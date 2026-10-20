Vägen mot nettonoll – hållbarhetschefens 3 tips för att minska utsläppen

Enligt Inge Huijbrechts, hållbarhetschef på Radisson Hotel Group, är utfasningen av fossila bränslen en av de viktigaste åtgärderna för att minska hotellens klimatpåverkan. Det handlar bland annat om att elektrifiera uppvärmning, varmvatten och kök samt övergå till förnybar energi. Vilka lösningar som är möjliga beror på de lokala förutsättningarna. I Norden kan exempelvis förnybar el kombineras med fjärrvärme med låga utsläpp.

– De största strukturella minskningarna kommer från att eliminera användningen av fossila bränslen i hotellens energisystem och övergå till 100 procent förnybar energi.

Enligt Inge Huijbrechts är det framför allt utsläppen utanför hotellens direkta kontroll som är svåra att komma åt.

– Det svåraste området är scope 3: utsläpp kopplade till hotellets bredare verksamhet och leverantörskedja.

Det omfattar bland annat inköpta varor, mat och dryck, tvätt och avfall. Bland utsläppen inom scope 3 pekar Inge Huijbrechts särskilt ut mat och dryck.

– Mat och dryck är särskilt betydande och står för 50-70 procent av ett hotells utsläpp inom scope 3. På ett typiskt hotell kan det motsvara mer än hälften av de operativa scope 3-utsläppen, samtidigt som maten också är en viktig del av gästupplevelsen. Utmaningen handlar därför inte bara om att ta bort alternativ, utan om att utforma om recept, inköp och menyer så att måltider med lägre klimatavtryck förblir attraktiva, varierade och håller hög kvalitet.

För att minska dessa utsläpp samarbetar hotellkoncernen med det svenska företaget Klimato. Genom att analysera recepten för frukostbufféer, restauranger, rumsservice och konferensmåltider kan hotellen identifiera vilka ingredienser som har störst klimatpåverkan och förändra menyerna. Arbetet har enligt Radisson minskat klimatavtrycket från enskilda recept med upp till 40 procent. Måltiderna klimatmärks också på en skala från A till E, där A motsvarar lägst klimatpåverkan.

Radissons arbete omfattar även åtgärder för att minska matsvinnet, ta till vara överskottsmat och öka återvinningen. Andra förändringar är att använda större förpackningar för gästprodukter och minska pappersanvändningen genom digitala tjänster.

Kvarvarande utsläpp hanteras genom koldioxidborttagning

Trots åtgärderna återstår utsläpp som hotellen ännu inte lyckats få bort. Radisson använder därför koldioxidborttagning för de utsläpp som företaget bedömer inte går att minska ytterligare med tekniskt och ekonomiskt genomförbara lösningar.

Enligt Inge Huijbrechts ska koldioxidborttagning användas först när möjligheterna att minska utsläppen har utretts och genomförbara åtgärder har vidtagits.

– Vi börjar inte med klimatkompensation. Först beräknar vi hotellets klimatavtryck inom scope 1, 2 och de tillämpliga kategorierna inom scope 3, identifierar de största utsläppskällorna och genomför en plan för att minska koldioxidutsläppen.

Enligt Inge Huijbrechts görs bedömningen av vilka utsläpp som kan minskas löpande. Hotellen ska kontinuerligt följa upp resultaten och undersöka om ytterligare utsläppsminskningar är möjliga.

3 råd till andra verksamheter som vill minska sina utsläpp

Enligt Inge Huijbrechts bör arbetet börja med följande åtgärder.