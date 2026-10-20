Radisson Hotel Group har utvecklat Verified Net Zero, ett program för att minska hotellens klimatpåverkan och nå nettonollutsläpp. Arbetet omfattar både utsläpp från hotellens egen energianvändning och utsläpp från exempelvis inköp, mat och avfall. De utsläpp som återstår hanteras genom krediter för koldioxidborttagning. Hotellens arbete kontrolleras av ett oberoende verifieringsföretag.
Vägen mot nettonoll – hållbarhetschefens 3 tips för att minska utsläppen
Klimat
Från energieffektivisering till förändrade inköp och minskade utsläpp i leverantörskedjan. Inge Huijbrechts, hållbarhetschef på Radisson Hotel Group, berättar om erfarenheterna från koncernens arbete mot nettonoll och ger råd till andra verksamheter.
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Nu utökar hotellkoncernen satsningen med fyra nya hotell i Stockholm och Köpenhamn. Därmed omfattar programmet nio hotell i Norden och Storbritannien. Målet är att nå 100 hotell till 2030.
Enligt Inge Huijbrechts, hållbarhetschef på Radisson Hotel Group, är utfasningen av fossila bränslen en av de viktigaste åtgärderna för att minska hotellens klimatpåverkan. Det handlar bland annat om att elektrifiera uppvärmning, varmvatten och kök samt övergå till förnybar energi. Vilka lösningar som är möjliga beror på de lokala förutsättningarna. I Norden kan exempelvis förnybar el kombineras med fjärrvärme med låga utsläpp.
– De största strukturella minskningarna kommer från att eliminera användningen av fossila bränslen i hotellens energisystem och övergå till 100 procent förnybar energi.
Enligt Inge Huijbrechts är det framför allt utsläppen utanför hotellens direkta kontroll som är svåra att komma åt.
– Det svåraste området är scope 3: utsläpp kopplade till hotellets bredare verksamhet och leverantörskedja.
Det omfattar bland annat inköpta varor, mat och dryck, tvätt och avfall. Bland utsläppen inom scope 3 pekar Inge Huijbrechts särskilt ut mat och dryck.
– Mat och dryck är särskilt betydande och står för 50-70 procent av ett hotells utsläpp inom scope 3. På ett typiskt hotell kan det motsvara mer än hälften av de operativa scope 3-utsläppen, samtidigt som maten också är en viktig del av gästupplevelsen. Utmaningen handlar därför inte bara om att ta bort alternativ, utan om att utforma om recept, inköp och menyer så att måltider med lägre klimatavtryck förblir attraktiva, varierade och håller hög kvalitet.
För att minska dessa utsläpp samarbetar hotellkoncernen med det svenska företaget Klimato. Genom att analysera recepten för frukostbufféer, restauranger, rumsservice och konferensmåltider kan hotellen identifiera vilka ingredienser som har störst klimatpåverkan och förändra menyerna. Arbetet har enligt Radisson minskat klimatavtrycket från enskilda recept med upp till 40 procent. Måltiderna klimatmärks också på en skala från A till E, där A motsvarar lägst klimatpåverkan.
Radissons arbete omfattar även åtgärder för att minska matsvinnet, ta till vara överskottsmat och öka återvinningen. Andra förändringar är att använda större förpackningar för gästprodukter och minska pappersanvändningen genom digitala tjänster.
Kvarvarande utsläpp hanteras genom koldioxidborttagning
Trots åtgärderna återstår utsläpp som hotellen ännu inte lyckats få bort. Radisson använder därför koldioxidborttagning för de utsläpp som företaget bedömer inte går att minska ytterligare med tekniskt och ekonomiskt genomförbara lösningar.
Enligt Inge Huijbrechts ska koldioxidborttagning användas först när möjligheterna att minska utsläppen har utretts och genomförbara åtgärder har vidtagits.
– Vi börjar inte med klimatkompensation. Först beräknar vi hotellets klimatavtryck inom scope 1, 2 och de tillämpliga kategorierna inom scope 3, identifierar de största utsläppskällorna och genomför en plan för att minska koldioxidutsläppen.
Enligt Inge Huijbrechts görs bedömningen av vilka utsläpp som kan minskas löpande. Hotellen ska kontinuerligt följa upp resultaten och undersöka om ytterligare utsläppsminskningar är möjliga.
3 råd till andra verksamheter som vill minska sina utsläpp
Enligt Inge Huijbrechts bör arbetet börja med följande åtgärder.
- Börja med att minska energianvändningen
Att minska energibehovet bör enligt Inge Huijbrechts vara den första prioriteringen, eftersom det både minskar utsläppen och sänker kostnaderna.
– Den renaste och billigaste energin är den energi som aldrig används.
Hon rekommenderar att hotellen ser över byggnadens klimatskal, styrsystem, belysning, uppvärmning och ventilation. Även personal och gäster kan involveras i arbetet med att minska energiförbrukningen.
- Kartlägg utsläppen och prioritera åtgärderna
Nästa steg är att beräkna verksamhetens klimatavtryck. Som ett minimum bör hotellen kartlägga utsläppen inom scope 1 och 2, men också försöka identifiera de största utsläppskällorna inom scope 3.
– Att förstå var utsläppen uppstår gör det möjligt för ledningen att rikta in sig på de största källorna först och fatta välgrundade investeringsbeslut.
- Fasa ut fossila bränslen och minska utsläppen från maten
Det tredje rådet är att eliminera fossila bränslen och hantera de största operativa utsläppen. Det kan göras genom att ta fram en plan för att elektrifiera uppvärmning, varmvatten och kök samt övergå till förnybar energi. Parallellt bör hotellen arbeta med att minska utsläppen från mat och avfall.
För att åtgärderna ska få genomslag behöver de enligt Inge Huijbrechts bli en del av den löpande verksamheten.
– För att lyckas behöver dessa åtgärder integreras i den dagliga verksamheten, inköpsbeslut och personalutbildning, snarare än att behandlas som ett separat hållbarhetsinitiativ.