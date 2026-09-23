Så kommer små företag igång med hållbarhetsarbetet – 5 steg

– Många små företag tror att hållbarhetsarbete handlar om att göra allt på en gång, men det viktigaste är att börja med det som är mest relevant för den egna verksamheten. För vissa företag handlar det om att minska klimatpåverkan och resursförbrukningen, för andra om arbetsmiljö, kompetensförsörjning eller krav från kunder och leverantörer, säger hon till Miljö & Utveckling.

Första steget: Undersök

Som ett första steg rekommenderar Almi att företaget undersöker vilka hållbarhetsfrågor som har störst betydelse för affären. I bedömningen kan företaget väga in risker, möjliga konkurrensfördelar och omvärldens förväntningar.



Anna Nordström lyfter fram några frågor som kan användas i kartläggningen: Vilka hållbarhetsfrågor påverkar affären mest? Vilka krav ställer kunderna? Var finns de största riskerna och möjligheterna? Företaget kan också undersöka vilka frågor som är viktiga för medarbetare och andra intressenter.



– Genom att arbeta systematiskt med relevans- och väsentlighetsanalyser kan företag fokusera på de frågor som faktiskt gör skillnad för verksamheten. Det minskar risken att tid och resurser läggs på områden som har liten påverkan eller begränsad betydelse för affären.



Även företag som inte omfattas av lagkrav på hållbarhetsrapportering kan behöva lämna hållbarhetsinformation till andra aktörer. Enligt Anna Nordström märker Almi att större kunder i ökande utsträckning efterfrågar uppgifter om bland annat klimatpåverkan, arbetsvillkor och affärsetik. Banker och andra finansiärer vill också veta vilka hållbarhetsrisker ett företag har och hur dessa hanteras.

Företag behöver dock inte börja med omfattande rapportering. Anna Nordström framhåller att de i ett första skede bör kunna redogöra för sina viktigaste hållbarhetsfrågor, identifierade risker och möjligheter samt de åtgärder som genomförs.

– Vi ser att de företag som börjar bygga denna struktur i god tid står starkare när kraven kommer, samtidigt som de ofta upptäcker affärsmöjligheter och effektiviseringar längs vägen.

Experten: Här är risken

Ett vanligt misstag är enligt Anna Nordström att behandla hållbarhet som ett fristående projekt vid sidan av den ordinarie verksamheten. Då kan arbetet bli svårt att prioritera och riskera att avstanna. Ett annat misstag är att börja rapportera eller kommunicera innan företaget har tagit reda på vilka frågor som är mest relevanta.

– Det kan leda till att man lägger mycket tid på dokumentation utan att skapa verklig nytta.

Hon anser också att mindre företag ibland underskattar betydelsen av begränsade, konkreta insatser. Arbetet behöver enligt henne inte inledas med stora investeringar eller en avancerad strategi.

– Ofta handlar det om att skapa en enkel struktur, formulera några tydliga mål och genomföra konkreta förbättringar som går att följa upp över tid.

Fem steg för att starta upp hållbarhetsarbetet:

För ett företag som saknar både hållbarhetsstrategi och en särskilt ansvarig person rekommenderar Anna Nordström fem inledande steg.

Kartlägg vilka hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för verksamheten. Identifiera företagets största risker och möjligheter kopplade till hållbarhet. Välj ut några få områden att fokusera på under det kommande året. Formulera konkreta mål och aktiviteter. Följ upp utvecklingen regelbundet.

Arbetet kan även synliggöra behov av investeringar, exempelvis i energieffektivisering, digitalisering, produktutveckling eller nya affärsmodeller. Företaget bör därför enligt Anna Nordström tidigt bedöma vilka resurser som krävs och hur eventuella investeringar ska finansieras.

– Det behöver inte finnas en hållbarhetschef för att komma igång. I många små företag är det viktigare att frågorna integreras i det dagliga arbetet än att de ägs av en enskild person, avslutar hon.