En ny uppsättning verktyg ska hjälpa företag att redovisa klimatinsatser som idag inte omfattas av befintliga standarder som Greenhouse Gas Protocol. Verktygen har tagits fram av Task Force for Corporate Action Transparency, en oberoende expertgrupp inom växthusgasredovisning, med tidigare hållbarhetschefer från bland annat Amazon och Netflix.
Nytt verktyg ska mäta utsläpp utanför GHG-protokollet
Hållbarhetsredovisning Nya verktyg ska hjälpa företag att redovisa klimatinsatser som idag inte omfattas av befintliga standarder som Greenhouse Gas Protocol.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
De nya riktlinjerna publicerades i september 2025 och omfattar två delar: Mitigation Action Accounting and Reporting Guidance och Target Accounting and Reporting Guidance. Tillsammans ger de företag möjlighet att kvantifiera och redovisa klimatpåverkan från åtgärder som isolering av byggnader, byte från dieseldrivna till eldrivna fordon, och investeringar i hållbart flygbränsle – områden som ofta hamnar inom Scope 3 och där dagens regelverk är otydliga.
gvepeH8lxi41fkIZzIujepCSEl+/g03qCcHESR/xkO/luzn6Gwk43P6mWZF8sgD0yveb8FlLsbGFuqydiymaK27T5ykillz2yaHx2dzUTPnmHsxL1UEvMbcfXoAy5XzXWNi/whELij79jQjI3bmZTDiUdoBWFUqDFXfk5MEGgmtYGNNQ/OnvDifwUAfXcxfd1vdhwxmqXbsyH7yoSgm3p2BdFSPnoC8yg/Gx9YPXjuCEdEXtvotXz+QeruqoDbWTJjojm+PB/nEIfEW55E1vH01vBsts/DpuzH8TMklsRs2E1j6HlMBR2o6H53a+9XIBaZwR2OKxjShpVSbu65tge0A78kR3EEGKwUrlKnWCrq/3keWdDrRJkJRnHby2djqdvpgboc/4p7BFJNzGD8HWSNfKxjtDG7vqc6PNDHN4RFuCdM+WQdTpzSwe8+KQdR8ykHG2ZfJh2klDDqCOW9szXAJst6ifJ6GoSPOeDkSL3CSGl8RKKcpBLEdzUIilKFovxLihQht4Asw87iAzrigAwzfodSmINgnRZaIN1cS0n27eDUyrqFBGamvgN6GP0gBNP5L663ljIBeUwKp8U+0roauyHF/C4ub61FgEpMg8rF8p+MJqskGjDt8VyL5NJItfxOuGovYpyf4HSpfcy/c8z7vGvP9AlLjXO18gXa1RizKYoOu4HzZsfbhsyxlRMKohXrHexvnUvHIblHfdC7HuNRQAllKrcV20ugoMHhwTojxPGjJv1eOsyfqYN9sDEUxC2d9cfLB2EjX95X2+sZTW1qlvcr2buuT/NwFGp+IRKnIV661XWZpEq/NLbL+pjF+5+B6gH7TsJsWaK2/Ug1JzPJzs+BgoxrjR2B7TXffoisK9aPKwtAr5TRzAnWhwnJvYZMYLc2Wl4ZKsjAVGTFAS1LJ5RmsraElHscnl6wGacDd+Y2q3ghfsz1uGR+m97JaYYylyVMHW8iDjpPtwJFs9hlEUx6Hfdjb7BeEH3aI7FyUWg6AwvJ+p8cPxA6k+iakRyLX8izhgOuajFr0ZaUeYRTG/H5mEmNns9TGXGoPuzM2KuOiLqmtti7ljQUBMzmeg/RuB9i4A60lt/PTu4Ain+AnjSbkkDfjgMNqPgDHDeB9U6Z6teF7oFYN+mzd4nytL2syf+T3nUEOQu1qynijjr/qyHvIcCVoVmZNnhpYF9rYO0hmaefRR1Bd/sKD15bDjlg2D0OX1e0Ky7emHCcgAk/MbD4vY+GF3UqacCg9X4fmJvDrQL/Ps4BwPbShO7jaDO1fbgIDgAZ/tr1KUdTSr66NINIJ11m6jmM3i/ST6Zyy8D4mkmHhQ21owd12wzOB3uYYblVoV+2X6ngKCD5hL3RVmGSJ/jfrcZsqH9q7KK7FK7VwY4CBUtU71EtVFXiP0aHzn6XXQF0KOq119Bc2LxRT3XYVCxYE4eD5eG/NwgtMqZold4FfgjmxKGW/43EhS7QV+ZX70Dm53PPRk0eewjoEqC8zL3hoZSlU8SOaSoctYnheggmf/lpPp7AWtMXoreHEdSPDzZq3SsWjqOiECTW3Bhn0nDfwvn+jmTxMM/15Bh3OZA5/32aVahPVxgo8wh1zRh3tI0Md80Ozrc51VBA==