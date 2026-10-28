FN: Nya klimatlöften räcker inte

Världens klimatlöften räcker fortfarande inte för att nå Parisavtalets mål, enligt tre nya FN-rapporter inför klimattoppmötet Cop31 i Turkiet. De nuvarande löftena väntas minska de globala utsläppen med omkring sex procent till 2035 jämfört med 2019. Om samtliga löften genomförs fullt ut kan minskningen bli omkring nio procent.