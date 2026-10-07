Mattias Frumerie slutar – regeringen söker ny chefsförhandlare

Karriär Regeringen söker en ny chefsförhandlare under FN:s klimatförhandlingar. Sveriges nuvarande, Mattias Frumerie, slutar vid årsskiftet.

Mattias Frumerie slutar – regeringen söker ny chefsförhandlare
Foto: Peter Knutsson.

Mattias Frumerie slutar som chefsförhandlare under FN:s klimatförhandlingar. Han började som tillförordnad 2019 och klev in i rollen som ordinarie år 2020. Fram till årsskiftet sitter han kvar på posten.

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– Jag har haft det här uppdraget i sex och ett halvt år, vilket är avsevärt längre än vad det normalt skulle ha varit. Det är en del av den sedvanliga omsättningen helt enkelt, säger han.

Nu ska han fokusera på Cop31 i Turkiet.

Vad ska du göra efter årsskiftet?

– Det får jag återkomma med.

Regeringskansliet har utlyst tjänsten som Sveriges chefsförhandlare i FN:s klimatförhandlingar. Den nya chefsförhandlaren ska bland annat leda den svenska delegationen, samordna Sveriges förhandlingsarbete och företräda Sverige i EU koordinering. Förordnandet är på tre år med möjlighet till förlängning.

FN Karriär Klimat
publicerad 7 oktober 2026
av Ebba Kulneff

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