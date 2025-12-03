Efter år av utkast och konsultationer går nu ramverken från Science Based Targets initiative (SBTi), B Lab Global, ISO och Greenhouse Gas Protocol in i skarpt läge. Omfattningen av regeländringarna visar tydligt att många organisationer måste se över sina interna rutiner och mål. Här kommer en sammanfattning av uppdateringarna med de viktigaste tekniska justeringarna och skärpta krav på mätning, verifiering och regelefterlevnad.
Genomgång: Fyra tunga regeländringar att hålla koll på 2026
Certifiering Hållbarhetsarbetet går nu in i sin mest intensiva uppdateringsperiod på flera år. Fyra globala standardiseringsorgan – SBTi, GHG Protocol, ISO och B Lab Global – lanserar eller skärper sina ramverk under 2026. Här är de viktigaste ändringarna och datumen du måste ha koll på.
Foto: Adobe Stock
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
SBTI: Corporate Net-Zero Standard V2
SBTI uppdaterar nu Corporate Net-Zero Standard till version 2.0. Syftet är att göra kraven tydligare, mer praktiskt användbara och bättre anpassade till olika sektorer och geografier.
/7lsKdec+v6tCDu2ERop/W7HTrBCylRcPgp9frcoF8VhlWl3oyDii8N11Hx0TuuMCwoqCLEZG3l3C0nGJuN7U+gIZhF8JhGzu6LiZTf1gSY9XKhLTDqTDWvHBPrsDbqfn92dvtWlvZq8G3tWcTQ21SHiOW6yzLLUx+jI4hZMw2JA2dQSs68hJ5yZnBoRQCbTzN5+eGiEKdfJPKcFFjpmOFWr3ipsyUN7S+Bb5v0xzrHHBp1tCHWoXVc4VwAHWNW1bTUvzpENPJydM+hcW2lZgUs2Yp0JLV33Vk70n3z5VDRj1Jz+SgVNilJRDU44j+vPAoNez00HOzpsR3wFDsgEAhTe00MFqEeVkkMmGCqNPrslTIPnk0+eL38zyZDxXqi99U9mFamKeMraFp33kYdchDkSlfs6fE5UTO2wpg+xZTb/6xGB47VB+0CDrLKPuF1Qpz0+630aL+L4esy4ErhUyBaGIbnWh4iJnUjohcCaRNqkgr6xbeQtTgriVBQdkxuOtuiEXV/WLX7OeRIF1/cNinIsx8PH8/vYm5Ie78F+8FnJWTPCrsJstNsHpVxSQTRhMFndc8QDqSifnw4MvImU2BKEoMA4/swdLR//jXdhiU5gMnR0g6lBT0CeIrrwROFHtBwBx8OQyzwP05ZZk+XrdXHtIyX13o7UklD6qUkv95r4uz86rJnJDVSOtL1EiVhwC6d4tqhVNKr/WOhgweSBRjx5yaDixsu1ySLtZ6bAaZlU8j3KuizkF937raRrPQTb99a+8j5aAdK0eC670qOm/L0KkGbIoDbjZhwO9d6mKJK1h+JZiJsy6FDmbHpXv0Mzr55RbSgRW2aQYf/afRcwtgMGxCfI9J0WetmOFMndw2/cNpfaljOaTWw1P3dXUup9PXHHEszxgNYzW61HQGV8JBUwLl6ruDr2JAkLKWlY60PPt17uMkI8MaikyUUuehYxx6EAmHvxq0fYWK06AbG2iDNORCk/uDilqyzEudUXkO+8uhvZHqSawLrYvEW4NB5uZjBiWwdGy/YU2C6BVuYN5tm7wxM/iS9IfY6D6gxCNaAQV+uqVBOC9cbf/nrEzGFJmrBpLAM2V9lLsKCt/1wW+6frmMoF9gx10GFxoEc3xoWR0ZFxV172vQh4mP4ty8mxoC3n4S/fCEw7Wj/dKI1QGlXu0Xm5DEDYVF5AeQcDuOnKuiqEVnvLgvoPKmFVZqqNu3ypSc93Ucktf/N0lJJEGun01tm361O/8t76s55O70g8PX/yoMeScSiEpR4fAA11APXGrTikyFmoD90i99YQ85qgVBW3MrwTywPoXyW/pKl86Vw6eLBaXjx/fxX9vd4+cjZTwBoZ8AWbg8dc+p+2a0kqYEDYIohWit1XePuYy6AhABenxWqVCZu4CcibaVt/YesKt+SNn9zGPHxdYw/w9a+2MsucVEkoZqA02zUsxCP0It7O0Iq+il/H3p8Txz8/fF41LAbzlyZ1YRVFyxycUy7F4QMuqFRPkiCFCx4h29ZT+MCjbBgMqqAq+79QBPa9m8eKAvxYMKkGtGptZqojgrrBbkgZYPpsiFZn9BfHc9lTJOd3aqJRTVXFKMd/ZjWgmYX2T0xw9FUFoxNeCNZB7wPJEo5mEW3EnahA79fnns9NPmPD8lJZFd9j9DlgPfF+jet8BO18PB9pD7alIZk/5XCDrW67SUE+XG5vGsv79mxheLFEhU2Ni3rlCCFamLU/9wCRmOGL2zSG4EXl9lc4MLWLDVEAm10H36zJPLRh34MY0EZhIYhgC79j4KhFtr11WyUNzrebruw/v9HXqMb45qZtKG0e1ig5klh09520fyzbw640yO8ssCFlkgoLelB4RQFZPYPDQBYl/6Dl/8kEapdzSTGRjoQuK+WlzQDUOzl+ki1jHHI0YKIEeiC4WfGzLw1bjNTiVl1G+L4Bj36SKcZOpdu88hT3zNtnI81Vu/EVxnKTZinqoM5tTUb4cvjCLvkZUDn9L7LvcAme7fFI+R2v8THG6jd9YXCLpoB6EPWEwmiObWsmIqkokffd1KbNlXSSn8yFZ9283gA0+fNTg2cpCYRUW91sLnQF8hmlnbaCqjQz6m/ZoBLumXFpqdNX7IK4dXhlRC0jw2mGRBf7sJs3AADbMzJH1wLMPZM0tr1iJX/oH2fT4TO7W7CAuTBIyeHg9JsdZQXZlQn8ffHO71uKMeWFQULiKRvY+JuNw2I6q8Rd9jadHbuFIV9TVEYl2CAOKPnLWhKHIrKbBE0iOEA17+Em2wyj8UN0K6Tf0fAhTZUdSKZr19L1Aj00hMhrKdyssbkpS3ieKHp9WT1t5jm6sZ+PdAarWJpP+Dslb2bMGMbZC3WRS7eoiHhBHhphCBg5eO5XEV83ZfEuCqAsH/VdldLuTJP/UeDv5FsCcviLDns07rprbDOVLWbb1K7ui5pcYdyI5X0AAdmScJrp/OeOSYnehOhTgtF0GuD7ZIud+20lK15j61PsYJjQEL6vSESoZAemlYD6hHAGTSF/WNy1qqXJmBmSGnIHT/rMkmzA6Ma6l4KDacNw7Y+9lGIAtoGtGQp5DcoiTcGK3Ede0y+3R6yr5Di/qyQ3V4x9kVU7gx/QTPwjgwHFe5pPqtqhsfSNsW8VevS6SQRnS9Xk3WiWcNMmMyaeU/tHErvERYvZVGDh4l/WKFRUF2DwPokIut22B74FlZl00MIxJWSZrb5/f/Dv16W2wvjk8wTfgA1jztJAG1EcjepyaBNtkUN13JRjy8J1HnoGbmfOcyehPJSGj9ydGF43mVMG/feJwXuJLsRRpx4nNJRdFPr6w1WAC9h+mxsK5bwkqpaWyerRVKYUnkNC6srP7XaRHZ4+N9oQaNQGmpOiDmXl2czhVSJ7Kess4lx1l3drfyq8UEO6DJwCB6J+6H4P4wRaJLQv3sNcd+40SyL5JbOoB9s3QoFtBMHgNhUdLngLurWtiXIAwnGdTeN8Sxkcxj/zj8EZuy5h69MeiK3xmm+m/FWePjt4hDR64bmON2vyGoqE1pTVU6bxS3de0P3HhTZSFvaz+1+nF+zO3arFBEVbKDf466G6LgTuAUrKij8/kbNVv6FncJJvtMWQnwWod6A2pYiSxCWrWNeKpFvXfosv8U8LTALibl/KjjVeJVKnp0F6ptFSZ/lE77YhTgWna+vvgJNrxqSVwzF6QxjoMkuGIbOC40or8A0QJ+jpRhwJNEwy3dF4338csTOE1hoB626YZB+DTQ0K0YGYMrnzsIL75hXFKF+50zylfGrM0THkim2rX/5YiJ9C59KFjL4y0orPiVL4/01v8rgMlR4xJTJRQDtZ2Y/rNXbtZFW9amFjvkoN0V5fSSn2oDNBOKrltGqJtI514LNtKuSnjI36ZYcM/EQQRgpDWDo33Zf2bPEkztTdOKwUuQ/kUW5TamV/nXN5+uw9qSa+1q2f8xh4Z5aHHPFg7MS+z7JKs5vztFAF4lCWwuLy/anNpIEOLRSggZtG+/GvzpWm6EI7uOINwCg0QbujV10gZNQVvm9yeh8e2MQ0LpC7IDlNPLi0NKk6MSAGg7AApnN3QCwV4f21Mypvi6ilE1T2Pp8Y3JUjap+kjl5ZZlI/YppPRibiHQdFMu/06jNLqWPoYe0cpgRNS/IhDFse1ifxmxf0Nmlm3Bl86Iz3nP7N+PO1laVq5bjwFiP7f+uOKNVTSDXkCMS+SnKbJn1bAbdWjtZk1zZQYe8pclEqC1NbopLshow0jUimNhrBo+DoP5ixVF8CJX1pHHzn4cXSkBGKUTMJOClYvW3+P1oFeGiQf5UjZoNjzi/VrDWrlX7zKwXQW3/4GOLnHl+tai/JxOoRqr9fE7HYIR6IJI9FoARUeX4KSAjDbPzPOkvQqJh/1ZCyJxIGtKKzmghfl0uH+qbs4YlwLM0GM2q5gC7os5tHsJZSk2ACEO5CQpeA3RWA495uutNfIUy99dBmNMtjqug3Qw+eGAAn4sBTzCRigXr5M6J+kQvuAExTHF/3QWlAXuptQEv1b3FlIC/e4qXzu++vCbpuXmtqgFd+uppYU4L2D9CfdP08xFVoqwFuBdMk3bo2koOZnPOeWixtSxCdwBZsODjQWv/UK94RRR2lQ3ayP9dvTTFy4CFv73C2RSBf2wpKLTEzIdTfqxFBzEstNNZH8Dp2C7GQaFXSMGlaDctPWjuw/uWTvIPdwf/ddenazbVX63pCAw19/MvtEh+jCOl/PHKnimopkA3xVk1Mpq0cAyXQDfy4v4j+b/OCoNUc0Hn10UDUr9v3iuN52+tOCOEdhS0co9RKkimaybWn8TvGHqvGCa2jo6kiLIa/eM9diUzQTPGW+mQtFH+x0TlGfX+Qu9XVRzQPqmvtAXbz6I1YojzxDzypDKbkfMU4oqv0Cq/Goz0D14cSUbHOuh5XjNtYpgx9/7t69PKr1ymFajNxAvSpa36hvlcIURwTuYW5tY7Wpt1pz7jMW+rQaCZyVxgW3ki9p0x878tFrZMqijoc5uVeXL53eBULtSTEEhyfPCXXXO9XHffOSdQ6BkxiHh9rUS0k/QwU2OuxPQyxx2PrC7z+xvQBgOdvBOitdC8DMTzdmjgxw7x11XCalq2XK4ShmW/ldbCKyQ2r6Rtsv0yQMLtTNbYviqvTTniRFhfJ4/ijBegVt+/2V4b/e1fFbhjhRtqTPUltu04j33+jR+ynWdcVencut8R6feDKqBv4NPCskHLaRrL7tXGFOnnI22sXDkl0X8wDSQXProhCn2ndQ0qCuTPptx1s2/no/qBZc4LuWtJ1Q4AN2rIwhy79Eml377iBNijpbDhcAOGyBqGPdRX7lRgN9K7Kr7ChOqbK3zU12Iz+Tz+xF4OpTMDcEFbqhyN+pXKQzVQkbVmdkSnXE6D+rTnP24+yf9MQ6lc5Vrl/4KFxqjibvR4QC3CBWBEIM9PhwNaKDCQqmyHTTBRIqQHbPnfzZIaPRsNUWpKuQNxXbbM6BFYmzm1x3c2XKBEXdYXxV0Kq8asKMoJcr+Kz1JeYBFiECJWtTeLr76xhTZn8jPGQuIZVHnvzqUJhmL/l4vJsvIuXjKgXsyYpHSIBgrWxP9zYGr+oT45uU0as6q207KF9IDBhI6RF0xOYWS5ZY3mVc3FP0xF9O6mD9Bme6Hu9FyR66IGXFqxmNxoyG8DcLEMyZ3b0z5uO7lYavMoGOeBZ0a9jN9YqDNf1AACWQb9WNPBgdiyVr4kwPcMZIGorp1CmwKmuSDTDJ3sFm1nXR4svq55BGLp8BZ3XIg4tPc6HrbhS8OHD/kyI7ncyYLUPnOtx7+PH/xoWGQLMek1AvXjeuDErkL7qiWr1H/sAlH4sfZBX+BkrBhbaNnn2VVhElIZrwn1j4TgQ/ITHhBztR2gRvNBZncrMocCwhPr1J0Ls3tcKswbJykpg2FZgIZeQ7Ua/RlISm8PRxwpMGB+Oc6qaMv6E114dcuIYH4veC+IWM5Cf6WBGLsRDI+lXrPtVuuxvLvIceMbFTifbsGOppX2+y37r39e6wzvidRnA9GLYSTpmc7U9V55MSS3OjC8KT8T1RMhI6bc9vTFLDZEMT6oVeCdMTuRxQiSIM0kXxS/usKP+12msfrh2Y2irhy0UA1WAtM3MDOuYrzQ4t4m11tsnmMCOO3KLzeL7i+4S655K9LsCKU+ukzwX5XGj+tBQeliW5pXChS5er/6uCtYxrvCU3ffUBwCqP/+r4OeCxQD43yAS3GKQ0Ed/qvn8aEw16bpKTUxEmyLravRT30Qc7IcKyaPCjVwu/bqd75zH8FIClWeUi+GF82iazKM6/1krqc6ehEhvS1e1AIxN+KTjD0ByYxHlabpGxBt1x1VaY7deww3+QCCH4wA+MlOFA26VeWNrlg/OIjPhQjFu1hdhMmSmF2UjOC1eKSIAWqANcZJQxW6eXyEpeuasBURd9HF6uYX2gX403HodBPGaFlNOXTa+swiwzje5Jina1aqj7doRv9eDrU/+CK+Ro/Y0+16LlgA2jDiv6BC6+tLeyzrURjWJvcFhs6HINQ3oaFBXNsyvVz9YfYpZpBMR9cHUhJxgjF0GFS1UjHYWPNyVPvcyyTnlkh6gXOuDO1xlCNNlpkR9Z9/dii4vkoYtjxayt/9JMtTUPvW+yEfH4VBi7/EnLGYb3YOUPl6UEG9l591DQ9YAM4FzkELkMOIxR5fKFdOqzkAK8rk0JiiQ6V55YTccPtsc3EUFWZSNE+vdofuHwZzLJ43qlT71IfvJTFtwQ9/eE1hNv9sg/rwSjd7LT8ySQdOnudKdUAMA8TdzwcGh148lg0j0MV0fGS3e0QMO4cNIXT1NsWnlbOCNo3+LLm1DbPS8i2IZa/4aCrqGiDmFlVP1xX8tBnm2F0ZusQY8gMBxLRK103wDIBgnHvf2Egx75MSjC/iDw0wsffsl2xhCwj0G1qk1bwNPCanSqpnnVlHQTJKOIAFSzevgNcYIL66RLGFW4sVvqvMCppuPWnaiC4Of4r0uM0urVMsh06mJ7Ova6Y8ksRjRzp6eW9Mo0lZJa8T0sSZuBc5yJneTlQuCCXTogysQ2sLvs1/1jnL3uH8HUrzAhEMtCiTVUkHtoSEw9IjBinmX9UVv7y3PpdHInBrISVHnmJZhwhlgoioh2dkzPoNG1yOzvm9LSDXzEVoZLMIRB0NknPFfGMUYo13IVBpVmBTR7M+xPU2JdHDCZtUNW3s2MD3+z35CyvhOPXjLPUFXZRVW3hi+WjCx2+/qVXSY3vqvX4dpiifxjiYlhKNMJCcgTCzjWpKz4axmLUTYl5rRA532c2Yb+g22C1s/znmT49+nf+a8TjRYJse+MIjhEtu/oiquVSiJ9cfJCugwlc8ThGXIPFT/3+AKizGPgu0xWHhYDqoFBlK/uPdXYc/WfkqLs0daACPNrbpOYsckBjelpHxrSW9oj4OIk9q6+EMaMt44pGWVCqYI9JkabRYbRkIIrbDuc6kkH6NYVHGUJ1QwTG7qmHsZLqyLbdLTsoAA/8AJYGRw7X96fvAP84Vg46bC9G4Bzge+WcjYO4cE+Jw+Q259QpfrFRI6kNIHXOdAc6KoVB/14duPw6Iuv4QoCpgt0OHHcLUj989rIBQ9Apo9JKRav+jMHUDQ/cs8SYTovLDsTwKykUiyGl67vHNf0nBunEl3wqfMvONEAvh2KKcgOGWxm+lHMhZCYev8ugIgJlkCmdav1nmC/vppa6wc5FwlY40LGJjqXiXuGd6Nsnu3NFvuEjA5SNRuslglLQCVN4jtR2XCI7t3TiCAH3Zdoj6X4Pi5fnpRziHNVNrZORoLuf/n9jJhiVaL7jaFjjpox9JTp3hYxJeqg0G+Eqbk/jlmdQhM883OdsjJISxwFHashNAg1+vfages4HMlStXpoDwUzQagYZ18NWSoTLE3cixTGBFqXgAVR5JEdJ1murY4qqdbqXbszPlXCLEVGatfIE5zM1GtIfrRZCpnNq1eq/Romc5O70rbSQS7FDqsDWVyCQf4SjuXkvbbvukv1Ow9/wPS6Ch2tEYSDG5Z2RTO5LQdJRqsDlNeGvqjrz9k/SJAnProbxYbkGj9mxvoU53BtlnQwVbibWm7p3c6YgIigdHprtY55tLFlv73ImXXI8NrQKtzEEAsTvZHbzZCuacvOvDuszTGfIzlANcbNKnYZSdyuD6Rg7vx53w5+fcOSdXkZ5k/QHn45XWzmLkf8BJJS7UVVyywdUHqGfct02PYkJ/lNlSf4flWGALOHieBdVuh5DYp6lK2HmC7V7rWs0Yi2sd6eJggaKPfsUPma6pl+mprXs3RBMadPehily1/lxfz4Ufq95LKV3AW+TlfDDwcKhGGwGZcnt1pufXQQrxLjl+Q1/y6phULnCy++Rks2MbkT2tyYz+Vw7/qDHFi9JIXw1dTJkddjG5mJgQmOTSI76Ofm2y5JUwCuxutPJyUIi4avgiPK+ZuJUresHDxjHa/gQYT3ptLqUINz+mAkCVOy1Q7EMIpDHzs22xh1nodZ8eJ8YSuQ4tdFQalnXEsLO3R176udLfSiiQDe5FZRnc2sPztcZuFj2p6N848fdJ/IKCUVi4MnsVYGcaBvVnGSPgL/d5FAdZxNhxF8XMwCvvOYTfkae2mTfutn7dnBq8AKQLvpjsN+IreQkTnMeuLHFQ2IUbestuTfbY3B6xiqSbJXRF9LtYQQv7BaaxwlHywyrR5usu9gd1YkFXIVI4XE7i2gTQF6ABZxheLhc/J5ZTH6ZBKUuGLdYw31U73QFLGIv2gy7BymUsY2EYRkuHF/SPnYZxMAjqRf1DT60A1QNv1CwdUf801jswkMT1BxCH8It0zwFq8ofm9Ai7cLfU5IFlfof98MLybrcWpWROYA4jE4TKSZd9iE+O1VxYxdYLlKSkklwNjkQMA+nS5bu7mxh0n0iYbJTkiGAsQUklqndfWfIMNP/ymTijzaIbyDqw+eA71ljqGGWtF517lp+vNJyz4b6B3YGfG355QsIw0eD5VDdWhgci4CKPWHC/AB5oc8FbX/0ofGNZ5YNkdvptasWLtUc3induN1iG6NJ4Mtm5wbz5Ntd+UXGeMLI3Wa0b/frmzV0asklkA8sBT/i3477esrNtN3p+RnYb9m0WZRejPn9P5whxT+x3pZ/cmb7WDRgumVfycAVaeuBiu5I2cOKI8xBMSlWSbr1EX7ZQGO9giwItTdTIK9gWwkbLrYP5NEV+0MuJrJBUPdo6gpWcj4WavfwdH9RT9qMx+uDwJS4G9z2QSyT7We7fA143QrxrVgrzSlDkT2BwQhQbJmAgyowu9crmAhHpX4iATORsckicOt2/BwFCfqjZpDomOMuoXS9jmVyHWuBQ/UmNh3tT0N0kGeTCpyFDBC8o08fnbxjqdvdPlUncmUTSfv62VsKG5ODLrB+X411FqgO/JwPMKvCGOSgQnqJ6yE5KikVGf+hy2BVumngM2gsOkWbyS6DNiR9sdfEui5qjkMyvoi3f3UquhYyPQqbUfutJVBDffqCqg7f9D3kY22eRmkxCxvpYpKsCdQBx9XP9lfLBCWWnxaG0waeYfZIzxpk1zEiu01euV/x4YDdqgvRCNeqQdxBz97GC9CfuCWI/3/ktEiUllhZMzq/F0UUvkiq6MayPKIXFHIYE2H48vqE+YeMc8FFCNXNslkBhNN0dDm9FSxQ1oLosguSLJfH8bD04iTsvKNm0mwgQaH5UBVVMcXtVnS5RD2gs2BnKpMYy31oE8Y5D+Dore7E33fyPYB2YRcgpDjAjn12or4eRUMWQlFAE9TFyWDVc94ZXE/N962p+c/SQLLTtr4Exydp9R4CridbMCximWBkTPIu/hJ6MPF0AB/lbhgdEsn8+f8EqIB71mwE1tmvg9/0ONEh0XZvPQudgC64WKgbJ688SiZ6LGE1nXJ/838Y0gu8Eas0zJ4G6Y+5YXp7YqCIdlLQ0+/iY3EtmcvDgQmJrUHOW4Q+rp5Ub1cGCItmregMWuCspIy4cQKXxL5Ru7ZyVyrmfd90Dq5Q1eZRbOhi+kKHD5rkfCwqcxW05I7WMDMbJ2xlpmspLCkiIo2M1ZKKLbnfMHzhDTnxjeZ1h41rM3ar7uh5SAfhJXU+DOIIeBc24IRGL2D+q/EQYjPLHOHEJhF+IZKpDYAF80yLsXOtzhKosGL9TwC8NIgPtEVk3avrBB+NRXqKkfguU2W5XTqIwte/RIyV3O2NF6kGtbsMhKHLxq/5kao1fOWqVQoKWdfEWH7HQEj+/PvR2uxCBVysLi+52bSRX3B707AcCHkLpvNyqmddyEeMP7k87bEkcenPUJFbh8kdzT+jQpivJP4Djksri91K3/0kXRrO5ked//oju7fu7RAqClFc3Do4rcQ+3oqcrQfe8iP0LS+1qRHwEdBa9/hst8ttcZ2nYOjjNzUvj/UFatJhQ0zEeaMDW29cSuMb2YkgDY4a18o7IoYrXU6ObUWRyGr5dM7YiUavJYVmCChTYSPq6Y2mJ7SZdAarpHyip58gAwuR3iMDpwQwHbRIsOQFLgtOqY77hDbXkvTv3dpx0ixCib/JGSArW9H6hdkHSb+QIUEiKcifHeqd8xOaxgpukds31OaN/zrZfedzP1n79PP+RO0B3Sd1eHzYbTUpaIBHRX2P5QFl3XkscCUAnFS3FfFEAcQq9ja9rCwTNnckPEc1Xh9idMak1ABLj+23t3tPWOJJz0v+TBcAT010GKvNuZ1IRQvpHHZIU6ZUGDEV/xqtuVQ0Ro6yCBtns4PTRC3OatzaZKdCqFIsVfwTyfVCbUNVnsyKx/zlhON4pm757I0mu1VAaj1vqGwRTRhYFYj+sqjNthV+qn1mK47pY6Nuubl69/sQYFzMJNkS4/ycCNc55gS++ds4K8wc9RtbEuAkwRoOghzj35ddR/A9oYqbx/HUxUStT5MdqpMez4HQ61wIq51natrDwdgU+9YarKtkQgf/ZQeoBJokSn05qn/S8DtARgx9nDjAkiVwWaAhPzgCGa5c3O3+Jssw37qT4uGbBh3CFCHs/eINDVVlJY3vzFFt01Fh3PszGDCNnWZUZSHCHQbjs0qy55YK1ViCWef5kv+8sz8TA2bRG1sr9uYycxpAZ5LBTicjugIk8PFYWqEdrEVJS6D+FiByTojtCFf3jczHwt8zqolcXREeYSsWqqatT/SjbV/HoWvcM1TDJfjt9jYMbZa4kuz/3otRFPRoXH0AjWcYwBwXYUo1nXfGwamsegp/a3scq/EAhTFZcUxqg+vC2FHH2v9nfB2vhx6NTbcf1D+D0QlKqLRi/q4+Lmuwj4XEquboKQu3koJC6MjfxHUFfzI2IPkKduJM17YlgDrvWLEWdj4P0VxpDJVnrqyf7MfcezfFP5aUdtakyNlezWcgGeIUkwEx8UicWddTMq64cMJnGrvaAxVrkaTxuqz0p9KWuxfTkoC5lqQAKf7Uo4hMDghJaCvQKndQskAgir2sykWqKhTvKNLRqw+ucGpeFOVjvF//Mn6tpJjiL7b2f1IZWt9dj+dQlVZLgg6sGB12Z+MSP5ks3miTMzs+SCzGZ7suh5+NIqS+SyOQQgecf9/DvCg0PxIOpR5BhRCsHPIsBv1L9PcKZV/UHkzIjj+GMGzXpxBDI+R5LU2ubrFhNdc/5uQuWbY8ymQa8v3rlJWUM31kmWfLVr9zs/pAyV6rA45WX7w4+gLpBD9H0Kv7yiL9gZLriiignoGE4daZCAltj+yJWftVFeqYlYDDiQ/qaWRlEzgVdp+snt8FOKzl5pUb/48t1PHm8IZHgkv4U41ruwzK1nn6GPTHtcfduNhNBkWU82PFm3Bo9xVc68TLDGTah/s8CzyhB+dg1Vl7T8g5g1WU4MjVZo8pAYkcM1VBU+PPDUnK7jlqRrA8t0pWUhw64bPvHDAKCa9RG6SD/D4EZR7pk9VTdjM2YQ0/9+hCUX7nUG96Wt7DlKPzB0PuRgkiM6uQ9tQwUmtJ/lESz3XTsukFFCFEfyvSa/+HOGxnoZuw3lE95WBpdwi56PGQrx4BSbjLeqOKgeUCwXSaZwvwl1WqqjX0w9I5SHme7DENTPGDP+e2fjPUYdfomwoLm+7Zpw6my9PESr20GKHU1rV3Op9g5UDrc9ZIqWaEqbXsp1i6xG9D21zTu4EjwcW9+IJzhnE6Y4AUJv9gb2RozKQb7LHm8UwCRo68V7oxcJrfbnQA+1z4KrN7CwZ+fdCwrmjSM+2wxmp6vEWDQXYRQpi2MHQMXLeqId0sdqIw0QgtnA1i6b81N5P/EU7CMXPtKD8q3fIWinGuJnFuVw8OmeZOdKeeZJx/eAPgJfSPMUQCUmLdVsnOHBRC76TGzmKf83HRXJkzPrO0To0F4Cg0Qv6iP6rUxvyabk8JACzxGHel1UMWzaVSwHm3spLTuE8dipCNR85tdWQrrJzDWfqoc7y04FDwPPq4XCq7YdUG/FxpdVN1JRoWctCs1uVjwByVGsWy11td3GWtLTufE5Ewp9sn37Ql8PWAhKn5RCl9ukc0hABkslafqxyXo/0tJ4z2ixSIg2E8vqeqxQRQFcahkyl7VmJPTNLIBCStNklCHizEhbzIilMzSZ0twar1RzQC5sDPQvs/zkeMQaEigzNJWXAmO2CRis5/5p/EqWhHxOvck8TZVApt4o4aA0zmDbV8T7X1wAp3nFujd+iDADSXMuOrbbhrZgrCzmTp2fu5uPTvFwpMLxaU5UpVmWh0+ac5srqIPlhly1+9AXw7xhIP/Y+9YoMkvEsRschIwqHqECnoxoF0DPlkV5SX+TbinSo1x6zOlwLDMmkezqpS84GrVNLcW3K4vBcBa2RhxZUeJYkCR5ZtC1hBXoPRLy2BNt0/oa4dV3i/B3HGT7WwNBuYKIkdwS/DVu+go8MVJ/DN5lrA2RKpUnGq3FdAiT/8A6CIkHZg7hNKfCQRal4jq31q5YPYqPsbZTEo0zSXyRcmoeQ5kFhbMrtahSSJlJCufg0wobz6Q1sFE23ATahaxBv+SsV/68vu7bZgytcfWY3YtZpsUELTBjG+mVqA0z31Fgba53D/UITsrzUFrF7ugA9IV74RbkN9On/ysh35PxOzUBdjeP3GmZebielliv1cU3DPD9vESwYLQ5qnv41eHk+psilqByY/R6rdDrGaln4p1MOvN34qocuGRUIXuR4TWOfpPS9Zr2QjK2Vj6NsvTXecbcr3gVpXB4up+jaQeI/CL7jCGRzGhwIgpv7mNxaxDfslUh400tVm6O5OWAqDSkgoq3ye5vwmJKK+q5iJLFBuC8Q1d61EW3dW/tyUlTgbZR169hF2Jv/PoJePNoM0uhOsLu6KxE+c5ORNPI2fyHBG+cmuUD1WukhQmfwm3vR71GdWXApseAUiKsdbkrX9etRn+icFCA483IIEgUuxZAJwB05cUDYOIQ3rPw26VItdbUeoFeEwlavXK6qvA4ICnlbItkg22Z/5YBSSghIidchc4Q2XbA7SXcQWmJdP/UpfiPENNz52Gr/KWpRhrbsgTOGKC98k/PXMH9qDSempFsKt14Tb0NGiEXepl6OKwp7WX+lmdbnMN+WO8oS1YY6SFSYq30HDvAIfYeZ7KXruvAR2ZnAXlgJ8JyltM9UBX+t9AVT+0bOP2WSrWGz4PwU3tCCJhuNdJsAVOt4wt9TyeCIsUOnj/RBld1/DESajzhwcY70qcZYGElQDa3F0EnL+wtWJ2iG/C2GPv3w+xh217bp80lllUs0D6UQJD/PsJ9JZsz1U+xxnK+Aj9Ywwx1vpnTkMaEEqmiCZthTC0ErI7KLQ5UzcQ0Bf6Pc9v0aMz8Kaw8HGf0xr4Citd/1GvjtabU/aO7JSTkA09HOFlyrDeGq3OMJkecz5sbJatrT1Lzl+Os3ZY5rLmEvxZmjrcBlPmJeCrWZeWLUWimqag4sxmIn8H2HGNOYuXqSgGu8Qa1RtfsC1E2CG1dNCyCLZzSwjN3jieEfGwUvPDWzXDbZ9Q3/9tPL8Xwjcf3AzLsTeSxO6AipCDpazjiGWmaRnWqCZWINPhzzjxxudJJRy/PIexLCikVT6eDL2yQXvIgla6+56u8YN9MELMVorER8Wcs1GjCErs9s0kxMoc1V7/GRrnkYqs26o0KvIeH/siUwjLPjREJVgX6Z5UHafM7Bal7RVw2hyfLkDNBE2FSjQeLKwzGP9ouzpqa40aCgkMKAHvNMtL4O69SgauuW9MGsOc4JYrYu6kK3prLeCTAAjuOKWXOCcK4rZsEm5MZWCJge/EdrvEQCs0tEbKabrLfhIYPVt+BrpSwWIpZoc3sXffY7MJT4WutxAsBfxQ/0xZLRGIoSOEGReDD3O520Oh54cGaDIZZ2ThC+RvznYJxTaexHCGjiy+543YJh6Ca1fjzjC8XYM7YDW6Xb0MYeY39t+F1HQtQEGT2mUDJD9Eenr8jOcYRLt+fKWjQBvFbjcr6imfTceis82IwIlObsh5cMPvBny8JJgSvnYgtyKSFxaDgbBoO4YdDSrHQMh0T6b2e3XAOsTGOOGwn9Yuwey5CYMJKCuZxzE1/KdWdLQAyDm5nfisyRhntYXoD0ZfBd3Y9htk/4inZAihZSvZ5fj30XGXyCJo+Lgp5dr+AJ+igFzzqHARK5EGlDZXv0opsrg8my0RCXibe3LW11VD3B9NPym323/4V57wOEKk5D6hfscaCkUnAHkU5xyZdmEvAfjwvUXnRXoBeWyiPj7KZm1wK09mlQZwTBS52rvDEv2OiIAZk8doK03iaNK1DMke57jMyMIKV9aqbTI4Xhs63jRe4W8q2uPHC3DH8nbQlNe/oUXvOsV1/mKqdYmxEajTa/ac3GKVPONy7h+bSl7VNe4xlR7xCLW0DYfmS/9+1NPuS5lGWtb7ctLg/H1opeVBtgk2pG2IQRTZ13uoGgdlqjpi6OtuyjMTkolG8mXwk1dVvvlowUa63lXGRE1lv3cvoPQaw8oW+wS92kOfahDpcohk6HtmwE4VtF1lVQTs4vH4d8qOtXIl1D0GZKVvlTdXstA8Nt+YWHI36OTWw3a9eFmlOPtxwaZTnP4n199AzauGYbACe1aD1FQz2KmmZSw5CxRAbd7AtNLYgPO3zKP9WJH3M8d3IubZjCFmeJqgqk/slVZwML05Du3R5iyHexdrr0vLG+C+5Isx0+4l7sVDvez03MPMsOrP1O+nMhXtrqFQr5HJCxl0LacDMSyj2bh82NPjqPtWq/I437wKhFhIlVdW9jhHCrsLsb1Byr/OAdVEHaAbOYw6hN0g7MZl2+fLJKjC2Zre1mbYtz6NT0oP0Gn1TUUOeKxjwLNa4WKc/VTHyJllrHyOpkitRiCTX/evw3AOSqNoYMfb6oJVunxMf2tdF8yJqpg9WwswrqBwDiMaSJ71rKLltTkUMUKBM26RPrwbDFU6V877DbaF7wxYu+KKhLR96sTja9m3b2zuVGtIudF8gcbMiFNOuW0KEpLVocMzP+rj2M8y7DdCK7TX4yBknpRUrP0vCO2ctkmYecnd7eSK3c3CZEDT4BbYS27VdUN9H2FgjAq0uSrRc4cMFAI7RrgjPQYVp+AOCa+MVEDZ/gnQSQG0dskBfcpqRlWEzBDYa0c2DuXXkgKWauHyXZlpwYc9ojYh2pn4M1++ZzS0pIXubLK7Jra0YpIpuGm3E+Xgno5cyEmYvZf5RAY6iGAXO0IpIWTnOwevG9IVvHcpoKbwPYA4a9G7+uzJtxHOHsmJ3n4X7NE//cGyJI1tsetL2QF4+F4j3IVq0tb1sBQyZF0ZlHiaY5HH+/VwQ/xk5ogqGtG9sITuyzDJRB0Mklr3CdaJDaWcyM03PLWWSABZtg1U0ZYVPpeEI1SthnzB5w56Rvd9/NQBFhGs2xTTsc51rB+5lO/xFrnID0rCZttmDoa25VN5nOhbwEI1iCpAjH75YLENXzxCAn5GLs8NyBr5srzkBRXhPHDCXAD+qRmlYoH5di9ODamEjhmnZhqT8+iql9haRanBO7HugbsDLzCddzRt5tAKv1AgiH65Baq0WmnmCYsQ92HR7sADnkfN+GJ8FO+fOdUAnIsO1w0AxHEob5k1Vg9R1Vx9KJC+NSiB3dHQ79qY/G1vSbOlHmdBXijHAai621mHOCzY7bj6/3BkSPrQuugjUfvAS5TGtn5uEMpdvgTahPb0tnT3LKstEFpGYPnAhat66FqqkMjdDl6RzXXp+wRRpa++tjpxWIHzM/fFVFo2qwbd26fkjUu15L0r9ufUxDlhwrOdS9NwRKhCvxKdShKu+vCN4+gCP21+Y2/ztPFoVdbEF61blKD7WDttcDw2t1rKxFGhQLUURIY60woc/oDhuMIgxnPhW4KC/STdMo4q9ha95CYiMY/lcdOlBF6itrRg21bGHT1Cj/s2rDcO7k/azhH9YT+tasLV+ym9y4emiwC0P5lb0K7SJSufVVN4bYEM2Fi6ENTjKCrMJ4bLgRRj0L9MXTbrUj2S7QRu37qxPucsqIYHj8e5L57V6WKptESLQL7CB9IwWfEyoVOsA7rUz8pNDrN946HN5Z+wBuZe5Qo+5hDwnJFfTsSg0hXhyfTbHeWMWngqmmKru+S+3A6q3QfEsX7x4wl2nS8Md8uKBildVCAuTCrY7+X6Ovx+TQmb1awMVEdAZgad8ZDfvHfIHVt8J8AHc2yV+nbLDTVDWGvBaMeeVV+AXLOVTzq3AKV5O5AhROPWlrzYQ8US4OoUw/YvAQO/fcKlhT99n2wPoyOBe6N/oP4SCHi+hOzNl3u9q9S9UkLL1rbALZ+kHyQmYQoggEStjnajdn/ih3ghRaKGouxA961tHBTdIX4uIVzeDy+Cx0N5n9BYnXylkSD7qss2Jovc8X8DubAAGVxIikutGkxEwZ+YY9X3Vj+d5dPFaiLz5DhfJan7BEkkf7b/ZGhBsxdRnTN9i5upM0gMlXT2svsVBqoI=