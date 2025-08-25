Stena Fastigheter har rekryterat Staffan Fredlund som ny hållbarhetsansvarig med tillträde den 1 oktober 2025. Rekryteringen är en del av bolagets satsning på att stärka sitt långsiktiga hållbarhetsarbete. Staffan Fredlund har lång erfarenhet inom strategiskt och operativt hållbarhetsarbete, med särskild inriktning på klimat- och energifrågor, digitalisering samt utveckling av hållbara affärsprocesser.
Han blir hållbarhetsansvarig på Stena Fastigheter
Karriär Staffan Fredlund tillträder som hållbarhetsansvarig på Stena Fastigheter den 1 oktober där han ska arbeta med bolagets nettonollmål och hållbar stadsutveckling.
Staffan Fredlund. Foto: Stena Fastigheter
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Staffan Fredlund har tidigare varit miljö- och klimatchef på Wihlborgs, haft en strategisk roll på C4 Energi och varit senior projektledare på forskningsinstitutet RISE. Fredlund är även en av initiativtagarna till klimatfärdplanen LFM30 och har varit aktiv i flera hållbarhetsnätverk, däribland Nätverket för Hållbart Näringsliv.
PZ8s8aAo1P9cxjsagsbIX8rdwIbLJ32MRgLjkqA3nS6WZt23HAJH1vWeuTGH2gRTwRI50zFXkLFy8qPzqQfIDe7sLD6dzJ2AMeIX8OQFe3OcHl/QhJ3DwBqwbl21DFcJRHwztO00RY3TRcaWKl4Ea4U0/LQNqBAowSlbZ1cvrjpHBW8xM2fRUfFs1dqEng6UDrYtJgEPAyklTHBR+uAB288bPPvcLYd472IAOXaihRhyTrO9VHPOt/XpBwURR6AbZ27O4V7Syv41VAcDEkiZp7Uq7L+cqksuhmr/QFDj2gHyU758SpEpgjUQrXiHhU0YlmdQctQCZqhp8vgVV+sG0zjf1+hOqTYZJlOnPy3f7/vX26F1Ssay60qy5Ubz9WCDALerMKGx4+Pe4+ej7eRhc7f6sWw+cAaZnmBtWuWs3fHXsEeD2VqAL1YWh+RjUv9kIW+J0jaTMb1xwlxUYcdRQZz2daUmOhNTLoIQNatNFU4cNTrWCasgNxTOT9lubgEfbFJoaEO54c959ZazhSnVoKdjzv8JXAqaK4NtUM3QuV6zYIZEnBsjJNey3HkJn4gzktMiYnKmahc+BcUxx3Wp0BxlZ8+5+w1X5WbhBVPomwOKUxipuodw9IwlviuQ9YYQH1aqueH3UrwAKAHcm4PK1lQHEYS+7W4cMu/XKLtXiLHZ1AhMjXdAsAptJkPNE3mLI9lZ8OV/jzcaFYt9xc+N6wOb5A18ZRKYrA+Ylj3lr0O6vaOr/wzhy3Rr2iNejI54z0strWmqO2BO2p9D2vNX8t0PtCBApQcuBg0NSy/pIhX93crEUAD7A1I4hX4HqFk2gSRnkV0nFD4/FcRHdKuBoBf6FvGTgUNT2emrr+VHL65g9uy0I69Rdp4QYP4SW2J5e9hJ7ERkREePdypUQfcuNl8RZzyKhmV+zHvGHX+F84Fvq6c2Jcog+wkYxS02Xw01q6NGMP4NxnfmF5Uja1mzTadQ86uNzLu9lmrkbki9nkqwrZn55MZT7Wr7VChFFhk0nNR7+x/UKbwpaAGOmMeqdpoAUhiPE7GzKtEPkOgrzOpHDwtXDA25Wu0hfkwMBWYD+yAs7sNXJ3DgoHG1lTtNZR7M2RqGTo2dEKtrpZhfGkHZUzFVyRTkRmsnseAq0IugaXhCoC6BKWf8d1sP6KfxxXS2QmcqrNJPdJR9oUXGV7DJ9oWN5uyFnKvFBXEa6M0n0nfGM7RWII5fpQK3A+VERvXgzKH7b8VJE2mV2FOiVL0RD8dlq+elodvpduxUMgn8kIg7owDXgBfi6b5uLx2loYDCeON/7KzWsoRQtYCOac/t3LChs76W78xTfCIP2BIbkIZQDuF34cCI7isp0fiysuw7QWnsBmZjUNa/e12Xm3zVXhw9iYskJblwR86dkVVknjjfQYnkWjT7qtTuDEb+R73OADRaDlU3Ag6uRqOg3xqDon0PBXlGdFAmRzFba5HWT5sSpe3eqNYcIBb+Bc+L6Mgz5858v7PxkL2g6IFhtQ3L/nJpOdheHPMSepw/PCqWnh2HeFVr5LhzBuMxw23T4RkfgB+S8D6HsQvtBbVSgwJVmDRtf5OYKTZfI136DJdgkfehsBo6cMBgxvHS82Fhavszsy8INbl3KDihvNCjrycSiVdvpFN15MMCEqldCC+GElzL7eNczdY+YuLCiN2TxcvP3pETL82XkeMEMyI0BRC+BvoBVb6CAYSqURz7CoXGJKcjujU3KHFgPDnR17D2dRz/5lMlac+DNhN83X7/ZQ1YfkBLpJw9fmwlsvYWpR54