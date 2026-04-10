EU listar 235 gränsöverskridande energiprojekt

Projekten får tillgång till snabbare tillståndsprocesser, regulatoriskt stöd och möjlighet att söka finansiering från EU:s fond Connecting Europe Facility. En ny ansökningsomgång för stöd väntas öppna i slutet av april 2026, med sista ansökningsdag i slutet av september 2026.

Av de 235 projekten gäller 113 el, havsbaserad energi och smarta elnät. Dessutom omfattar listan 100 projekt för vätgas och elektrolysörer samt tre projekt för smarta gasnät. Därutöver ingår 17 projekt för koldioxidnät, i linje med EU:s mål för koldioxidinfångning och lagring.

Satsningen ska minska flaskhalsar i den gränsöverskridande energiinfrastrukturen, stärka energisystemets motståndskraft och underlätta omställningen till renare energi. Den beskrivs vara en del av EU:s arbete med att bygga en mer integrerad energimarknad och minska beroendet av import av fossila bränslen.