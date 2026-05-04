FN:s klimatchef: Kriget i Iran driver på övergången till förnybar energi

Kriget i Iran bidrar till att påskynda den globala omställningen till förnybar energi, enligt FN:s klimatchef Simon Stiell, rapporterar Reuters. Uttalandet kommer efter att konflikten påverkat tillgången på olja och gas, vilket lett till stigande priser och osäkerhet på energimarknaderna. Flera länder har infört ransoneringar eller ekonomiska stödåtgärder för att hantera situationen.