FN: Iran-kriget visar riskerna med fossilberoende

Dagens M&U FN:s klimatchef Simon Stiell säger att energikrisen efter kriget i Iran är en tydlig påminnelse om riskerna med världens beroende av fossila bränslen.

I ett tal till EU-politiker i Bryssel varnar han för att import av olja och gas gör länder sårbara för geopolitisk oro och kraftiga prisökningar. Sedan kriget började för två veckor sedan har europeiska gaspriser stigit med omkring 50 procent.

EU påverkas trots sitt geografiska avstånd från konflikten eftersom unionen importerar mer än 90 procent av sin olja och cirka 80 procent av sin gas från bland annat USA, Saudiarabien och Qatar. EU-ledare arbetar nu med akuta åtgärder för att skydda konsumenter och undvika en ny energikris liknande den 2022, när ryska gasleveranser minskade kraftigt.

Samtidigt vill vissa regeringar, bland annat i Italien och Ungern, lätta på EU:s klimatregler för att sänka kostnaderna för industrin på kort sikt. Simon Stiell varnar dock för att en sådan strategi är “helt verklighetsfrånvänd”. Enligt honom kan en snabbare övergång till förnybar energi som sol och vind ge billigare energi, nya jobb och mer stabil energiförsörjning.

publicerad 16 mars 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

