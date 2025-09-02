Modejätte tar sikte på Scope 3 – köper kolkrediter för flygfrakter

Modejätten Shein har tecknat ett avtal med Lufthansa Cargo om att börja använda certifikat kopplade till hållbart flygbränsle, även kallat sustainable aviation fuel, eller SAF. Målet är att minska klimatavtrycket från bolagets omfattande flygtransporter.

Avtalet innebär att Lufthansa ökar sin användning av SAF och utfärdar verifierade certifikat som Shein kan räkna in i sin klimatredovisning. Bränslet används inte nödvändigtvis på de plan som fraktar Sheins varor, men ska enligt bolaget ge ”reella utsläppsminskningar”.

Shein har kritiserats för sina snabbt växande utsläpp. Mellan 2021 och 2023 ökade koncernens totala koldioxidutsläpp med 175 procent. Trots det fick moderbolaget nyligen sitt nettonollmål till 2050 godkänt av Science Based Targets initiative, vilket väckt frågor om trovärdigheten.

SAF lyfts ofta fram som en nyckel för flygets omställning, men bränslet är dyrt och tillgången begränsad. Kritiker pekar också på osäkerheter kring hela livscykeln – exempelvis klimatpåverkan från råvaruproduktion. I dag används SAF vanligtvis i små inblandningar, långt från de 50 procent som är tekniskt möjligt.

För Shein är partnerskapet ett steg i en större färdplan där företaget också lovar effektivare rutter, mer sjötransport och stöd till åkerier för att byta till bränslesnåla lastbilar. Men ännu saknas konkreta siffror på utsläppsminskningar.