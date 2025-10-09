Nytt verktyg ska mäta utsläpp utanför GHG-protokollet

De nya riktlinjerna publicerades i september 2025 och omfattar två delar: Mitigation Action Accounting and Reporting Guidance och Target Accounting and Reporting Guidance. Tillsammans ger de företag möjlighet att kvantifiera och redovisa klimatpåverkan från åtgärder som isolering av byggnader, byte från dieseldrivna till eldrivna fordon, och investeringar i hållbart flygbränsle – områden som ofta hamnar inom Scope 3 och där dagens regelverk är otydliga.