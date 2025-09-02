Modejätte tar sikte på Scope 3 – köper kolkrediter för flygfrakter

KLIMAT Shein har fått hård kritik för sina snabbt växande utsläpp. Nu vill bolaget visa handlingskraft i arbetet med scope 3 genom investeringar i hållbart flygbränsle – men trovärdigheten är långt ifrån självklar.

Bild: Lufthansa Cargo.

Modejätten Shein har tecknat ett avtal med Lufthansa Cargo om att börja använda certifikat kopplade till hållbart flygbränsle, även kallat sustainable aviation fuel, eller SAF. Målet är att minska klimatavtrycket från bolagets omfattande flygtransporter.

Avtalet innebär att Lufthansa ökar sin användning av SAF och utfärdar verifierade certifikat som Shein kan räkna in i sin klimatredovisning. Bränslet används inte nödvändigtvis på de plan som fraktar Sheins varor, men ska enligt bolaget ge ”reella utsläppsminskningar”.

Shein har kritiserats för sina snabbt växande utsläpp. Mellan 2021 och 2023 ökade koncernens totala koldioxidutsläpp med 175 procent. Trots det fick moderbolaget nyligen sitt nettonollmål till 2050 godkänt av Science Based Targets initiative, vilket väckt frågor om trovärdigheten.

SAF lyfts ofta fram som en nyckel för flygets omställning, men bränslet är dyrt och tillgången begränsad. Kritiker pekar också på osäkerheter kring hela livscykeln – exempelvis klimatpåverkan från råvaruproduktion. I dag används SAF vanligtvis i små inblandningar, långt från de 50 procent som är tekniskt möjligt.

För Shein är partnerskapet ett steg i en större färdplan där företaget också lovar effektivare rutter, mer sjötransport och stöd till åkerier för att byta till bränslesnåla lastbilar. Men ännu saknas konkreta siffror på utsläppsminskningar.

Fakta

Vad är SAF?

  • Drop-in-bränsle: Kan blandas med fossilt jetbränsle utan tekniska ändringar.
  • Kostnad: Upp till sju gånger dyrare än konventionellt flygbränsle.
  • Tillgång: Begränsad produktion, idag ofta bara några få procent i flygbränslemixen.
  • Kontrovers: Kritiseras för höga kostnader, bristande tillgång och osäker klimatnytta över hela livscykeln.
publicerad 2 september 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

KARRIÄR

Ledarskiften på SEI – Åsa Persson går till KTH

2 timmar sedan
KLIMAT

2 timmar sedan
Hållbarhetsredovisning

200 CSRD-rapporter analyserade – här är lärdomarna

11 minuter sedan
Hållbarhetsredovisning

200 CSRD-rapporter analyserade – här är lärdomarna

11 minuter sedan
Trenden

Trenden: Inköpschefer tar över klimatansvaret i företagen

17 timmar sedan
Upphandling

Verktyg: 6 tips för hållbar upphandling av städtjänster

28 augusti
OFFENTLIG SEKTOR

Hållbar turism i praktiken – lärdomar från Köpenhamn

26 augusti
Avfall

Turismskräp växande problem för kommunerna – här är expertens bästa strategier

19 augusti

EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

29 augusti
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti
EU-svepet

6 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

22 augusti
Juridik

Remissgenomgång: Stort stöd för skärpt miljöstraffrätt – men olika syn på sanktionsnivåer

19 augusti
KOMMUNIKATION

Tre annonser fälls – ”hållbar”, ”fossilfri” och ”grönast” vilseledde konsumenter

14 augusti
KARRIÄR

Ledarskiften på SEI – Åsa Persson går till KTH

2 timmar sedan
KARRIÄR

Trend: Inköpschefen tar över hållbarhetsmakten

20 timmar sedan
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti
Karriär

Han blir hållbarhetsansvarig på Stena Fastigheter

25 augusti
SOMMARTANKAR

Karl-Johan Wall: ”Mer fokus, mindre byråkrati”

14 augusti

