga bedömningar kan få konsekvenser för vilka krav som träffar verksamheten. Här pekar vägledningen på behovet av konsekventa och dokumenterade tolkningar.

Vägledningen behandlar också konkreta materiella krav. Den beskriver hur restriktioner för vissa typer av engångsförpackningar ska förstås, liksom hur begränsningen av PFAS i livsmedelsförpackningar ska tillämpas. För företag innebär det att materialinnehåll och produktdesign behöver ses över i relation till de nya kraven.

Fakta Det här är PPWR Förordningen om förpackningar och förpackningsavfall, PPWR, trädde i kraft den 11 februari 2025 och börjar tillämpas från 12 augusti 2026. Den ersätter tidigare direktiv och syftar till att harmonisera reglerna inom EU, minska miljö- och hälsopåverkan samt stärka den inre marknaden.

En annan central del är hur målen för återanvändning ska omsättas i praktiken. Vägledningen ger stöd för hur dessa mål ska tillämpas, vilket aktualiserar frågor om logistik, systemlösningar och affärsmodeller.

Vidare innehåller dokumentet förtydliganden kring utökat producentansvar, EPR, och krav på att etablera pant- och retursystem. Här ligger fokus på hur skyldigheterna ska förstås och organiseras, snarare än att introducera nya krav.

Kommissionen understryker samtidigt att vägledningen inte ändrar lagstiftningen, utan endast klargör hur befintliga regler ska tolkas. Den kompletteras av ett FAQ-dokument som kommer att uppdateras löpande i takt med att nya frågor uppstår.

Så arbetar du med vägledningen

1. Avgör om du är producent eller tillverkare

Vägledningen klargör när ett företag ska betraktas som producent respektive tillverkare. Detta är avgörande eftersom ansvaret enligt förordningen, särskilt inom producentansvar (EPR), kopplas till dessa roller.

Så gör du:

Gå igenom hela leveranskedjan och identifiera var ansvar uppstår

Säkerställ att rollerna är tydligt definierade i avtal och organisation

Utgå inte från nationell praxis – PPWR harmoniserar reglerna på EU-nivå

2. Avgör vad som räknas som förpackning

En annan central fråga som vägledningen behandlar är vilka produkter som faktiskt omfattas av definitionen “förpackning”. Detta har varit en återkommande tolkningsfråga, särskilt för gränsfall.

Så gör du:

Inventera produkter som kan ligga i gränslandet

Säkerställ intern tolkning i linje med vägledningen

Dokumentera bedömningar för att kunna visa efterlevnad

3. Anpassa dig till nya krav på engångsförpackningar

Vägledningen förtydligar restriktioner för vissa typer av engångsförpackningar.

Så gör du:

Identifiera var engångsförpackningar används i verksamheten

Utvärdera alternativ, särskilt där reglerna begränsar användningen

Säkerställ att affärsmodeller inte bygger på förbjudna lösningar

4. PFAS i livsmedelsförpackningar – så ska reglerna tillämpas

Kommissionen ger vägledning om hur PFAS-restriktionen ska tillämpas i förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel.

Så gör du:

Kartlägg materialinnehåll i befintliga förpackningar

Säkerställ att leverantörer kan verifiera innehåll

Uppdatera krav i inköp och leverantörsavtal

5. Så arbetar du med återanvändningsmål

Vägledningen beskriver hur målen för återanvändning ska tillämpas.

Så gör du:

Identifiera flöden där återanvändning är relevant

Säkerställ att system och logistik kan stödja detta

Integrera återanvändning i produkt- och affärsutveckling

6. Producentansvar och retursystem – vad krävs

Vägledningen ger stöd för hur utökat producentansvar (EPR) ska tillämpas samt krav på pant- och retursystem.

Så gör du: