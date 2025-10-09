Nytt verktyg ska mäta utsläpp utanför GHG-protokollet

Hållbarhetsredovisning Nya verktyg ska hjälpa företag att redovisa klimatinsatser som idag inte omfattas av befintliga standarder som Greenhouse Gas Protocol.

Nytt verktyg ska mäta utsläpp utanför GHG-protokollet

En ny uppsättning verktyg ska hjälpa företag att redovisa klimatinsatser som idag inte omfattas av befintliga standarder som Greenhouse Gas Protocol. Verktygen har tagits fram av Task Force for Corporate Action Transparency, en oberoende expertgrupp inom växthusgasredovisning, med tidigare hållbarhetschefer från bland annat Amazon och Netflix.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

De nya riktlinjerna publicerades i september 2025 och omfattar två delar: Mitigation Action Accounting and Reporting Guidance och Target Accounting and Reporting Guidance. Tillsammans ger de företag möjlighet att kvantifiera och redovisa klimatpåverkan från åtgärder som isolering av byggnader, byte från dieseldrivna till eldrivna fordon, och investeringar i hållbart flygbränsle – områden som ofta hamnar inom Scope 3 och där dagens regelverk är otydliga.

gvepeH8lxi41fkIZzIujepCSEl+/g03qCcHESR/xkO/luzn6Gwk43P6mWZF8sgD0yveb8FlLsbGFuqydiymaK27T5ykillz2yaHx2dzUTPnmHsxL1UEvMbcfXoAy5XzXWNi/whELij79jQjI3bmZTDiUdoBWFUqDFXfk5MEGgmtYGNNQ/OnvDifwUAfXcxfd1vdhwxmqXbsyH7yoSgm3p2BdFSPnoC8yg/Gx9YPXjuCEdEXtvotXz+QeruqoDbWTJjojm+PB/nEIfEW55E1vH01vBsts/DpuzH8TMklsRs2E1j6HlMBR2o6H53a+9XIBaZwR2OKxjShpVSbu65tge0A78kR3EEGKwUrlKnWCrq/3keWdDrRJkJRnHby2djqdvpgboc/4p7BFJNzGD8HWSNfKxjtDG7vqc6PNDHN4RFuCdM+WQdTpzSwe8+KQdR8ykHG2ZfJh2klDDqCOW9szXAJst6ifJ6GoSPOeDkSL3CSGl8RKKcpBLEdzUIilKFovxLihQht4Asw87iAzrigAwzfodSmINgnRZaIN1cS0n27eDUyrqFBGamvgN6GP0gBNP5L663ljIBeUwKp8U+0roauyHF/C4ub61FgEpMg8rF8p+MJqskGjDt8VyL5NJItfxOuGovYpyf4HSpfcy/c8z7vGvP9AlLjXO18gXa1RizKYoOu4HzZsfbhsyxlRMKohXrHexvnUvHIblHfdC7HuNRQAllKrcV20ugoMHhwTojxPGjJv1eOsyfqYN9sDEUxC2d9cfLB2EjX95X2+sZTW1qlvcr2buuT/NwFGp+IRKnIV661XWZpEq/NLbL+pjF+5+B6gH7TsJsWaK2/Ug1JzPJzs+BgoxrjR2B7TXffoisK9aPKwtAr5TRzAnWhwnJvYZMYLc2Wl4ZKsjAVGTFAS1LJ5RmsraElHscnl6wGacDd+Y2q3ghfsz1uGR+m97JaYYylyVMHW8iDjpPtwJFs9hlEUx6Hfdjb7BeEH3aI7FyUWg6AwvJ+p8cPxA6k+iakRyLX8izhgOuajFr0ZaUeYRTG/H5mEmNns9TGXGoPuzM2KuOiLqmtti7ljQUBMzmeg/RuB9i4A60lt/PTu4Ain+AnjSbkkDfjgMNqPgDHDeB9U6Z6teF7oFYN+mzd4nytL2syf+T3nUEOQu1qynijjr/qyHvIcCVoVmZNnhpYF9rYO0hmaefRR1Bd/sKD15bDjlg2D0OX1e0Ky7emHCcgAk/MbD4vY+GF3UqacCg9X4fmJvDrQL/Ps4BwPbShO7jaDO1fbgIDgAZ/tr1KUdTSr66NINIJ11m6jmM3i/ST6Zyy8D4mkmHhQ21owd12wzOB3uYYblVoV+2X6ngKCD5hL3RVmGSJ/jfrcZsqH9q7KK7FK7VwY4CBUtU71EtVFXiP0aHzn6XXQF0KOq119Bc2LxRT3XYVCxYE4eD5eG/NwgtMqZold4FfgjmxKGW/43EhS7QV+ZX70Dm53PPRk0eewjoEqC8zL3hoZSlU8SOaSoctYnheggmf/lpPp7AWtMXoreHEdSPDzZq3SsWjqOiECTW3Bhn0nDfwvn+jmTxMM/15Bh3OZA5/32aVahPVxgo8wh1zRh3tI0Md80Ozrc51VBA==
publicerad 9 oktober 2025
av jonr
jon.r@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
HÅLLBARHETSREDOVISNING

CSRD-forskaren: ”90 procent undantas”

2 timmar sedan
Premium
HÅLLBARHETSREDOVISNING

Marie Baumgarts: ”Trösklarna är mindre viktiga än riktningen”

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

120 miljoner till ökad kolinbindning i mark och skog

22 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
KEMIKALIER

Så stoppar du PFAS innan kostnaderna rusar

1 oktober
Premium
INFRASTRUKTUR

AI-teknik ska stoppa översvämningar: ”Kan spara enorma kostnader”

30 september
Premium
Karriär

Så kan hållbarhetsproffs förebygga utbrändhet

30 september
Premium
Hållbarhetsredovisning

Lista: 5 verktyg som underlättar rapporteringen för små företag

29 september
UTMÄRKELSE

Här är finalisterna till Miljöstrategipriset 2025

29 september

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
HÅLLBARHETSREDOVISNING

CSRD-forskaren: ”90 procent undantas”

2 timmar sedan
Premium
HÅLLBARHETSREDOVISNING

Marie Baumgarts: ”Trösklarna är mindre viktiga än riktningen”

1 timme sedan
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

3 oktober
Premium
EU

Jessika Roswall leder rundabordetsamtal

2 oktober
Premium
Budget 2026

Budgetreaktionerna: ”Oansvarigt” och ”Positiv signal”

22 september
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september
KARRIÄR

Ledarskiften på SEI – Åsa Persson går till KTH

2 september

Det senaste

Premium
HÅLLBARHETSREDOVISNING

CSRD-forskaren: ”90 procent undantas”

2 timmar sedan
Premium
HÅLLBARHETSREDOVISNING

Marie Baumgarts: ”Trösklarna är mindre viktiga än riktningen”

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

120 miljoner till ökad kolinbindning i mark och skog

22 minuter sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

Nytt verktyg ska mäta utsläpp utanför GHG-protokollet

21 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Hållbarhet blir obligatoriskt ämne i revisorsexamen

19 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Banker nobbar företag utan koll på mänskliga rättigheter

16 minuter sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

Ny Iso-standard för biologisk mångfald

11 minuter sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

Stora partigrupper i EU-parlamentet överens om Omnibus

6 minuter sedan
Premium
HÅLLBARHETSREDOVISNING

CSRD-forskaren: ”90 procent undantas”

2 timmar sedan
Premium
HÅLLBARHETSREDOVISNING

Marie Baumgarts: ”Trösklarna är mindre viktiga än riktningen”

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

120 miljoner till ökad kolinbindning i mark och skog

22 minuter sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

Nytt verktyg ska mäta utsläpp utanför GHG-protokollet

21 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Hållbarhet blir obligatoriskt ämne i revisorsexamen

19 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Banker nobbar företag utan koll på mänskliga rättigheter

16 minuter sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

Ny Iso-standard för biologisk mångfald

11 minuter sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

Stora partigrupper i EU-parlamentet överens om Omnibus

6 minuter sedan