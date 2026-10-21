FN: Så kan uppvärmningen återgå till 1,5 grader

Klimat För att den globala uppvärmningen ska kunna återgå till högst 1,5 grader vid seklets slut krävs både större utsläppsminskningar och omfattande upptag av koldioxid ur atmosfären. Det visar FN:s miljöprogram Unep:s nya rapport, som undersöker vägen tillbaka efter att temperaturgränsen har överskridits.

FN: Så kan uppvärmningen återgå till 1,5 grader
Foto: Adobe Stock

I ”Emissions Gap Report 2026: The Point of Return” analyserar Unep ett scenario där uppvärmningen når omkring 1,7–1,8 grader över förindustriell nivå vid mitten av seklet, innan temperaturen börjar sjunka. För att följa den utvecklingen behöver världens utsläpp av växthusgaser minska med 18 procent till 2030, 45 procent till 2035 och 69 procent till 2040, jämfört med 2025 års nivåer. Även om förutsättningarna uppfylls bedöms sannolikheten att återgå till högst 1,5 grader år 2100 vara omkring 50 procent.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Avståndet till den utvecklingen är stort. Med dagens politik kan uppvärmningen enligt rapporten nå 2,8 grader under seklet och fortsätta därefter. Om ländernas nationella klimatåtaganden genomförs fullt ut och motsvarande ansträngningar fortsätter beräknas uppvärmningen begränsas till 2,6 grader, medan även infriade nettonollmål skulle begränsa den till 2,1 grader. De nationella åtagandena ger utsläppsminskningar på 11–15 procent till 2035 jämfört med 2025, mot de 45 procent som ingår i scenariot för en återgång till 1,5 grader.

Utsläppsminskningar räcker dock inte ensamma. Scenariot förutsätter också att omkring 320 miljarder ton koldioxid avlägsnas ur atmosfären och lagras permanent under seklet. Unep framhåller att tekniska och samhällsekonomiska hinder gör det osäkert om detta kan genomföras. Samtidigt visar rapporten att klimatpolitik har bidragit till utsläppsminskningar i flera länder och sektorer, och att förnybar elkapacitet sedan Parisavtalet har vuxit tre gånger snabbare än vad som förutsågs. För att begränsa både temperaturtoppen och tiden över 1,5 grader bedömer Unep att sådana resultat behöver spridas till fler länder och sektorer och upprätthållas över tid.

publicerad 21 oktober 2026
av Jon Röhne
nrjon-r@hallbartsamhallsbyggande.se

Senaste nytt

Premium
Analys

Analys: Sjötröskel kan vara en återställningsåtgärd

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

320 miljarder euro till hållbara investeringar

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

EU-förhandlare eniga om lättade utsläppskrav på bilar

1 timme sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Klimat

Lista: 7 affärsrisker när klimatomställningen dröjer

6 oktober
Premium
Miljö

Miljöinspektören: 7 saker du behöver ha koll på i miljöarbetet

30 september
Premium
Hållbarhet

Så kommer små företag igång med hållbarhetsarbetet – 5 steg

23 september
Premium
Digitala produktpass

Så kan företag förbereda sig för digitala produktpass – experten tipsar

15 september
Premium
AI

Så kan du uppskatta klimatavtrycket från företagets AI

14 september

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Hållbarhet

Svenskt Näringsliv pekar ut osäkerhet som hinder för gröna investeringar

15 oktober
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

9 oktober
Premium
EU-svepet

9 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

2 oktober
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

18 september
Premium
Val 2026

Efter valet: 5 hållbarhetsfrågor företagen behöver bevaka

17 september
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Mattias Frumerie slutar – regeringen söker ny chefsförhandlare

7 oktober
Porträttet

Anna Ryott: Påverkan som affärsidé

28 september
Premium
Karriär

Strawberrys nya hållbarhetschef: ”Vi behöver tydligare helhetsgrepp”

24 september
Premium
Ledarskap

Så tar du plats i ledningen – och så påverkar du utanför

11 september
Premium
Utbildning

Ny YH-utbildning till hållbarhetscontroller

8 september