När scope 3-data saknas – 7 steg för att rapportera ändå

Nackdelar med schablonutsläpp

Om leverantören saknar produktspecifika utsläppssiffror går det att räkna utifrån hur många kilo material eller produkter som köpts in och använda generella utsläppsfaktorer.

– Vi förespråkar alltid att man jobbar med aktivitetsdata, säger Johan Hodell.

Det innebär att företaget använder uppgifter om exempelvis antal inköpta produkter, kilo material eller kWh energiförbrukning. Dessa kombineras med utsläppsfaktorer för att beräkna klimatpåverkan.

Saknas mängder och volymer kan företaget använda inköpsbelopp och schabloner för utsläpp per krona, så kallad spend-data. Här blir så klart osäkerheten större och det kan se ut som att utsläppen ökar bara för att priset på produkter ökar. En annan nackdel är att minskade utsläpp hos leverantören inte nödvändigtvis syns i en beräkning som bygger på inköpskostnaden. Trots det är det bättre än inget, understryker Johan Hodell.

Vänta inte på perfekt data

För att förbättra beräkningen rekommenderar han därför att börja fråga leverantörerna efter exempelvis materialåtgång, energianvändning i fabriken och hur stor del av produktionen som går till det egna företaget. Företag kan också börja efterfråga klimatdata vid inköp och upphandlingar.

Målet är att steg för steg ersätta grova uppskattningar med mer specifika uppgifter. Även om allt inte går att mäta direkt är det bättre att komma i gång, enligt Johan Hodell.

– Vi hävdar ju att det är bättre att ha en grov men ärlig bild av var utsläppen finns än att man väntar på perfekt data.

Sju steg när scope 3-data saknas