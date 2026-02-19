Så jobbar Kappahl att skala upp second hand med AI

Cirkuläritet Kappahl prövar ett nytt koncept för second hand i butik, där central insamling och AI-stöd ska effektivisera flödet av begagnade plagg. Pilotprojektet ska ge svar på hur cirkulära affärsmodeller kan utvecklas i större skala.

Så jobbar Kappahl att skala upp second hand med AI
Amanda Thorén och Viktoria Arndt. Foto. press / Adobe Stock

Kappahl testar ett nytt second hand-koncept i sin butik i Nordstan i Göteborg. Pilotprojektet syftar till att undersöka hur cirkulära affärsmodeller kan skalas upp och hur återbruk kan integreras mer i den ordinarie verksamheten. Bakom satsningen finns både interna tester och ett samarbete med teknikbolaget Bencha, som utvecklar digitala verktyg för att effektivisera hanteringen av begagnade plagg.

Enligt Viktoria Arndt, affärsutvecklingschef på Kappahl, är initiativet en del av bolagets långsiktiga arbete med cirkulär omställning. Under de senaste åren har företaget stegvis testat olika upplägg, bland annat second hand för barn- och babykläder i butik.

Cirkulär ekonomi Konsumtion
publicerad 19 februari 2026
av Ellen Sundström

