Jessika Roswall samlar länder bakom naturkrediter

Bakgrunden är behovet av mer pengar till arbetet med att nå det globala ramverket för biologisk mångfald, som länderna enades om i Kunming–Montreal. Kommissionen framhåller att offentliga budgetar är pressade och vill få företag och investerare att bidra med mer kapital. Naturkrediter ska komplettera offentlig finansiering och befintliga regler.

Lanseringen bygger vidare på EU:s färdplan för naturkrediter från juli 2025. Arbetet med att utforma och testa systemen pågår fortfarande. Kommissionens expertgrupp undersöker bland annat hur ekosystemens tillstånd kan bedömas, hur resultaten ska kontrolleras och hur handeln med krediter kan organiseras. Färdplanen omfattar också skydd för miljön och sociala intressen.

Genom EU:s rådgivningsinitiativ Green Assist testas redan olika upplägg. Det gäller bland annat våtmarksrestaurering i Frankrike och skydd och restaurering av natur i Peru. Projekten ska ge erfarenheter av mätmetoder, uppföljning och hur berörda aktörer kan delta. Det internationella samarbetet fortsätter efter Cop17, bland annat vid ett EU-arrangemang under klimatmötet Cop31 den 18 november.

För företag lyfter kommissionen både möjligheten att investera i naturvård och att stärka motståndskraften i leverantörskedjorna. Ambitionen är att pengarna ska nå exempelvis lantbrukare, skogsbrukare, fiskare, markägare och lokalsamhällen som genomför åtgärderna.

Naturkrediter är ett sätt att finansiera insatser som skyddar eller förbättrar ekosystem och ersätta dem som utför arbetet. Det kan exempelvis handla om att återställa våtmarker, gynna pollinatörer eller förbättra markens tillstånd. Utgångspunkten är att nyttan för naturen ska kunna mätas och verifieras.