Moa Engström har tillträtt som ny chef för kommunikationsavdelningen på Världsnaturfonden WWF Sverige. Hon kommer närmast från en tjänst som Head of Global Communications and Branding på Stockholm Environment Institute, SEI. Moa Engström har över femton års erfarenhet av kommunikation och varumärkesutveckling, bland annat från Astra Zeneca och Bonnier Tidskrifter. Hon är utbildad ekonom med kompletterande studier i marknadsföring.
Hon blir ny kommunikationschef på WWF
Karriär Moa Engström vill göra vetenskapliga budskap mer tillgängliga och engagerande när hon blir ny kommunikationschef på WWF Sverige.
Moa Engström. Foto: WWF
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
I sin nya roll ser Moa Engström fram emot att vidareutveckla WWFs kommunikation och göra vetenskapligt baserade budskap mer tillgängliga och engagerande. Hon betonar vikten av att WWF är en pålitlig aktör i en tid då falska nyheter sprids snabbt. Engström vill använda sin erfarenhet från SEI för att föra in vetenskaplig grund i WWFs kommunikationsstrategi.
dpTCsrYhwFntSZa0bPToujgaLwb+M9fu8GqWPC/vUvijP0CrIsAwDqeT59284xUcJ+010uLZpF+1Rsie7/vqAwH/rhpZ2q0voaEGwgftaMni+mMnHjD/1M+5V47AnJm0hdtQZx2WDjXqcOKurkcg1YgOBrVFSYupYI03KagoHh5Tgw0F7i1W0qS7zuz4q5XpkKCxgqSc7th39o61gG7HPTfnNIvSpV3/+JJ77AHfk9Z5D6Zz8q9qa4WcOLEbfh1VugTYZHiudp0Af7C18AsqKOKJu6qvz8KVKmv43qmeFRL5Oh8l4BhxG03Dix7lUd6yNkfzQYVy9YjUZQHP1CiyX7tvCDvNinxiJRb6GViDg+FkvSolxs/N90lQUdLcRWu9Om64WgMN9rCJ64lhv+Ya+2iWQXKpk++b5eJtaWoI93S3YqxyXuTXZDbYJGnWC9UbavnvPpwyu7dQeAYygXE9FqfAeRowvzQ+T/C8tlQyFscz5H9pUdD2Ad7/KpIcJ/8iP4Op+258hoLXV/BdAXwcS5hm/q1dysyZC7d7SaIq2lvRSds8erWfqdFcAN6WS4+SE5D7LlVNWJVhcRkn8S15GVwmoLpByr41Ey1TiGxxJ3MPM+YszAcRNKHZfYN6f+LBKKVA42RqEGpDSC6bcCD55FGbGXA4vftQbxR1XOZKL/g=