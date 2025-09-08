Hon blir ny kommunikationschef på WWF

Moa Engström har tillträtt som ny chef för kommunikationsavdelningen på Världsnaturfonden WWF Sverige. Hon kommer närmast från en tjänst som Head of Global Communications and Branding på Stockholm Environment Institute, SEI. Moa Engström har över femton års erfarenhet av kommunikation och varumärkesutveckling, bland annat från Astra Zeneca och Bonnier Tidskrifter. Hon är utbildad ekonom med kompletterande studier i marknadsföring.