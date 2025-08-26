Köpenhamn lanserade Copenpay sommaren 2024 med ett enkelt men kraftfullt syfte: att påverka resenärers beteenden i en mer hållbar riktning. Turister som plockar skräp, cyklar eller väljer kollektivtrafik får gratis upplevelser som belöning.
Hållbar turism i praktiken – lärdomar från Köpenhamn
OFFENTLIG SEKTOR Köpenhamn belönar hållbara turister med gratis båtturer, cyklar och luncher. Nu tar Berlin, Bremen och Helsingfors efter – och intresset växer globalt.
Ta tåget och få en gratis hyrcykel var en del av Copenpay 2025. Foto: Copenhagen Media Center.
– Vårt mål är att inspirera resenärer och uppmuntra dem att tänka på hur deras val påverkar destinationen. Copenpay är ett positivt sätt att förändra beteenden, säger Søren Tegen Petersen, vd för Wonderful Copenhagen, i en kommentar.
