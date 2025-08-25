Han blir hållbarhetsansvarig på Stena Fastigheter

Staffan Fredlund har tidigare varit miljö- och klimatchef på Wihlborgs, haft en strategisk roll på C4 Energi och varit senior projektledare på forskningsinstitutet RISE. Fredlund är även en av initiativtagarna till klimatfärdplanen LFM30 och har varit aktiv i flera hållbarhetsnätverk, däribland Nätverket för Hållbart Näringsliv.

