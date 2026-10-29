Didriksons lanserar app för havsengagemang

Dagens M&U Klädföretaget Didriksons lanserar en digital gemenskap där användare ska kunna delta i aktiviteter med fokus på havsmiljön.

Didriksons lanserar app för havsengagemang
Foto: Skärmbild

Klädföretaget Didriksons lanserar Coastal Society, en digital gemenskap där användare ska kunna delta i aktiviteter med fokus på havsmiljön. Initiativet har utvecklats tillsammans med organisationen World Ocean Day. Genom en kostnadsfri app kan deltagarna ta del av förslag på vardagliga miljöinsatser, dela sina erfarenheter och följa varandras aktiviteter.

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Gemenskapen är öppen för både företagets medarbetare och andra intresserade, med engelska som gemensamt språk. Enligt Didriksons är syftet att sänka tröskeln för människor som vill engagera sig i havsfrågor. Nya teman och aktiviteter ska introduceras löpande och knytas till World Ocean Days arbete med att skydda och återställa havens ekosystem.

Didriksons uppger att syftet med den digitala plattformen är att engagera medarbetare och allmänhet utanför den egna produktverksamheten.

publicerad 29 oktober 2026
av Jon Röhne
nrjon-r@hallbartsamhallsbyggande.se

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