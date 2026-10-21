I ”Emissions Gap Report 2026: The Point of Return” analyserar Unep ett scenario där uppvärmningen når omkring 1,7–1,8 grader över förindustriell nivå vid mitten av seklet, innan temperaturen börjar sjunka. För att följa den utvecklingen behöver världens utsläpp av växthusgaser minska med 18 procent till 2030, 45 procent till 2035 och 69 procent till 2040, jämfört med 2025 års nivåer. Även om förutsättningarna uppfylls bedöms sannolikheten att återgå till högst 1,5 grader år 2100 vara omkring 50 procent.
FN: Så kan uppvärmningen återgå till 1,5 grader
Klimat För att den globala uppvärmningen ska kunna återgå till högst 1,5 grader vid seklets slut krävs både större utsläppsminskningar och omfattande upptag av koldioxid ur atmosfären. Det visar FN:s miljöprogram Unep:s nya rapport, som undersöker vägen tillbaka efter att temperaturgränsen har överskridits.
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Avståndet till den utvecklingen är stort. Med dagens politik kan uppvärmningen enligt rapporten nå 2,8 grader under seklet och fortsätta därefter. Om ländernas nationella klimatåtaganden genomförs fullt ut och motsvarande ansträngningar fortsätter beräknas uppvärmningen begränsas till 2,6 grader, medan även infriade nettonollmål skulle begränsa den till 2,1 grader. De nationella åtagandena ger utsläppsminskningar på 11–15 procent till 2035 jämfört med 2025, mot de 45 procent som ingår i scenariot för en återgång till 1,5 grader.
Utsläppsminskningar räcker dock inte ensamma. Scenariot förutsätter också att omkring 320 miljarder ton koldioxid avlägsnas ur atmosfären och lagras permanent under seklet. Unep framhåller att tekniska och samhällsekonomiska hinder gör det osäkert om detta kan genomföras. Samtidigt visar rapporten att klimatpolitik har bidragit till utsläppsminskningar i flera länder och sektorer, och att förnybar elkapacitet sedan Parisavtalet har vuxit tre gånger snabbare än vad som förutsågs. För att begränsa både temperaturtoppen och tiden över 1,5 grader bedömer Unep att sådana resultat behöver spridas till fler länder och sektorer och upprätthållas över tid.