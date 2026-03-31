EU-kommissionens nya vägledning till förordningen om förpackningar och förpackningsavfall, PPWR, är framtagen för att hantera de tolkningsproblem som uppstått sedan regelverket antogs den 11 februari 2025. Fokus ligger på att tydliggöra centrala begrepp, ansvarsfördelning och praktiska skyldigheter för företag.
Guide: Så tillämpar du EU:s nya förpackningsregler
EU:s nya förpackningsförordning närmar sig praktisk tillämpning. Nu publicerar kommissionen en vägledning som ska minska osäkerheten i hur reglerna ska tolkas. Här är de viktigaste klargörandena – och hur du använder dem i verksamheten.
• Så avgör du om din produkt omfattas av reglerna
• Då räknas du som som producent – och det innebär det
• Det gäller för PFAS, engångsförpackningar och återanvändning
En av de mest avgörande frågorna gäller hur företag ska klassificeras i värdekedjan. Vägledningen förtydligar när ett företag ska betraktas som producent eller tillverkare, vilket i sin tur avgör vilket ansvar som följer enligt regelverket. För företag innebär det att en genomgång av roller och ansvar i leveranskedjan blir en nödvändig utgångspunkt för att säkerställa korrekt efterlevnad.
Samtidigt klargörs vad som faktiskt räknas som förpackning enligt förordningen. Det gäller särskilt produkter i gränslandet, där felaktiga bedömningar kan få konsekvenser för vilka krav som träffar verksamheten. Här pekar vägledningen på behovet av konsekventa och dokumenterade tolkningar.
Vägledningen behandlar också konkreta materiella krav. Den beskriver hur restriktioner för vissa typer av engångsförpackningar ska förstås, liksom hur begränsningen av PFAS i livsmedelsförpackningar ska tillämpas. För företag innebär det att materialinnehåll och produktdesign behöver ses över i relation till de nya kraven.
Fakta
Det här är PPWR
Förordningen om förpackningar och förpackningsavfall, PPWR, trädde i kraft den 11 februari 2025 och börjar tillämpas från 12 augusti 2026. Den ersätter tidigare direktiv och syftar till att harmonisera reglerna inom EU, minska miljö- och hälsopåverkan samt stärka den inre marknaden.
En annan central del är hur målen för återanvändning ska omsättas i praktiken. Vägledningen ger stöd för hur dessa mål ska tillämpas, vilket aktualiserar frågor om logistik, systemlösningar och affärsmodeller.
Vidare innehåller dokumentet förtydliganden kring utökat producentansvar, EPR, och krav på att etablera pant- och retursystem. Här ligger fokus på hur skyldigheterna ska förstås och organiseras, snarare än att introducera nya krav.
Kommissionen understryker samtidigt att vägledningen inte ändrar lagstiftningen, utan endast klargör hur befintliga regler ska tolkas. Den kompletteras av ett FAQ-dokument som kommer att uppdateras löpande i takt med att nya frågor uppstår.
Så arbetar du med vägledningen
1. Avgör om du är producent eller tillverkare
Vägledningen klargör när ett företag ska betraktas som producent respektive tillverkare. Detta är avgörande eftersom ansvaret enligt förordningen, särskilt inom producentansvar (EPR), kopplas till dessa roller.
Så gör du:
- Gå igenom hela leveranskedjan och identifiera var ansvar uppstår
- Säkerställ att rollerna är tydligt definierade i avtal och organisation
- Utgå inte från nationell praxis – PPWR harmoniserar reglerna på EU-nivå
2. Avgör vad som räknas som förpackning
En annan central fråga som vägledningen behandlar är vilka produkter som faktiskt omfattas av definitionen “förpackning”. Detta har varit en återkommande tolkningsfråga, särskilt för gränsfall.
Så gör du:
- Inventera produkter som kan ligga i gränslandet
- Säkerställ intern tolkning i linje med vägledningen
- Dokumentera bedömningar för att kunna visa efterlevnad
3. Anpassa dig till nya krav på engångsförpackningar
Vägledningen förtydligar restriktioner för vissa typer av engångsförpackningar.
Så gör du:
- Identifiera var engångsförpackningar används i verksamheten
- Utvärdera alternativ, särskilt där reglerna begränsar användningen
- Säkerställ att affärsmodeller inte bygger på förbjudna lösningar
4. PFAS i livsmedelsförpackningar – så ska reglerna tillämpas
Kommissionen ger vägledning om hur PFAS-restriktionen ska tillämpas i förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel.
Så gör du:
- Kartlägg materialinnehåll i befintliga förpackningar
- Säkerställ att leverantörer kan verifiera innehåll
- Uppdatera krav i inköp och leverantörsavtal
5. Så arbetar du med återanvändningsmål
Vägledningen beskriver hur målen för återanvändning ska tillämpas.
Så gör du:
- Identifiera flöden där återanvändning är relevant
- Säkerställ att system och logistik kan stödja detta
- Integrera återanvändning i produkt- och affärsutveckling
6. Producentansvar och retursystem – vad krävs
Vägledningen ger stöd för hur utökat producentansvar (EPR) ska tillämpas samt krav på pant- och retursystem.
Så gör du:
- Säkerställ registrering i relevanta system
- Förbered rapportering enligt kommande harmoniserade format
- Bedöm om verksamheten omfattas av krav på retursystem
Vad händer nu
Kommissionen arbetar vidare med kompletterande regler, bland annat kring rapportering inom producentansvar, märkning för avfallssortering, krav på återvunnet innehåll i plastförpackningar och kriterier för återvinningsbarhet. Dessa tas fram i samarbete med medlemsstater och berörda aktörer.