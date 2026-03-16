H&M och EY uppmanar finanschefer att finansiera modebranschens klimatomställning

H&M Group och EY uppmanar finanschefer inom modeindustrin att ta en mer aktiv roll i finansieringen av leverantörskedjornas klimatomställning.

H&M och EY uppmanar finanschefer att finansiera modebranschens klimatomställning
Foto: Adobe Stock

I en ny vitbok varnar företagen för att bristande investeringar i utsläppsminskningar kan hota både långsiktig lönsamhet och operativ motståndskraft i branschen.

Rapporten, ”Accelerating Fashion Decarbonisation – An Efficient Approach to Unlocking Corporate Value and Financing the Supply Chain Transition”, bygger på analyser och bidrag från organisationer och finansinstitut som HSBC och Apparel Impact Institute. Den presenterar olika finansieringsmodeller, styrningsverktyg och samarbeten som kan bidra till att minska utsläppen i modeindustrins globala leverantörsnätverk.

Enligt rapporten är det särskilt leverantörsledet som står för den största delen av branschens klimatpåverkan. De så kallade scope 3-utsläppen – som uppstår i exempelvis materialproduktion, tillverkning och transporter – utgör majoriteten av modeföretagens totala utsläpp. För att minska dessa krävs omfattande investeringar i bland annat förnybar energi, energieffektivisering och mer klimatvänliga material.

Adam Karlsson, finanschef på H&M Group, säger i en kommentar att finanschefer har ett ansvar att integrera klimatrisker i företagens finansiella beslut och kapitalallokering. Enligt honom handlar frågan inte längre om huruvida klimatmålen ska uppnås, utan om hur företagen ska finansiera och genomföra omställningen samtidigt som de stärker sin långsiktiga affärsresiliens.

Samtidigt lyfter rapporten fram att många leverantörer, särskilt i tillväxtekonomier där stora delar av produktionen sker, har begränsad tillgång till kapital för att genomföra nödvändiga investeringar. Modeföretag kan därför spela en viktig roll genom att bidra till finansieringslösningar som gör det möjligt för leverantörer att investera i utsläppsminskande teknik.

Vitboken föreslår olika strukturer för hållbar finansiering där risker och avkastning kan delas mellan varumärken, leverantörer och finansinstitut. Genom sådana modeller kan investeringar i leverantörskedjan både bidra till minskade klimatutsläpp och skapa långsiktigt ekonomiskt värde.

Anna Ryott, Nordic Chief Impact Officer och partner på Ernst & Young AB, framhåller också i ett uttalande att betydelsen av ökat samarbete i branschen. Hon menar att modeföretag, leverantörer, banker, organisationer och regeringar behöver arbeta tillsammans för att skapa finansieringslösningar och standarder som kan påskynda omställningen.

Enligt rapporten kan samordnade investeringar i leverantörsnätverk bidra till ökad användning av förnybar energi och mer klimatvänlig produktion. Samtidigt kan det minska risken för störningar i leveranskedjorna och stärka företagens konkurrenskraft i en ekonomi där klimatfrågan får allt större betydelse.

publicerad 16 mars 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

Det senaste

Premium
Dagens M&U

Bekämpningsmedel hittades i majoriteten av konventionella livsmedel

4 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Skärpt regelverk mot invasiva främmande arter föreslås

4 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

H&M och EY uppmanar finanschefer att finansiera modebranschens klimatomställning

4 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Två möjliga platser för koldioxidlagring pekas ut i Östersjön

5 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Big Tech köper kraftigt fler koldioxidkrediter i takt med AI-boomen

5 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

FN: Iran-kriget visar riskerna med fossilberoende

5 timmar sedan
Premium
Föroreningar

Nytt projekt ska kartlägga dolda utsläpp från vägtrafiken

8 timmar sedan
Premium
Klimat

Höga klimatlöften säger lite om verklig omställning

9 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Bekämpningsmedel hittades i majoriteten av konventionella livsmedel

4 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Skärpt regelverk mot invasiva främmande arter föreslås

4 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

H&M och EY uppmanar finanschefer att finansiera modebranschens klimatomställning

4 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Två möjliga platser för koldioxidlagring pekas ut i Östersjön

5 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Big Tech köper kraftigt fler koldioxidkrediter i takt med AI-boomen

5 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

FN: Iran-kriget visar riskerna med fossilberoende

5 timmar sedan
Premium
Föroreningar

Nytt projekt ska kartlägga dolda utsläpp från vägtrafiken

8 timmar sedan
Premium
Klimat

Höga klimatlöften säger lite om verklig omställning

9 timmar sedan