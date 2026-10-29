Didriksons lanserar app för havsengagemang

Gemenskapen är öppen för både företagets medarbetare och andra intresserade, med engelska som gemensamt språk. Enligt Didriksons är syftet att sänka tröskeln för människor som vill engagera sig i havsfrågor. Nya teman och aktiviteter ska introduceras löpande och knytas till World Ocean Days arbete med att skydda och återställa havens ekosystem.