FN: Så kan uppvärmningen återgå till 1,5 grader

Utsläppsminskningar räcker dock inte ensamma. Scenariot förutsätter också att omkring 320 miljarder ton koldioxid avlägsnas ur atmosfären och lagras permanent under seklet. Unep framhåller att tekniska och samhällsekonomiska hinder gör det osäkert om detta kan genomföras. Samtidigt visar rapporten att klimatpolitik har bidragit till utsläppsminskningar i flera länder och sektorer, och att förnybar elkapacitet sedan Parisavtalet har vuxit tre gånger snabbare än vad som förutsågs. För att begränsa både temperaturtoppen och tiden över 1,5 grader bedömer Unep att sådana resultat behöver spridas till fler länder och sektorer och upprätthållas över tid.