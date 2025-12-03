Genomgång: Fyra tunga regeländringar att hålla koll på 2026

Certifiering Hållbarhetsarbetet går nu in i sin mest intensiva uppdateringsperiod på flera år. Fyra globala standardiseringsorgan – SBTi, GHG Protocol, ISO och B Lab Global – lanserar eller skärper sina ramverk under 2026. Här är de viktigaste ändringarna och datumen du måste ha koll på.

Genomgång: Fyra tunga regeländringar att hålla koll på 2026
Foto: Adobe Stock

Efter år av utkast och konsultationer går nu ramverken från Science Based Targets initiative (SBTi), B Lab Global, ISO och Greenhouse Gas Protocol in i skarpt läge. Omfattningen av regeländringarna visar tydligt att många organisationer måste se över sina interna rutiner och mål. Här kommer en sammanfattning av uppdateringarna med de viktigaste tekniska justeringarna och skärpta krav på mätning, verifiering och regelefterlevnad.

SBTI: Corporate Net-Zero Standard V2

SBTI uppdaterar nu Corporate Net-Zero Standard till version 2.0. Syftet är att göra kraven tydligare, mer praktiskt användbara och bättre anpassade till olika sektorer och geografier.

Certifiering Hållbarhetsredovisning Internationellt
publicerad 3 december 2025
av Jon Röhne

