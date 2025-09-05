Genomgång: Mer återbruk och enklare regler – här är förslagen till EU:s nya cirkulära plan

I skrivande stund har totalt 60 svar lämnats in till EU-kommissionens öppna konsultation kring det kommande lagpaketet Circular Economy Act. Bilden av vad aktörerna vill är tydlig: mer fokus på återbruk och lång livslängd, mindre byråkrati, starkare ekonomiska incitament och en större roll för offentlig upphandling. Många inspel betonar att återvinning hamnat i centrum på bekostnad av åtgärder högre upp i avfallshierarkin. Medborgare, företag och organisationer vill se krav på reparerbarhet, modulär design och standarder för demontering. Svenska Dustin Group föreslår lägre moms på begagnade och renoverade varor och stöd till reparationsinfrastruktur. Club of Rome vill gå längre och införa bindande mål för materialfotavtryck redan 2028.
Regler som håller ihop
Flera aktörer upplever att EU:s regelverk är splittrat och svårt att tillämpa. Definitioner av avfall och biprodukter varierar mellan länder, och processen för ”end-of-waste” beskrivs som trög. Förslag finns om gemensamma EU-kriterier, ömsesidigt erkännande och snabbspår. Digitala produktpass lyfts som verktyg för spårbarhet och för att underlätta för återvinnare.
i+8VXcVvG3oIF7jjkXtZqEY7v2vtU/g9gLz5hXnxD9PhjVozgl5vtbwWUTWVIar727VDaCFQWaOJVOTsDIK0964Z5Nnmmen5A3WlwSj+sDX/R2HpwG+5KlCTT7UW35653qMu7bvT9PoIPMB5p7Uk+LtCVgDlGJ+XUVbt/Hof+vYV3LJWh0WZ//RoRde53AVXqbj/mwMOi1A6H8B4RSFsNGJBJTKZZvb+/YDovXWuW3l+/2/LWjnARUG3I7lKiIt/HRJM1x3apBKkMxDXt8UlsIRUT74cz3X+hDYXjobvj6MZ57TS+czGBaYTFPuScpeoirF8DOJq9lfcairK7gGTUdEDLBcX/BLUHWSdka23zlTU8j7axMfHZNqfoYVQVdQFGcdroUFhkSvS4DxWqNV2FXPsCmUvD3dunDM8EfsmaXa8dfyex8Y0X9F7nBd3GTdG5fudooxQsoFLLGAy3Lct2Sjd34318VER/D4kp7ax/0AcUQgH/3ACf3uC5U8zagJLp3EsBSDxwUNspavoH8zyPJr7ipqrAGX/wGBHvaJklmBWSndBMplB/mEifJATjUnORLmJMc0USDlOwj5CtoLIe5G7IPcq0nTYYoB6Dwal38qJ9UmEcY70Sk8xPXm5AyaKeotkHlTz5X7jVAWuWMhJ2Ukp2/zorZHCZcKQnlv+zedT03I/PREPMXW3bc/FsO723qVOZWak+jFQkBo5Tk0URdYB4EwHCPz4IGglCGXb8dOCJBPLlX4Ekfvo5TfymkZMyjshnEKEVJWmvtgNIx5imuRBVKcmJ+6dl2TnDaXySW4bumLrDTfgwhYnlfjx65Qgr3m/sivkou8JV0dA3E9EoMTo4Lbj+jav7LnkctUgy4pPkLkMMlg0OCtnUuPO1Q0n1QiCf0poh+jd+IPn9zs1gW7tzTZIJCBZM0nHb/j4eOR3O1nyq5I7GJ+0Bw7ZVnDEA1VohPaZQJwYAi3cxKDTyVWGrt+MYkTBav262viOn5zk41od12h8rHcvrGyZv0zB69Fsi8LEfT39cKGv9CHfKODsSPD6e9L/mIBI3WsDmBQGlwwMvpb94V31LGUY/WDBMdqWt1NoPyq153vWBgEs5dPXl4qReRxxgtbsE4M0LlTNXHfq8t/18B4HpybjPB1W54jYZ4AgUY5knCHP55MgVweFnhoUzPumbxNTcPWSFO5bHHr0p4DVm/Yi/ZCQe5xWaIHbmuDgssnNt3Bi9eXJGixJLdPkKoNnl1X3eWAinhb4GqkswRP1YOahDASZR/m00Wf7Q++ORDtcaEqHstYoQCxbWYMBjDpJcWMW6s8jfnhSo0WjD4QAXwEuaqw4UTyfH7iHGdCSXoZc6HCXOyTvtL3jr+YUSB4U6ICJMO9Q1nyrJXUmB7vS2OeG/IIf93f91NsOE1r5K1KGi/GBuzjUgrAbQUQXhltc923ZI24iAjMIH49WbOpa1V4ecDc1uTCcnmbAGMQKRrc6EvzIEZbeQyO2ca1nt7wDcbuArxwfW8BQnPU4L5kyddjps74erSvfnW2Ithnq3BUL86ryrDmJ097xYfvN35kvTw4UCe4BhyqE9gANIj9uRArvNP6KManmczZ2TVtRf2KXO7A/wDA3Lq8byyAqcAOIA3Wd7WNDR4NeiqFzBK7jFffPdssOTLxMWcTF433kfG2yK/ndYtoPGRNdukVOdleKt91oRQeORIsF/CoaTxXfE8cXSZLX8PfqkNfiSHo+xnn1WWINPzVlf4VmCbreaZPEmyl+nj5LOIzRm9MeqpMDLqMXUTCswZcSodqncpZHJgMe5NMbdZYIqUUeW9pKiifYdvVfSjBLpoE2i157tu2kmqJ+w+p8DBVZLW7+21GuQm10qZN2n/37wEIa+r+6v8klTTFsIlZjY/tM8lG6rPewDKW4A8VUBdpGjOgWd1hIEJ5uFzSlNSDueFfk7T8Iy4lSgLYM3jfXrzez8x79yS/pFkxxZGifi8ilXVCgH+PzkGSv5Oxg/94MIPl8HkPZawAl6uAjXpo+z/XicmlNyLtqzA2xT7dvqebRi+41TYfoUibLOZFixzBnWjJCLWluJ/hKgETohhtVd9Ci5VW70qQGOcKgsRsM2utxPQXv0UeQhEfpFVKuo3mmOs8AMaU9JGON/mwy0OCCm6pOyIqRv+5URSQB5RYbtNIWPMW49qypTSIQqCeoBeHogkZB9w3NKnkNkV7znqH8SrfngIvQKt9QJzVnT+N38r0aeZa5Mo+BEf9u+MVDIIf/Rbk5zVj9n5H/+Uq8tErYomAYwtA5HuXt4ia2GLM0JraZXBXi7ADtES+9TFrt+pV3fjP3w20K8Zf6AGINgb1LQI2cR8ycwvKJi0Rn7NAEX/FUgj4GmU2EBV8WN/TAIpUXnXBxfimbOiIMuZuZ7tbXhxnGUOm0UXx8bQ0WaGS8W6D50yT4+GYCD39BZZVjZW5ItTLe8Kqn9vlxA7T6PcTFgtaKV8YmpzXXA32yZ6oXEd/6H+qFBcBQxGp2CZj6/MSjpVpApkAtPv4rw8rbT/6BVmgW1qYBUKzlGM9beyQZTxUp6kFl1CKnu49LPJvJYBEA/rJc4psEfKsOav8kR6eTRzlVcpwm7K7SX8Eyh/qkp5Gl+yDaaNr+BEWCfCeOlDfvo85XYFrRI6DZBIAi6g/m5nwHz8VvfN0utD4mWbnoy3zlyP07oBROuUDJKKHllKC7M42ebo0kSWltwPkKk50vbSYaJQBcA1EXxjn74/BB0W1yeH8R/kmRUz2/Tj6Ypnk99NLRgobWEGQsnYQ9d9Dc7RJv2HnNWAX3A5/ijqUOskAJBpXAkLKTRDZ1e/ZsWBvA4mAK4m29IxyRAkHxfGe7o+sgHntDVqG6ecZQCpaOd7nMWkOVY3lmHzrcosD5A5dpJubd+j58inG4WPT/xDJJSJGQNCb+XAwclPKBbxgmGo2W39EzTeZ9oyXHXcKtLc6XfDV102/UjT2EefK91EomrsEGXAetjRPrGqEP7a4KCsUViUiWvdES6/8rlWe6ta6PZMrhRGZJ5Azy9C2648gzOyjs7MgbSmE0n+Yixh53MH3j6upnhUPreAo2lx9jnxq6Ek6NiiAAPNxlwtxGF3KIMztlGLgSaD3rzWptCGHc20InKPc5zD+4IYFVzDx19dy8RUjoziFf7LGVsULLhpbG+WQcbHDBktF5pJhD7zvKN/OP0BZPcsdB94SVOEW/qXupciye3NoVxhU7AJ4FMJefC5v7s5yBW9hbb2t94FtL+6lCY28ItXvw7NTOuLE2TcRTc96/3ctEPPrENmzJ+u7W7ZEOvLBNFed98grgmONfLpuMgl1NnoLBsbixJhWKltlxKCcmeGtYURxBTp9nIsXmdcFjoxQeYxOwvSrMq7xgnU0pYw6z28dtYVFx36cUn3OPEPRuUv4RwQ5nou8XpLjM6iBh7H/xNWkmxwJVopvYjY/FO0o4un3rziBgIeIr4LlrcqZyAhhaV5ByykOH9uQLALPFOEaeYhfb6iFw0Vnm5f/i3UjpGLxJgGVMW0Uq7f20LEZ9cCFiPIrklylXtZBPWivtWt2sU5eccF0NnurQMdO1bwpYKzN1M7qVoA9dPwQrtH728MtKBZeQIKKhhq2B1qB3FIazSY/bmsvApIC81vtdoxOWAvpNUuHcKDohGlrnB+4SmHYDRgQWB+9KYnmnaZz0Dt0lHR1BUehS1rmjwpT6blaY2s/YFU+E41wxBpEwTKyvmYK/OR2bLk9mK0OqtwjM8eESujjpfTd64MjtD/rqUb6y5Yc0WaCggbuvjw+BmREwnpM9Zp/PNE0Ot0jHj/KW5E6jv6zEP7aYstcueKD6BIXBPIuWNgLQDMIOPZkmWw+fZJCZDTM0E2yDwGFX/5sPc4U36tykMENbCLp/jiOUtUHpYDRHoxrbIyGJLh3m5YNxottHYYl0CRzuYbOMKheOmlAnOPKQPd607kay5Wub2M3iyiK6HChoDjDOxgPK/Q5pzakeYsQOQv20PcUS3aIrGSGjivJzCrIyZQoHeIWvqkVsc/njFNCGodN/Iig9aiXr7iZQRyIlY6OMxkfFaZwFWPURwE4F+ghzK8Ynqz+HxXVPK3WjXWl+gxHIW0Hrb3vwM4mFsFI87bmfGpU4dfHJ3vAh43dDbLhx75xZA8kJcx3Xq+iG/5CTzLzd4S835lHXf++tmR4rSV5O4PSce2wH1E0uA655s2ByBxkIxU3Q839SwpwxVXZB7IxFeR/IY/6ppZYCsXwWYKWabr1BpgQfIgHDWN0W188w9BPcmo239xaGatB2aBy2tsnefryOChllFUOlXVtZqmmD8rW0b+DCGClXcMKnlK0pOiPXc3fuzerJgxd1TZdE8MRZTG8Hrxpo9RWZuN+zR74tuK3OMQA9DB4MlJnIpCnGCwAW5/haIkx9bVoKk69ruonySJGN49VxlP7wJmruZZ57m96A9BWw6efAweoOP1p4pr4cOjguhEFOQZk0D76e5RvEbch81a3kRh+RD5Z6i2FeYMuBSmZnTViXVheJQ1jTpOJ9B9Voa0ZKk97jAdPVJ3b9Ng2dAnr2hBIZhke3mpyT4wxRCHKFF+OxYWH0RVfhVp5vr10Qs4afDlWWc6mZ4uOEv0auzyrlS64+9VGA/B9GlObFpfPebRMg6q+A0IU98fHjqxSMG86b1Pk60bajqTd7KJMVXsjuu7AqYxcb3p8r70s2/A3pZznihYeOK+OHimOLOSNDWRby8MgMYwnoqwx0cnxwCk9XJToo4Evljx2vEDHvZmmKdgsqUSOCgIPwF38qE/HfKKb4EErEojO0Ds5DoR2/G/e6QjCyePYUzMQDGnzimYSzzevQrwQ1I0vUb+Dl5dCzvxnadorSxRLvH8xVMVZ0SclctFpQLkMIQ2QHoSXtgMTJBiJN2+l3l9gAZ7xNzNt1wm+Kb2LMAITOdpOdaXh/RQ==
publicerad 5 september 2025