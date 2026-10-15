Klimatförändringar, geopolitiska spänningar och nya handelsmönster ställer allt högre krav på svenska företag. Samtidigt finns stora möjligheter att utveckla nya lösningar och marknader, enligt Marie Trogstam, chef för hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, som inledningstalar under Miljöstrategidagarna.
Svenskt Näringsliv pekar ut osäkerhet som hinder för gröna investeringar
Hållbarhet Svenska företag har både tekniken och viljan att ställa om. Men osäkra spelregler och bristande förutsättningar riskerar att bromsa investeringarna. Det är budskapet från Svenskt Näringslivs Marie Trogstam på Miljö & Utvecklings konferens Miljöstrategidagarna.
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– Lösningarna finns ju där.
Men trots att många företag har både tekniken och viljan att ställa om saknas enligt henne tillräckligt långsiktiga förutsättningar för att investeringarna ska bli av.
Flera hinder för omställningen
Marie Trogstam pekade särskilt ut tillgången till fossilfri el, eftersatt transportinfrastruktur och utdragna tillståndsprocesser som hinder för företagens utveckling.
Hon efterlyste snabbare och mer förutsägbar miljöprövning, där företag tidigare får besked om vilka krav som gäller.
– Det handlar inte om att sänka miljöambitionerna, men vi måste kunna kombinera det med vår tillväxt, konkurrenskraft och resiliens.
En annan avgörande fråga är långsiktiga spelregler. När EU:s utsläppshandelssystem nu ses över behöver riktningen ligga fast, understryker Marie Trogstam. Företagen har redan gjort investeringar utifrån principen att det ska kosta att släppa ut.
Samtidigt ökar klimatförändringarna företagens sårbarhet. Störningar i andra delar av världen kan få konsekvenser för svenska företag genom internationella leverantörskedjor. Därför behöver företagen se över kritiska beroenden, sprida riskerna och satsa på resurseffektiva och cirkulära lösningar.
Efterlyser samlad politik
För att investeringarna ska bli av krävs enligt Marie Trogstam att klimat-, energi-, handels- och infrastrukturpolitiken drar åt samma håll.
– Politiken behöver leverera en sammanhållen politik, så att vi har en energipolitik, klimatpolitik, handelspolitik, satsningar på infrastruktur och liknande som gör att näringslivet vågar investera och satsa.
Trots utmaningarna betonar hon att svenska företag har stora möjligheter att bidra till den globala omställningen, bland annat genom export av klimatsmart teknik och cirkulära lösningar.