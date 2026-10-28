FN: Nya klimatlöften räcker inte

Dagens M&U Världens klimatlöften räcker fortfarande inte för att nå Parisavtalets mål, enligt tre nya FN-rapporter.

FN: Nya klimatlöften räcker inte
Foto: Adobe Stock

Världens klimatlöften räcker fortfarande inte för att nå Parisavtalets mål, enligt tre nya FN-rapporter inför klimattoppmötet Cop31 i Turkiet. De nuvarande löftena väntas minska de globala utsläppen med omkring sex procent till 2035 jämfört med 2019. Om samtliga löften genomförs fullt ut kan minskningen bli omkring nio procent.

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Samtidigt konstaterar FN:s klimatsekretariat UNFCCC att allt fler länder integrerar klimatarbetet i hela ekonomin och involverar företag, kommuner och civilsamhälle. Sammanlagt har 127 nya nationella klimatplaner registrerats sedan början av 2024, vilka omfattar omkring 70 procent av världens utsläpp.

Rapporterna visar också att fler länder tar fram klimatanpassningsplaner, men att bristande finansiering försvårar genomförandet. Den globala klimatfinansieringen har samtidigt ökat till i genomsnitt 1,9 biljoner dollar per år under 2023–2024. FN efterlyser nu snabbare genomförande av klimatåtagandena och bättre tillgång till finansiering för utvecklingsländer.

publicerad 28 oktober 2026
av Jon Röhne
import-jon.r@miljo-utveckling.se

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