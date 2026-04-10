EU listar 235 gränsöverskridande energiprojekt

Dagens M&U EU prioriterar hundratals infrastrukturprojekt för att bygga ut sammankopplingar och underlätta omställningen till renare energi.

EU listar 235 gränsöverskridande energiprojekt
Foto: Adobe Stock

EU har publicerat en ny lista med 235 gränsöverskridande energiprojekt som ska stärka sammankopplingen i Europas energisystem. Den andra unionslistan över så kallade Projects of Common Interest och Projects of Mutual Interest publicerades i går. När regleringen träder i kraft den 29 april 2026 ersätter den tidigare unionslistan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Projekten får tillgång till snabbare tillståndsprocesser, regulatoriskt stöd och möjlighet att söka finansiering från EU:s fond Connecting Europe Facility. En ny ansökningsomgång för stöd väntas öppna i slutet av april 2026, med sista ansökningsdag i slutet av september 2026.

Av de 235 projekten gäller 113 el, havsbaserad energi och smarta elnät. Dessutom omfattar listan 100 projekt för vätgas och elektrolysörer samt tre projekt för smarta gasnät. Därutöver ingår 17 projekt för koldioxidnät, i linje med EU:s mål för koldioxidinfångning och lagring.

Satsningen ska minska flaskhalsar i den gränsöverskridande energiinfrastrukturen, stärka energisystemets motståndskraft och underlätta omställningen till renare energi. Den beskrivs vara en del av EU:s arbete med att bygga en mer integrerad energimarknad och minska beroendet av import av fossila bränslen.

publicerad 10 april 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

